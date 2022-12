Most v Hlohovci čaká skúška zaťažiteľnosti. Otvorenie sa odkladá

Obyvatelia Hlohovca a širšieho regiónu sa svojho sľubovaného predvianočného darčeka nedočkali. Rekonštruovaný most ponad Váh neotvorili pre dopravu ani v avizovanom predĺženom termíne 23. decembra. Trnavská župa, ktorá je správcom mosta a investorom stavby, hovorí o prvej polovici januára 2023. V stredu čaká most skúška zaťažiteľnosti.

Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa pred Vianocami skončia vodičom komplikované obchádzky. Iba niekoľko hodín pred sľubovaným termínom župa potvrdila, že autá sa na most ešte nejaký čas nedostanú. Termín sa už pritom raz odsúval. Pôvodne mal byť most pre dopravu otvorený koncom novembra.

Foto: TASR, Lukáš Grinaj SR Hlohovec doprava most rekonštrukcia stav TTX Na snímke most ponad rieku Váh pri vstupe do Hlohovca. Pred začatím rekonštrukcie bol v šiestom stupni ohrozenia, čo je podľa stavbárskej terminológie veľmi zlý stav.

„V dôsledku potreby dodržania technologických postupov prác a následného vykonania skúšky zaťažiteľnosti mosta sa termín sprejazdnenia mosta v Hlohovci pre dopravu posúva do nového roka,“ uviedla župa v tlačovej správe.

Sankcie za omeškanie?

Župa už pri prvom odklade avizovala, že v prípade nedodržania predvianočného termínu pristúpi k aktivácii sankčných mechanizmov. Hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja Natália Petkáčová uviedla, že pristúpi k aktivácii sankčných mechanizmov za nedodržanie zmluvných termínov. „Výška sankcií bude známa po ukončení druhej etapy prác, teda približne po otvorení mosta pre dopravu. Zmluva predpokladá sankcie za nedodržanie termínu dokončenia etapy vo výške tisíc eur na deň, ako aj sankcie vo výške 0,5 % celkovej ceny za nedodržanie čiastkových termínov harmonogramu prác. Celkovo tak môže ísť o desaťtisíce eur,“ povedala. Na otázky zaslané mailom stavebník nereagoval. V zmluve o dielo sa spomína viacero sankcií.

Stavebníkovi hrozí sankcia 0,5 percenta z dohodnutej ceny diela za každé nedodržanie jednotlivého čiastkového termínu stanoveného v časovom a vecnom harmonograme stavby. Platiť tiež musí 1 000 eur za každý, aj začatý, deň omeškania, ak nezrealizuje práce príslušnej etapy riadne a včas.

Na moste musí najskôr prebehnúť skúška zaťažiteľnosti, ktorá sa má uskutočniť v priebehu dnešného dňa (28. decembra). Aj od jej výsledkov závisí, či sa na most vrátia motorové vozidlá. Ak budú výsledky priaznivé a sprejazdnenie odobria dotknuté orgány, župa predpokladá, že by sa tak mohlo stať v prvej polovici januára budúceho roka.

Únava i zmena zamestnania

„Nemyslím si, že to otvoria,“ pochyboval dva dni pred Štedrým dňom Hlohovčan Jaroslav (70), keď ešte nebol jasný verdikt. Prebiehajúce práce na moste môže sledovať priamo zo svojho okna. Niekoľko dní navyše podľa neho ľudí nerozhodí, na situáciu si už podľa neho mnohí zvykli alebo sú jednoducho skeptickí. Tragédia to podľa neho nebude vzhľadom na sviatky, ktoré veľká časť ľudí trávi doma.

Ako hovorí, motoristi sa otvoreniu mosta potešia, no obyvatelia Hlohovca už veľmi nie. Obávajú sa návratu dopravnej situácie, ktorú zažívali pred začiatkom opravy. „Bude to zapchaté a utlačené mesto,“ dodal s tým, že najmä v piatok poobede sa v smere od Trnavy ťahali kolóny už od diaľnice.

Uzávera mosta jeho život výrazne neobmedzila. Auto využíva najmä na cesty opačným smerom, na Nitru či Topoľčany. Počas kompletnej uzávery sa naučil chodiť cez železničnú lávku, ktorá bola jedinou prístupovou trasou pre peších. „Aj keď sa už dalo prejsť cez opravovaný most, každý deň si dávam cez lávku takú prechádzku,“ priblížil svoj nový zvyk.

Do sprejazdnenia mosta ešte pred sviatkami nevkladala veľké nádeje ani Hlohovčanka Kristína (21). „Asi na tom nezáleží, či to otvoria zajtra, alebo o týždeň,“ zamyslela sa. Uzávera mosta jej sťažila cestu do práce, keďže auto už nemohla využívať. To však už dnes neplatí. Komplikácie s dochádzaním vyriešila zmenou zamestnania.

Alena (60) zo Zeleníc čakala na otvorenie mosta 23. decembra s napätím. Za prácou dochádza do Hlohovca, pracovať mala aj na Štedrý deň. „Už som sa tak tešila, že ráno pôjdem do práce autom,“ priblížila. Radosť ju však prešla, keď sa začali šíriť zvesti, že avizovaný predvianočný termín otvorenia mosta napokon nestihnú. Trnavský samosprávny kraj to oficiálne potvrdil až vo štvrtok (22. decembra) krátko po tretej hodine popoludní.

Z komplikovanej­šieho dochádzania je šesťdesiatnička Alena unavená. „Je to veľmi zaťažujúce,“ priznala. Počas kompletnej uzávery mosta však bola situácia ešte horšia. Do práce vtedy cestovala vlakmi, ktoré meškávali. Ráno si musela privstať a do cesta z práce sa jej predĺžila o hodinu.

So sklzom si neporadili

Podľa pôvodného časového harmonogramu sa mala doprava vrátiť na rekonštruovaný most 30. novembra. Niekoľko dní pred týmto termínom však stavebník ohlásil, že práce napokon potrvajú dlhšie.

„Počas realizácie došlo v projekte k zmenám, ktoré sa týkali zosilnenia predpätia nosnej konštrukcie. Následkom týchto zmien je časový sklz. Zároveň sme sa dostali do zimného obdobia, keď progres prác výrazne ovplyvňujú klimatické podmienky,“ vysvetlil Dalibor Novotný zo Združenia SMS – Kovo-Sklo Hlohovec.

Predsviatočný termín sa nepodarilo dodržať napriek viacerým opatreniam, ku ktorým združenie pristúpilo. Aby časový sklz znížili na minimum, zvýšili počet pracovníkov, nasadili špeciálne temperované stany a práce prebiehali aj po zotmení.

Oprava najdlhšieho mosta ponad Váh, ktorý je jedinou prístupovou cestou v smere od Trnavy, sa začala vo februári tohto roka. Koncom marca došlo k jeho náhlej kompletnej uzávere. Po odkrytí základov pilierov mosta sa prišlo na závažné poruchy v podobe trhlín na pilieroch. Hrozilo, že by sa mohol zrútiť. Práce na moste majú pokračovať až do leta budúceho roka.