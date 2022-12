Východ Slovenska je pod snehom, najväčšie problémy sú v Prešove

Vedenia oboch miest odporúčali obyvateľom, že ak nemusia ísť von, aby radšej ostali doma. Problémy aj v pondelok pretrvávali na cestách, chodníkoch, ale aj na železnici. Niektoré vlaky meškali aj hodinu, iné vôbec nevypravili.

Vlaky z Košíc aj do Košíc jazdili s obmedzeniami. V nedeľu vlak z Humenného do Prahy meškal až 325 minút. Podľa stránky meškanievlakov.sk takmer polovica vlakov išla v pondelok okolo obeda načas. Ostatné mali meškanie. Viac ako hodinové meškanie hlásili tri vlaky.

Košice čistia od snehu

Na košickej železničnej stanici bolo v pondelok plno ľudí. Všetci sledovali informačnú tabuľu. „Čakám sestru z Humenného, akurát som sa dozvedela, že vlak mešká 40 minút,“ hovorí mladá žena Zuzana. „Čo už, asi si skočím na kávu, ešte že tu máme celkom dobre vybavenú stanicu.“ Ďalší mladý muž chcel cestovať do Prešova. Vlak bol však odmietnutý a tak musel ísť autobusom.

Kým v nedeľu v Košiciach nevypravili ani jednu električku pre zamrznuté výhybky, v pondelok sa situácia v meste trochu skonsolidovala. Aj naďalej platí 1. stupeň kalamitnej situácie. Hrúbka snehovej pokrývky v Košiciach sa v súčasnosti vyšplhala na vyše 10 cm. „Na zimnej údržbe sa podieľa celkovo 40 mechanizmov spoločnosti Kosit, ktorá ju v Košiciach zabezpečuje na základe zmluvy s mestom. Prioritne sa zameriavajú najmä na udržiavanie zjazdnosti miestnych komunikácií I. a II. triedy, po ktorých jazdia autobusy MHD. Sústreďujú sa aj na vyčistenie priechodov na bočné ulice, odstraňovanie snehu z električkových tratí a odpratávanie snehu z ulíc v okolí nemocníc,“ uviedol v pondelok napoludnie hovorca mesta Dušan Tokarčík, podľa ktorého ráno nastúpilo do práce aj 36 zamestnancov Kositu, ktorí ručne dočisťujú zastávky MHD a schodiská v mestských častiach.

Predpoludním sa začalo aj s odstraňovaním snehu z Hlavnej ulice, odkiaľ ho sedem mechanizmov odváža na skládku pri Hornáde. Do zimnej údržby sa zapojili aj pracovníci a mechanizmy mestských podnikov Tepelné hospodárstvo, Správa mestskej zelene v Košiciach a Bytový Podnik Mesta Košice. MHD meškala maximálne 20 minút.

Prvý situačný stupeň na pozemných komunikáciách v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice-okolie už zrušili. Situácia na cestách Košického kraja je momentálne stabilizovaná. „V okrese Michalovce a Sobrance je situácia najpokojnejšia, vozovka je na viacerých miestach suchá, ojedinele sa vyskytuje malá vrstva roztopeného snehu. Podobne je to aj v okrese Trebišov, kde ale okrem lokálne mokrej vozovky cestári hlásia aj kašovitú vrstvu snehu,“ opisuje situáciu na cestách kraja hovorca Košického kraja Michal Hudák.

Prešov kolabuje

<A> Primátor František Oľha (Šanca), ktorý je vo funkcii 12 pracovných dní, čelí už druhej extrémne vážnej situácii. Po požiari bytového domu na Prostějovskej ulici 24. novembra mesto totiž nezvláda snehovú kalamitu. V nedeľu ráno bol vyhlásený stav nebezpečenstva. „Už vo štvrtok, keďže sme vedeli, že bude snežiť, sme na to upozornili mestskú firmu Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, ktorá má na starosti zimnú údržbu. Žiadali sme, aby vedenie osobne preverilo pripravenosť," hovorí primátor, ktorého snahou bolo, aby ľudia v pondelok mohli v pohode cestovať do práce a deti do škôl. „Dostali sme však neúplné a môžem povedať až klamlivé informácie a my sme z toho dôvodu tiež verejnosť oklamali, keď mesto uviedlo, že je na zimnú údržbu pripravené.“

Podľa zistení Oľhu mestská firma má k dispozícii iba dva posýpače, ale iba jedného šoféra. Ostatné vozidlá sú vo veľmi zlom stave a viacerí šoféri sú chorí. „Stav nepripravenosti je priam tragický," skonštatoval. S ďalšou mestskou firmou majú spísaný rámcovú zmluvu v hodnote 4 milióny eur na štyri roky na čistenie chodníkov a zastávok MHD. „Zistili sme, že spoločnosť nemá k dispozícii ani ekologický posypový materiál. Určite vyvodíme osobnú zodpovednosť. Pýtam sa, ako je možné, že vydali lživé vyhlásenie, ktoré sa nezakladá na žiadnych faktoch. Na všetko síce máme plán, len ho nie sme schopní plniť."

Hovorca mesta Vladimír Tomek povedal, že najväčšie komplikácie zaznamenali v ranných hodinách v okrajových častiach mesta, a to najmä v časti Šalgovík, ako aj v časti Šidlovec. Problémy s prejazdnosťou ciest hlásili aj vodiči liniek, ktoré premávajú do obcí Ruská Nová Ves a Bzenov. Doprava v meste je podľa slov hovorcu výrazne spomalená. V dôsledku klzkej vozovky sa na cestách tvoria kolóny, v ktorých sa presúvajú aj vozidlá MHD.

„Vrstva snehu je v maximálnej výške do troch centimetrov a intenzívne pracujeme na tom, aby sme ho dostali z vozovky. Najviac snehu je vo Vysokých Tatrách a tiež na horských priechodoch. V teréne sú aktuálne všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia situáciu na cestách zlepšiť, vrátane menších traktorov, tie upravujú najmä úseky v mestách,“ uviedol Marcel Polomský, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad.