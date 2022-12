Od Vianoc je v areáli mŕtvo. Obľúbené kúpele Sliač zatvorili

Inokedy frekventovaný areál zíva už druhý týždeň prázdnotou. Kúpele Sliač zatvorili svoje brány krátko pred Vianocami. Vedenie svoj krok zdôvodnilo extrémnym nárastom cien energií. „Mŕtvo“ tam bude počas celej zimy. Niektorí ľudia toto rozhodnutie „ofrflali“, no väčšina to chápe. „Malo by to fungovať celoročne, veď pacienti sa potrebujú liečiť aj v zime,“ reagovali ľudia, na ktorých sme natrafili v uliciach mesta.

„Raketový nárast cien energií pri spotrebe kúpeľov v zimnom období predstavuje náklad vysoko presahujúci výnosový potenciál,“ zdôvodnilo vedenie spoločnosti, prečo pristúpilo k mimosezónnej prevádzkovej výluke, ktorá sa začala štyri dni pred Vianocami. Zároveň oznámilo, že to potrvá do konca februára. Počas odstávky teda nebude možné absolvovať kúpeľné pobyty, ani čerpať nijaké doplnkové služby, ktoré v bežnom roku ponúkajú.

Riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch pripomenul, že podobnú situáciu už v minulosti zažili začiatkom minulého roka. „Dôvodom však bola najmä pandémia, ktorá výrazne limitovala počet hostí,“ vysvetlil s tým, že aj vtedy boli mimo prevádzky dva mesiace. Podľa neho zimná odstávka nie je úplne výnimočná, no táto dvojmesačná je už významná. „Niektoré ústavné kúpeľné zariadenia majú prevádzkovú výluku niekoľko dní, týždňov alebo aj mesiac. Sú tiež také, ktoré odstavujú na dlhšie obdobie niektoré zo svojich ubytovacích kapacít,“ poznamenal. Je to vraj znak, že kúpeľné zariadenia sú v súčasných mimoriadne náročných podmienkach nútené pristupovať k ťažkým rozhodnutiam.

Od marca bez obmedzení

Šéf sliačskych kúpeľov zopakoval, že straty pri odstávke budú nižšie ako tie, ktoré by vznikli vysokými nákladmi plnej prevádzky pri predpokladanej nízkej obsadenosti v zimnom období za mimosezónne ceny. Odhad mesačného šetrenia sa podľa neho môže blížiť až k sume 100-tisíc eur, no presne to vyčíslia na základe reálnej spotreby energií počas odstávky.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kúpele sliač Kúpele Sliač teraz pripomínajú mesto duchov. Hostia sa tam vrátia až v marci.

„Pristúpili sme k variantu, ktorý nám na základe viacerých prepočtov a modelov vyšiel ako ekonomicky najvýhodnejší, teda spôsobujúci najnižšiu stratu,“ tvrdí. Ozrejmil, že najvýraznejší nárast nákladov evidujú pri cene energií. Spomenul pritom, že v porovnaní s vlaňajškom majú teraz až štvornásobne drahší plyn. Elektrinu majú „na spotoch“. Stúpli tiež mzdy zdravotníckych zamestnancov, ktoré v zmysle novej legislatívy išli u nich hore o 23 percent. „Tento rok sme tiež pocítili nárast vstupov do výroby, napríklad pri cene potravín,“ podotkol.

Aktuálne majú kúpele 125 zamestnancov. S ich zástupcami sa dohodli na uplatnení prekážky na strane zamestnávateľa. „V zmysle tohto inštitútu budú dva mesiace poberať 60 percent mzdy. Netýka sa to tých, ktorí budú počas výluky realizovať opravy a vylepšenia prevádzky v našich zariadeniach a kúpeľnom parku,“ objasnil Beňuch. Upozornil, že bez obmedzení prebieha rezervácia pobytov a prvé nástupy hostí znova začnú 1. marca. „Po ukončení zimnej odstávky budeme schopní opäť na sto percent naštartovať a poskytovať kúpeľnú liečbu v plnom rozsahu, bez obmedzení,“ zdôraznil.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kúpele sliač Prameň s liečivou vodou v areáli zariadenia.

Za zmienku stojí podľa riaditeľa kúpeľov aj to, že v porovnaní s nárastom cien energií či platov zdravotníkov, tiež potrebe aspoň čiastočne navýšiť mzdy všetkých zamestnancov z dôvodu vysokej inflácie, majú silnú disproporciu pri náraste finančných zdrojov určených v rozpočte na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.

„Pri aktuálne alokovaných 49 miliónoch eur nemáme nijakú nádej na výraznú úpravu zmluvných cien pre pacientov, ktorým hradí kúpeľnú liečbu, úplne alebo čiastočne, zdravotná poisťovňa,“ hovorí. „Veríme však, že počas prvých dvoch mesiacov nasledujúceho roka sa nám s kompetentnými podarí vyriešiť aj tento problém a už nebudeme musieť pristupovať k ťažkým rozhodnutiam o zimnej či akejkoľvek inej nútenej odstávke,“ doplnil.

Zlá správa pre mesto

V areáli kúpeľov sme v doobedňajších hodinách nikoho nestretli. Doslova to tam zívalo prázdnotou. V parku, kde sa inokedy prechádzajú hostia z celého Slovenska, sme videli len opustené lavičky a chodníky. V uliciach Sliača sme ale natrafili na pár začudovaných ľudí. Nad zatvorením zariadenia, ktoré ich mesto preslávilo, krútili hlavou. O tomto kroku síce vedeli, no prekvapilo ich, že k nemu vôbec došlo. „Malo by to fungovať celoročne, veď pacienti sa potrebujú liečiť aj v zime,“ zhodli sa miestni, no neželali si byť menovaní. Poukazovali tiež na fakt, že tam majú jediný prameň v strednej Európe na liečenie srdcovo-cievnych ochorení. Viacerí zase vraveli, že ak sa to nedá finančne „utiahnuť“, zatvorenie je pochopiteľné.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kupele sliač Kúpele Sliač teraz pripomínajú mesto duchov. Hostia sa tam vrátia až v marci.

Komplikácie to však spôsobilo tamojšej radnici. Primátorka Sliača Ľubica Balgová hovorí, že z kúpeľov im dodávali stravu do domova seniorov. Teraz si musia poradiť inak. „Vyhovovalo nám, že ide o štátnu spoločnosť, lebo vieme využiť výnimky vo verejnom obstarávaní. Stačí to riešiť len na objednávku,“ povedala. Pokračovala, že akonáhle to realizujú cez iný subjekt, ktorý nie je štátny, alebo nie je školským zariadením, musia robiť verejné obstarávanie. „Našťastie, v rámci zákona ho do sumy 10-tisíc eur, čo nám vyjde do konca januára, realizovať nemusíme. Stačí to urobiť prieskumom trhu. Takže sme si vybrali firmu z Valaskej, ktorá dodáva stravu do domovov seniorov a centrám sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Majú s tým potrebné skúsenosti,“ vysvetlila.

Pre mesto je zatvorenie kúpeľov zlou správou, lebo im do ulíc prinášali život. Tamojších hostí navštevovali rodinní príslušníci, takže Sliač sa viac dostával do povedomia. „Teraz tu bude naozaj hlucho. Na druhej strane to vnímam ako manažérske rozhodnutie riaditeľa. Chápem, že ak to tam má byť naplnené len na nejakú tretinovú kapacitu, je to pre nich nerentabilnejšie ako zatvorenie,“ mieni Balgová. Z pohľadu rozvoja mesta to šéfka radnice berie ako problém, no verí, že v marci sa brány kúpeľov znovu otvoria a naplnia sa hosťami.

Prestávku majú aj inde

Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková hovorí, že v období okolo Vianoc a na prelome rokov nebýva v kúpeľoch prevádzka zameraná na pacientov. Tí nemajú vo sviatočnom čase záujem o liečbu trvajúcu tri týždne. Viaceré zariadenia preto už aj v minulosti, pred pandémiou, pristúpili okolo 20. decembra k dočasnej pauze. „Potom znovu otvárali v polovici januára, možno trošku neskôr,“ podotkla predsedníčka. Odstávku využili na drobné rekonštrukcie, úpravy a podobne. „Momentálne majú technickú prestávku aj Kúpele Nimnica. Hoci tie sú určite v stave, že by mohli ponúkať aj silvestrovské či iné oddychové a rekreačné pobyty,“ spomenula zariadenie, ktoré je zatvorené do 22. januára.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kúpele sliač Prameň s liečivou vodou v areáli zariadenia.

Zálešáková podčiarkla, že dôležitá je v tejto súvislosti téma financovania kúpeľnej starostlivosti v budúcom roku. Najvyššia suma, ktorú aktuálne zdravotná poisťovňa hradí za jedného pacienta, je 48 eur na deň. Je v tom zahrnuté ubytovanie, stravovanie a liečba. „Je zrejme jasné, že za to sa nedá poskytnúť komplexná zdravotná starostlivosť. Doplatok je preto nutný vo všetkých kúpeľoch. Samozrejme, snažíme sa, aby sme klientov nestratili, takže je to len v takej výške, aby sa uhradili aspoň oprávnené náklady,“ povedala. Doplatok je všade iný – niekde to môže byť 9, inde 15 eur za deň. „Závisí to aj od toho, aké ubytovanie si pacient vyberie,“ doplnila Zálešáková.