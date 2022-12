Korčuľovanie pod holým nebom sa opäť stáva raritou

Ako to vyzerá na klzisku v Brezne.

Metropola Horehronia odštartovala na svojom námestí novinku, ktorá má byť najväčším lákadlom zimnej sezóny. Je ňou mobilná ľadová plocha na viac ako tristo štvorcových metroch. Je súčasťou Ľadového mestečka, ktoré ponúka remeselné trhy, občerstvenie či novú iglu terasu. Nechýba fotopoint v podobe historických saní či zrekonštruovaná Zvonica lákajúca horúcimi nápojmi.

Do konca januára

Primátor Brezna Tomáš Abel symbolicky otvoril klzisko spolu so známym hokejovým útočníkom Tomášom Surovým – odpálením puku. Šéf radnice uviedol, že tento zámer už mali dlhšie, zhruba tri roky, no pre pandémiu to stále odkladali.

„Samozrejme, je to finančne náročné, nejde o lacnú záležitosť. Nám sa však súťažou podarilo docieliť veľmi dobrú cenu – to ihrisko stálo do 90-tisíc eur. Väčšiu časť zdrojov nám prispela banskobystrická župa prostredníctvom svojej regionálnej agentúry,“ povedal primátor. Pripomenul, že ide o projekt, ktorý slúži aj cestovnému ruchu. „Keďže sme obklopení turistickými lokalitami ako Tále, Chopok juh či Mýto pod Ďumbierom, najmä v lyžiarskej sezóne je tam dosť ľudí mimo nášho regiónu. Chceme ich prilákať aj do nášho mesta,“ ozrejmil.

Abel vysvetlil, že pre krízu s energiami urobili v prevádzke novinky určité zmeny. „Toto klzisko sme chceli otvoriť skôr, no rozhodli sme sa, že to posunieme na polovicu decembra, keď sa viac vyskytujú aj mínusové teploty. Pôvodne sme to tu plánovali mať až tri mesiace, ale kvôli šetreniu bude novinka sprístupnená šesť týždňov, teda do konca januára,“ doplnil.

Korčuľovanie pre verejnosť je otvorené denne od pätnástej do dvadsiatej hodiny. Priamo pri ploche je k dispozícii aj požičovňa korčúľ. Pre najmenších nechýbajú na ľade pomôcky na učenie sa tohto športu. Vstupné je päť eur pre dospelého a tri zaplatí dieťa.

Kraj tento projekt podporil sumou 23-tisíc eur. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková upozornila, že z neďalekej Bystrianskej doliny bude do mesta premávať Klziskobus. „V poobedných aj večerných hodinách. Pre držiteľov regionálnej zľavovej karty Horehronie Card bude k dispozícii bezplatne,“ objasnila.

Presun na štadióny

Pred pandémiou sa verejnosť korčuľovala vo sviatočne vyzdobených centrách vo viacerých mestách. Napríklad v Žiline to kedysi mali zadarmo na Mariánskom námestí, kde bolo klzisko súčasťou vianočných trhov. Teraz majú takúto možnosť už len na zimnom štadióne. Podobne to funguje vo väčšine slovenských miest, vrátane Bratislavy. Tam v minulosti zvykli pripraviť malebné klzisko na Hviezdoslavovom námestí v Starom Meste. Tento rok sa k tomu vrátiť neplánujú. Dôvodom sú vysoké náklady v súvislosti s energetickou krízou.

Pre to váhali s otvorením takejto atrakcie aj vo Zvolene, no nakoniec sa na tamojšom námestí predsa len korčuľujú. Potvrdil nám to hovorca radnice Martin Svatuška. Vysvetlil, že s prípravou podložia a výrobou ľadu začali na Mikuláša, pričom na vytvorenie dostatočne hrubej vrstvy je potrebných približne desať dní. Pôvodne plánovali klzisko v centre sprístupniť v piatok 16. decembra, no vinou oteplenia a daždivého počasia to museli posunúť. Otvorili ho teraz v pondelok.

Hovorca objasnil, že s nákladmi na spotrebu elektrickej energie počas procesu chladenia im výrazne pomáhajú sponzori. „Okrem toho prispievajú všetci tí, ktorí si vo večerných hodinách túto plochu prenajímajú na malé hokejové zápasy,“ doplnil Svatuška.

V mrazoch poslúžia tajchy

Historická Banská Štiavnica zimný štadión nemá, no v ostatných rokoch pripravujú ľadovú plochu v mestskej časti Štefultov. Korčuľovanie tam chceli odštartovať uplynulý víkend, no pre počasie to odložili na pondelok. V okolí banského mesta, ak prituhne na dlhšie obdobie, majú domáci možnosť vychutnať si tiež unikátne korčuľovanie na zamrznutých tajchoch. Veľmi obľúbené sú napríklad Počúvadlo a Klinger, ktoré sú obklopené krásnou prírodou.