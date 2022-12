Kalamita na východnom Slovensku: Silný vietor a intenzívne sneženie paralyzovali dopravu

„Automatická stanica Štós nám hlási 34 centimetrov nového snehu, pričom severné návetria Volovských a Slanských vrchov môžu mať podľa úhrnov zrážok aj viac ako 40 centimetrov nového snehu,“ priblížili meteorológovia. Intenzívne sneženie bude podľa nich v najbližších hodinách postupne slabnúť, popoludní postupne zoslabne aj vietor.

SHMÚ tvrdí, že menej výrazné zrážkové pásmo postúpilo aj nad západné Slovensko, kde taktiež začalo snežiť. Pri slabých zrážkach sa však ojedinele ešte vyskytuje aj dážď so snehom alebo dážď.

Košice vyhlásili 1. stupeň kalamitnej situácie

Silný vietor a intenzívne sneženie obmedzilo premávku mestskej hromadnej dopravy. Mesto Košice v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásilo 1. stupeň kalamitnej situácie. Informoval o tom hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Sneh a silný vietor komplikujú dopravu na košických cestách. Na mnohých úsekoch sa od skorého rána vytvárajú snehové jazyky a záveje, prejazdnosť ciest je obmedzená, a to aj napriek intenzívnej snahe o ich údržbu. Cestári v noci nasadili 24 mechanizmov, aktuálne ich je v teréne 30. „Aj napriek tomu, že sme hlavné ťahy ošetrovali posypovým materiálom už od soboty večera, silný mrznúci dážď materiál zmyl a eliminoval akéhokoľvek preventívne posypy. Našou prioritou je udržať prejazdné hlavné cestné ťahy na území mesta, teda tie, na ktorých premáva MHD, a rovnako cesty, ktoré majú slúžiť vozidlám hasičov a záchrannej služby,“ uviedol na rannej porade krízového štábu mesta riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop. Do terénu bola povolaná a nasadená aj externá technika a všetky záložné zdroje.

Autobusy majú problémy a výrazne meškajú najmä v kopcovitých terénoch – na sídliskách KVP, Dargovských hrdinov a Podhradová. Električky neboli z dôvodu zamrznutého trakčného vedenia vypravené vôbec. „Prosíme preto obyvateľov mesta, aby dnes radšej ostali doma. Aj napriek našej enormnej snahe sa tento boj s prírodou vyhrať nedá,“ dodal Čop. Ak sa ešte dnes dopoludnia situácia nezmení, mesto vyhlási 2. stupeň kalamitnej situácie. Predpoveď počasia počíta s tým, že sa vietor postupne upokojí, a to by malo cestárom zjednodušiť údržbu ciest. V rámci údržby chodníkov dostali ich správcovia SMS správu so žiadosťou o ich údržbu. Mesto si však zároveň uvedomuje, že do dobrého stavu sa môžu chodníky dostať až potom ako sa počasie upokojí.

Nepriaznivé počasie obmedzilo železničnú dopravu

Nepriaznivé počasie značne obmedzilo aj dopravu. Na sociálnej sieti o tom informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s tým, sa to týka najmä okolia Košíc. Cestovať odporúča len ak je to nevyhnutné.

„Na viacerých tratiach je silná námraza na trolejovom vedení. V stanici Košice nefungujú výhybky. Zamestnanci správcu infraštruktúry intenzívne pracujú na odstránení následkov a obnovení dopravy,“ uvádza.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu viacero výstrah pred nepriaznivým počasím. Druhý stupeň výstrahy pred snežením a snehovými jazykmi platí takmer pre všetky okresy východného Slovenska. Platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom a poľadovicou.

Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je v juhozápadnej polovici Slovenska suchý až mokrý, na zvyšku územia sa nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh do výšky 1 až 2 cm. V okolí Trstenej a najmä v okolí Košíc je na povrchu vozoviek vrstva kašovitého snehu do výšky 5 až 10 cm. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke.

Cesty I., II. a III. triedy sú väčšinou zjazdné, povrch vozoviek je na západnom Slovensku suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného Slovenska sa na povrchu vozoviek nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu do výšky 1 až 3 cm. Na väčšine východného Slovenska sa na povrchu vozoviek nachádza vrstva čerstvého alebo kašovitého snehu do výšky 5 až 10 cm. Z dôvodu pretrvávania nepriaznivých poveternostných podmienok v oblastiach Košice – okolie a okres Rožňava bol vyhlásený 1. situačný stupeň. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 50 m v okrese Spišská Nová Ves a v lokalitách Jelšava a Dobšiná. Do 100 m je pre silné sneženie znížená dohľadnosť na väčšine východného a severného Slovenska.

Horské priechody (HP) sú väčšinou zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu do výšky 1 až 2 cm, vrstva snehu do 5 cm sa nachádza na HP Vernár, Súľová, Grajnár, Podspády, Dobšiná a Štós. Na HP Pusté Pole je čerstvý sneh do výšky 15 cm. HP Dargov, Zbojská, Vyšehrad, Havran, Šútovce, Biela Hora a Pezinská Baba sú bez snehu. HP Donovaly (I/59) je z dôvodu hustého sneženia uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky. Úsek cesty II/584 Srdiečko – Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami. HP Príslop (I/78), HP Šútovce (III/1774) a cesta I/64 v úseku Nitrianske Pravno (II/519) – Fačkovské sedlo sú v zimnej sezóne uzavreté pre vozidlá nad 10 m dĺžky. HP Herlianske sedlo a cesta II/549 Úhornianske sedlo – Krásnohorské Podhradie sú v zimnom období neudržiavané a uzavreté pre všetku dopravu!