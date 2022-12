Lenka kreslí všade a často. Z výhry za svoje dielko dopriala aj svojim blízkym

Na zadnú stranu svojho výherného obrázku Lenka napísala želanie, aby na Vianoce boli všetci spolu. „Dcérka vôbec nie je náročná, teší sa skôr z maličkostí,“ hovorí jej mama Lucia. „V obchode s hračkami dosť dlho trvá, kým si niečo vyberie. Nie je ten typ dieťaťa, ktoré chce všetko a vykúpilo by celý obchod,“ povedala krátko po našom zvítaní. Stretli sme sa pri jednej z predajní v Rimavskej Sobote, v ktorej Lenka plánovala minúť svoju výhru. Keď sme sa však opýtali, či už vie, čo by to malo byť, len krútila hlavou. „Musím sa tam poobzerať,“ podotkla hanblivo.

Lanka Škardová, víťazka detskej výtvarnej súťaže Moje najkrajšie Vianoce, si vyberá darčeky pre seba aj pre brata.

Tempery s pastelkami

Po dlhšom čase, keď postupne prechádzala medzi regálmi s bábikami a inými dievčenskými lákadlami, sa pristavila pri tzv. hovoriacich knižkách. Kúzelné čítanie s pomocou elektronickej ceruzky ju baví, doma má už niekoľko takýchto titulov. Teraz si vybrala Hravé slovenské dejiny, ktoré jej priblížia, ako žili naši predkovia od praveku po stredovek.

O chvíľu nato sme sa ocitli medzi chlapčenskými hračkami. „Chcem niečo vybrať pre štvorročného bračeka Miška,“ zdôvodnila Lenka. „Fascinujú ho traktory,“ objasnila a začala hľadať, čo by sa malému mohlo páčiť. Po krátkej porade s maminou padla voľba na zelený bager. Nakoniec však predsa len siahla aj po ďalšom „úlovku“ pre seba. Zaujal ju interaktívny biely psík s ružovou mašľou na hlave. „Toho by som veľmi chcela, zoberme ho,“ pozrela na svoju mamu. Tá súhlasne prikývla a bolo rozhodnuté.

To, že kreslenie je jej vášňou, nezaprela Lenka ani pri nákupoch. Keď sme sa presunuli do ďalšej predajne, vybrala si temperové farby a pastelky. Nezabudla však ani na svoju sesternicu, ktorej kúpila princeznú Annu zo známej rozprávky Ľadové kráľovstvo. No a keďže má rada aj svojich spolužiakov, pre každého vložila do košíka sladkosť. Potom sme sa už, pri dobrom čaji, porozprávali o jej pocitoch z výhry.

Čítajte viac Moje najkrajšie Vianoce: Noví víťazi tradičnej výtvarnej súťaže Pravdy

Stíha všetko

„Veľmi som sa tešila. Oznámila mi to mamina, ktorej to potvrdila moja pani učiteľka. Vlastne ona nás celú triedu do tejto súťaže prihlásila,“ ozrejmila Lenka. Mamina jej slová potvrdila. „Volali mi z redakcie, lebo triedna poskytla telefónne číslo rovno na mňa. Dovtedy som ani nevedela, že sa do nejakej súťaže zapojili. Takže pre mňa to bolo obrovské prekvapenie. Dokonca mi najskôr napadlo, či nejde o podvod,“ priznala so smiechom. „Pani učiteľka ma však rýchlo dostala do obrazu a už som sa spokojne mohla radovať aj ja,“ priblížila.

Lenka pripomenula, že na obrázok nakreslila anjelika, dievčatko, vianočný stromček a snehuliaka. „Maľovala som to temperkami. Zobrazila som moju predstavu o Vianociach a to, čo k nim patrí,“ usmiala sa. Vzápätí prezradila, že kreslí od úplného malička, všade a často. Svojimi obrázkami obdarúva celé svoje okolie. Nevynecháva ani pani doktorku, ku ktorej patrí. „Chodím aj na výtvarný krúžok,“ povedala s tým, že navštevuje tiež tanečný a blízko má aj k folklóru. Je súčasťou detského súboru Hájik. Vzdať by sa nechcela ani jednej zo svojich aktivít. Ako to všetko stíha? „Domáce úlohy si väčšinou robievame v školskej družine, takže potom mám čas na všetko ostatné,“ tvrdí.

Hrdí rodičia

Umelecké vlohy vraj Lenka zdedila po starkej. „Po mne isto nie, nikdy som nemala vzťah ku kresleniu či iným podobným činnostiam,“ hovorí sebakriticky mama Lucia. „Manžel je na tom podobne. No zrejme to má po mojej mame,“ mieni. „Kadečo rada vyrába, rôzne dekorácie, a Lenka jej pri tom asistuje. Nedávno napríklad spolu urobili vianočného škriatka na dvere,“ vysvetlila.

Už vlani, ešte ako prváčka, vyhrala jednu súťaž aj v susednom Česku. Jej prácu tam poslala základná umelecká škola, kde tiež vtedy chodila na výtvarnú. Nakreslila veľký dubák a okolo neho malé hríbiky. Mali totiž vytvoriť niečo na tému Čarovné huby. Úspechy však žne aj v iných aktivitách. Nedávno sa z okresného dostala do celoslovenského kola v recitácii, kde síce netriumfovala, no bola tam najmladšia a hanbu si určite neurobila. O jej šikovnosti v tejto oblasti sme sa presvedčili osobne, keď nám zarecitovala Motýlie šaty od Eleny Čepčekovej.

Nie je žiadnym prekvapením, že v škole má Lenka najradšej výtvarnú výchovu. Keď sme sa jej opýtali, či v nej medzi spolužiakmi dominuje, pokrútila hlavou. „Veď pekne kreslia aj iné deti,“ reagovala skromne.

Mama je na dcéru hrdá. „Aj manžel, samozrejme. Pani učiteľka ju veľmi chváli, že z triedy je najlepšia. Ide jej to aj v ostatných predmetoch. Okrem toho je vraj voči druhým veľmi empatická. Človeku sa také slová o vlastnom dieťati počúvajú veľmi dobre,“ doplnila spokojne.