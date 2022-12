Prvý detenčný ústav pre kriminálnikov je otvorený. Čoskoro prijme desiatky pacientov

Trvalo to síce roky, no podarilo sa. Detenčný ústav pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce je už oficiálne otvorený. Hoci prvých duševne chorých väzňov, ktorí môžu byť pre svoje okolie nebezpeční, tam premiestnia až v marci, priestory ústavu sú už kompletne pripravené.

V Hronovciach neďaleko Levíc budú umiestňovať osoby, ktoré spáchali trestnú činnosť a trpia duševnou poruchou vyžadujúcu si liečbu. Prípadne je u nich nutné ochranné liečenie, psychiatrické či sexuologické v špecifických podmienkach. Ide o prvé unikátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku. Jeho zriadenie vychádza z odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučeniu, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

O detenčnom ústave pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce neďaleko Levíc hovorí poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) a hlavný lekár ústavu Marek Zelman

V pláne je aj Kremnica

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) uviedol, že v Hronovciach poskytnú dôstojnú starostlivosť o pacientov, ktorí trpia duševnými poruchami a pre spoločnosť predstavujú riziko. „Z radov zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu tu bude pracovať 90 zamestnancov a 79 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Prvých klientov očakávame na jar budúceho roka. Samozrejme, závisí to od rozhodnutia súdov,“ hovorí Lengvarský. Maximálna kapacita ústavu je 75 pacientov. „Verím, že keď to bude pokračovať tak, ako je to nastavené teraz, začneme koncom budúceho roka so stavbou druhého detenčného ústavu pri psychiatrickej nemocnici v Kremnici,“ poznamenal minister.

V detenčnom ústave umiestnia pacientov s duševnými poruchami, ktorých právoplatne odsúdili za spáchanie trestných činov. V klasických väzniciach im však nemohli poskytnúť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. „Jeho otvorením si Slovenská republika plní obrovský historický dlh. Vychádzame z medzinárodných záväzkov, ktoré sme prevzali, ale tiež samotná ústava vyžaduje, aby sa garantovali ľudské práva a dôstojnosť každému občanovi,“ upozornil dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. „Tento ústav je príkladom toho, že Slovenská republika sa zaraďuje do zoznamu moderných demokratických krajín schopných postarať sa tiež o osoby, ktoré môžu byť pre spoločnosť vonku hrozbou,“ povedal.

Antivandal a jednomiestne cely Rozdiel medzi klasickým väzením a detenčným ústavom je najmä v tom, že v prvom prípade je to viac-menej o bezpečnosti. Možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti sú však vo väznici výrazne obmedzené. Nemajú tam totiž dostatok personálu vyškoleného na tieto účely. Snažia sa to nejakým spôsobom nahradiť, no reálne to v podmienkach väzníc nie je možné. Pacienti, ktorí budú v Hronovciach uväznení, potrebujú zdravotnú starostlivosť. Stavy niektorých sú naozaj ťažké. V liečebných jednotkách ich umiestnia podľa závažnosti diagnózy. Zároveň im určia adekvátny režim od voľného pohybu až po pobyt prevažne v celách. Závisieť to bude od prejavov ich správania. Cely sú jednomiestne, všetky vybavené nezničiteľnými sociálnymi zariadeniami antivandal. Podľa závažnosti stavu bude vyzerať aj ostatná výbava – od bežne ukotveného nábytku až po betónové lôžka, ktorými sa nedá pohnúť.

Desiatky akútnych stavov

Hlavný lekár ústavu Marek Zelman ozrejmil, že k automatickému presunu klientov k nim dôjsť nemôže – o každom jednom zaradení musí rozhodnúť súd. „Na základe odborného posudku, keďže ide o vážny zásah do osobnej slobody,“ podotkol. Pokračoval, že detencie plánujú spúšťať po etapách. Prvá nastane na jar, keď by mali prijať do tridsať klientov.

„Čomu zodpovedá aj prijatie zhruba tretiny personálu,“ pripomenul. Objasnil, že v slovenských psychiatrických klinikách je 54 ľudí, ktorí sú podľa názoru ošetrujúceho lekára adeptmi na podanie návrhu na umiestnenie do detencie. „Sú to ľudia s duševnými poruchami najrôznejšieho typu. Umiestnení sem môžu byť vtedy, ak v rámci liečby ohrozujú život a zdravie iných osôb,“ vysvetlil. Sami vraj nevedia, aké bude ich diagnostické zloženie. „Skúsenosti zo zahraničia však ukazujú, že najviac je pravdepodobne psychotických porúch, ktoré bývajú umiestnené v takýchto zariadeniach,“ dodal Zelman.

Poverený generálny riaditeľ ZVJS Michal Sedliak spomenul vypracované zoznamy ľudí, pri ktorých predpokladajú, že z väzenia by mohli prejsť do detenčného ústavu. „Najakútnejších stavov je 24. Posledný indikatívny zoznam má však 65 klientov. Tí sa teraz nachádzajú v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, kde sa im snažíme nahrádzať zdravotnú starostlivosť. V podmienkach väznice je to však veľmi komplikované,“ tvrdí Sedliak.