Ľudia hromžia, nemajú sa ako dostať do práce či škôl. Nový vlakový grafikon zhoršil úroveň cestovania

Po zavedení nového vlakového grafikonu, ktorý vstúpil do platnosti vlani 11. decembra 2022, sa v Bratislavskom kraji spustila lavína kritiky a nevôle. Pre zrušené pravidelné linky sa totiž ľudia nemajú ako dostať do práce či do škôl.

Ministerstvo dopravy však sľubuje, že vynovený cestovný poriadok ešte nie je definitívny. Napriek tomu, že grafikon z dielne šéfa rezortu dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) mal vo väčšine prípadov zvýšiť intenzitu regionálnych prepojení a zrýchliť diaľkovú dopravu, na strane druhej však zrušil niekoľkoročné pravidelné linky, na ktoré boli cestujúci zvyknutí, náhrady za spoje pritom nepribudli.

Ľudia sú nahnevaní

V okolí hlavného mesta bola zrušená napríklad linka z obce Bernolákovo do najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka, ktorá sem jazdievala štyri roky, alebo linka z okresného mesta Senec do bratislavskej Petržalky. Pracujúci ľudia, ale aj deti či študenti tak majú od konca roka 2022 problémy dostať sa do zamestnania, k lekárovi či do škôl. „Ďakujem za to, že ste mi zrušili spoj do Bratislavy. Teraz musím o hodinu skôr vstávať,“ povedal nám na železničnej stanici v Bernolákove nahnevaný mladý muž. Hoci linka na Hlavnú bratislavskú stanicu síce zostala, jazdí len raz za hodinu, čo je podľa niektorých cestujúcich málo.

Čítajte viac Ako v českej komédii. Na Orave musia ľudia na vlaky mávať, inak im nezastavia

„Najmä v rannej špičke len jedno vlakové spojenie z Bernolákova do Bratislavy naozaj nestačí. Aspoň do tej ôsmej hodiny ráno mohli železnice nechať pol hodinové intervaly,“ myslí si pani, ktorá síce býva v Chorvátskom Grobe, ale cestuje pravidelne z Bernolákova do práce. V čase, keď sme bernolákovskú stanicu navštívili, na linku do hlavného mesta ráno po pol ôsmej nastupovalo asi 30 ľudí.

Nahnevané ohlasy zo strany cestujúcej verejnosti evidujú aj na obecnom úrade. „Nespokojnosť občanov zaznamenávame najmä na sociálnych sieťach a pri bežných rozhovoroch s občanmi,“ uviedol pre Pravdu starosta Bernolákova Miroslav Turenič s tým, že nový grafikon zaviedli tesne pred vianočnými sviatkami a školskými prázdninami, čiže úplne naplno ešte stále nepocítili zníženie počtu vlakov. „Ale aj napriek tomu za tých pár dní je veľmi cítiť, že spoje najmä ráno do Bratislavy ubudli. Takmer všetky ranné vlaky meškajú a sú plné natoľko, že o komforte cestovania nemôže byť reč,“ dodal Turenič.

Aj na opačnej strane, v bratislavskej Petržalke, rozumejú rozhorčeniu niektorých cestujúcich, ktorí sa pohodlne a rýchlo dostali do satelitných miest Bratislavy. Podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej však nie je v ich moci ovplyvniť rozhodnutie iných subjektov. „Veríme však, že dotknuté organizácie zvážili všetky za a proti a nový grafikon vytvárali v prospech väčšiny obyvateľov v snahe zefektívniť celkovú dopravu,“ upresnila Halašková.

Rezort zváži požiadavky cestujúcich

S problémami s cestovaním, so zrušením spojov, s meškaním či s prestupmi sa však neboria len na západnom Slovensku, ale aj v iných regiónoch krajiny. Napríklad na juhu, smerom k Maďarsku, pocítili cestujúci výpadok spojov z a do Nových Zámkov. „Veľmi zlé spoje sú, veľmi zle to spravili. Večer, keď sa vraciame z práce, nám vlak ide neskoro. A keď ide iný, tak musíme zase prestupovať v Galante,“ povedala nám pani z Nových Zámkov. „Minule ho aj odriekli,“ doplnil ju jej spolucestujúci a dodal, že do práce meškali vyše hodiny. Na našu otázku, či neuvažovali nad inou alternatívou dopravy, autom alebo autobusom, odpovedali, že nie. Vlak bol totiž pre nich doposiaľ tou najlepšou možnosťou.

Foto: Ivan Majerský Vlak grafikon Bernolákovo Železničná stanica v Bernolákove.

Podľa rezortu dopravy nový cestovný poriadok ešte nie je definitívny a niektoré požiadavky cestujúcich bude zvažovať. „Spätnú väzbu na grafikon vítame bez ohľadu na to, či prišla priamo od samotných cestujúcich alebo od zástupcov samosprávy. Prvé hodnotenia sme totiž spracovali práve z týchto podnetov a podľa nich sa budú prijímať následné rozhodnutia,“ uviedol Martin Petro z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Zároveň dodal, že je jasné, že natoľko zásadné zmeny, ktoré so sebou priniesol nový cestovný poriadok železničnej dopravy, spôsobujú narušenie cestovateľských návykov a pre niektorých cestujúcich je ponuka vlakov v zmenenom čase nevyhovujúca, čo rezort dopravy mrzí. „V grafikone sú však pri niektorých tratiach uvedené aj prípadné posilové vlaky,“ spresnil Petro.

Ministerstvo sa tiež bráni, že po schválení štátneho rozpočtu je rezort dopravy pripravený v prípade potreby zaviesť nielen tieto posilové vlaky, ale aj hľadať ďalšie operatívne riešenia na vylepšenie cestovania, pričom ak budú kapacitne a technologicky možné, bude sa snažiť ich urobiť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v marci 2023.Už teraz však pridali 13 nových vlakov, prvé začnú jazdiť v pondelok 9. januára. Vlaky potešia najmä Bratislavský kraj a východné Slovensko.