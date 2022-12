Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sa prevrátilo vozidlo s býkmi

Na diaľnici D1 na 18. kilometri v smere z Trnavy do Bratislavy sa krátko pred 14.00 h prevrátilo nákladné vozidlo so 63 býkmi. Diaľnica D1 do Trnavy je už otvorená v oboch smeroch, uviedlo krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.