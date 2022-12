Dve mŕtve deti, dvaja zranení. Pri nehode v Rudňanoch zasahoval aj vrtuľník

Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník z Popradu, informovala hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej služby Zuzana Hopjaková.

„Vozidlo, ktoré pravdepodobne zišlo mimo vozovky, narazilo do stromu. Tri osoby sa po náraze nachádzali mimo vozidla, z toho dve maloleté utrpeli, žiaľ, zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ani záchranári im už nedokázali pomôcť. Lekár leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzal vodiča. Utrpel poranenie hlavy, bol dezorientovaný a na okolnosti nehody si nepamätal,“ uviedla Hopjaková.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že deti sedeli na zadných sedadlách a vodič „pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam a s vozidlom narazil do dreveného stĺpa s betónovou pätkou“.

Vodič bol s poranením hlavy a hrudníka v stabilizovanom stave pri vedomí vrtuľníkom transportovaný do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Štvrtá osoba ostala v starostlivosti pozemných záchranárov.

Policajný vyšetrovateľ začal v prípade nehody trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom usmrtenia.