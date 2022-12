Šampiónmi v jazykoch sú študenti zo Žiliny. Porazili celé Slovensko

V slovíčkach tromfli 3 663 tried. V súťaži učení cudzích jazykov dosiahli druháci na Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline skvelý úspech. V online jazykovom WocaBee šampionáte zvíťazili v konkurencii takmer 50-tisíc žiakov v rámci celej republiky.

Víťazná II.BP porazila viac ako 3 660 slovenských tried.

Šek so sumou 2-tisíc eur si vedenie školy prevzalo od organizátorov súťaže v pondelok na slávnostnom vyhodnotení. Zaznelo tam, že každý študent sa počas trvania medzinárodnej súťaže, ktorá sa uskutočnila na slovenských a českých školách už po štvrtýkrát, naučil 1 177 slovíčok a fráz z anglického jazyka. Žilinčania postupovali s prehľadom od okresného až po finálové kolo v termíne od 19. októbra do 2. decembra. Celé sa to dialo výhradne online v aplikácii WocaBee. Kritériom hodnotenia bola usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. O tej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. V každom kole víťazili triedy, ktoré mali ich najvyšší priemerný počet na jedného študenta.

Cenu od organizátora súťaže prevzali riaditeľka školy a triedna učiteľka.

Úspech dosiahla II. BP pod vedením svojej triednej a zároveň angličtinárky Ivany Kubalovej. „Táto aplikácia ponúka učenie hrou. Pre žiakov je motivujúca, ľahšie získavajú slovnú zásobu. Skvelé je, že študenti sa môžu pripojiť kedykoľvek a všade, kde majú prístup na internet. Takže vieme, že súťažili na chodbách, popri raňajkách, obedoch, večeriach,“ povedala triedna. Svojich žiakov vraj nazývala nočnými sovami, lebo ešte aj o polnoci, keď išla spať, niektorých stále videla pripojených v aplikácii. „Naháňali si čo najväčší počet bodov,“ usmiala sa. Pracovať s nimi takto plánuje aj v budúcnosti.

Riaditeľka školy Mária Vítová sa z úspechu teší. „Som nadšená tým, čo naši druháci dokázali,“ uviedla. Podľa nej ukázali súdržnosť, spoluprácu a chuť robiť niečo nové. „Som rada, že niekto prišiel s inováciou vo výučbe slovíčok z cudzieho jazyka a využil čas mladých ľudí, ktorí trávia čas pri počítači, aj na niečo prospešné,“ poznamenala. Vysvetlila, že víťazných 2-tisíc eur je rozdelených na viaceré zložky. „Časť pôjde na licencie aplikácie WocaBee, niečo na nákup dekoratívnych nálepiek pre skrášlenie priestorov školy. Zvyšných 800 eur ponechám na rozhodnutie pani učiteľky angličtiny – čo chce zmodernizovať v rámci cudzieho jazyka, prípadne ich učebne,“ doplnila riaditeľka.

Anna Mária Danihelová dosiahla v triede jeden z najlepších výsledkov. Potvrdila, že aplikácia jej pomohla v rozšírení slovnej zásoby. „Bavilo ma to. Zdokonalila som sa aj vo výslovnosti a po anglicky rozprávam lepšie ako predtým,“ povedala šikovná študentka.

Organizátor súťaže a autor aplikácie WocaBee Michal Ošvát uviedol, že štvrtý ročník šampionátu bol výnimočný. „Nielen z pohľadu účasti, ale aj výkonov žiakov,“ podotkol. Túto aplikácia opísal ako učenie slovíčok hrou. „Funguje od roku 2018, aktuálne sa využíva na školách už v deviatich krajinách Európskej únie,“ objasnil. Pokračoval, že základnou myšlienkou je odstrániť nudné učenie sa slovíčok z papiera. „A nahradiť ho hravým učením z online aplikácie v mobile, tablete či počítači. Učiteľ ju objedná a počas školského roka zadáva tzv. balíky slovíčok z učiva, ktoré práve preberajú. Aplikácia využíva umelú inteligenciu, ktorá pracuje so žiakmi individuálne – sleduje, kde robia chyby a až kým slovíčka dôkladne neovládajú, balík nie je splnený,“ dodal.