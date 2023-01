Pošta v kríze šetrí a ruší pobočky. V Považskej Bystrici nepomohol ani priestor zdarma

„Je to podobné, akoby by zavreli poštu v Bytči či Ilave,“ zdôrazňuje považskobystrický primátor Karol Janas. O poštu má prísť najväčšie mestské sídlisko Rozkvet a tiež sídlisko Lány. Lány majú približne 6-tisíc obyvateľov a nachádza sa tu aj nemocnica so spádovou oblasťou s 200-tisíc obyvateľmi.

O rušení pobočiek boli podľa Janasa „šumy“ už na jeseň. Vtedy im však zodpovedná pracovníčka Slovenskej pošty povedala, že sa nepočíta so zrušením ani jednej z nich. V tom čase už bola zatvorená pošta na Lánoch. Pre personálne dôvody nefungovala od leta a služby nemala poskytovať len dočasne. Ako však primátor podotkol, dodnes ju neotvorili.

Je to nelogické

Neoficiálne informácie o zatvorení pobočiek prišli pred Vianocami. Vedenie mesta toto rozhodnutie písomne namietalo. „Zrušiť pobočku na najväčšom sídlisku je úplne nelogické a absolútne nekoncepčné,“ myslí si Janas. Dva dni pred sviatkami to napokon prišiel na radnicu potvrdiť generálny riaditeľ štátnej akciovky Ľubomír Mindek.

V meste je spolu zatiaľ šesť pôšt, z toho dve sa nachádzajú v mestských častiach. Slovenská pošta argumentuje slabou vyťaženosťou pobočiek na Lánoch a Rozkvete. Denník Pravda sa štátneho podniku pýtal na konkrétne údaje a ich porovnanie s ďalšími pobočkami v meste. Slovenská pošta však tieto údaje neposkytla.

Foto: Žaneta Mikulíková Slovenská pošta pobočka Považská Bystrica Slabá vyťaženosť pobočky na najväčšom považskobystrickom sídlisku? Ľuďom to nejde do hlavy.

„Na poštách Považská Bystrica 3 a Považská Bystrica 8 zaznamenávame dlhodobo klesajúci záujem klientov o služby, preto Slovenská pošta požiadala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o ich uzavretie,“ odpísala hovorkyňa Slovenskej Pošty Iveta Dorčáková. Vývoj na pobočkách podľa nej dlhodobo sledujú a situáciu pravidelne analyzujú. Jedným z hlavných posudzovaných aspektov je záruka geografickej dostupnosti pôšt a zohľadnenie počtu obyvateľov obce či mesta.

Hovorkyňa pripomenula, že regulačný úrad stanovil Slovenskej pošte požiadavky na kvalitu univerzálnej služby. Jednou z nich je najmenej jedna pošta na každých ja začatých 22-tisíc obyvateľov. „Pri analýze sa berú do úvahy aj ekonomické a legislatívne aspekty, trendy vývoja a ak je prevádzka pošty vyhodnotená ako neefektívna z viacerých hľadísk, pošta podá regulačnému úradu návrh na jej zrušenie,“ spresnila Dorčáková s tým, že rozhodovanie o skončení prevádzky je vždy individuálne.

Slabej vyťaženosti nerozumejú

Janas zdôraznil, že štátny podnik im dosiaľ žiadne údaje nesprístupnil. Primátor si nevie vysvetliť, prečo by pošta na najväčšom sídlisku mohla mať slabú vyťaženosť. Odmieta tomu veriť, kým štátna akciovka nezverejní štatistiku, aby sa dali porovnať podobné mestá, porovnateľné sídliská či obce. „Mne to pripadá, že toto rozhodnutie urobili absolútne od stola. Jednoducho dostali pokyn, že treba rušiť pobočky, tak ich začali škrtať bez relevantných údajov,“ dodáva. Na Rozkvete pritom podľa neho žije množstvo starších obyvateľov či ľudí so zdravotnými problémami. Dôvody ťažko hľadali aj mestskí poslanci za sídlisko Rozkvet Andrej Péli (nezávislý) a Iveta Pospíšilová (SaS).

Čo čakať po zatvorení pobočiek Prostredníctvom poštového doručovateľa a kuriéra dostanú obyvatelia dotknutých sídlisk list aj balík, kuriér môže prevziať expres zásielku. Doručovateľ donesie dôchodok i noviny. U poštárov bude možné zakúpiť si poštové známky, žreby či zriadiť osobný účet v 365.bank. Doručovatelia poskytnú aj rôzne iné doplnkové služby. Prostredníctvom poštového kuriéra si bude možné objednať aj podaj expresnej zásielky. Každá domácnosť a firma dotknutej lokality dostane leták s podrobnou informáciou, ako bude po zmene prinášať poštové služby. Ľudia budú môcť aj naďalej využívať ďalšie 4 pobočky. Pre podaj a dodanie zásielok môžu využiť BalíkoBOX, ktorý je dostupný 24 hodín 7 dní v týždni.

Rušenie pôšt k 1. februára bolo pre nich novinkou. „Som z toho prekvapená. Pobočka je na celkom frekventovanom mieste a viem, že ľudia ju využívajú,“ povedala neveriacky Pospíšilová. Aj pobočka v Lánoch je podľa nej silná. Navštevujú ju aj ľudia z ich sídliska. „Rozkvet sa ide nakoniec rušiť? Ja som mal poslednú informáciu, že bude fungovať v menších priestoroch,“ povedal zaskočený Péli. Ak miestnu pobočku zatvoria, pôjde o veľkú stratu pre viac ako desaťtisícové sídlisko. Kamenný pošta sa podľa neho nachádza na dobrom, dostupnom mieste. Dôvod vidí skôr v nájme a v prevádzkových nákladoch. Mesto sa podľa neho snažilo nájsť nejaké riešenie a ponúknuť Slovenskej pošte vlastné priestory.

Foto: Žaneta Mikulíková Slovenská pošta pobočka Považská Bystrica Sídlisko Rozkvet sa nachádza na kopci. Ak príde o poštu, dochádzanie na zvyšné pobočky môže byť problém pre starších ľudí či pre ľudí so zdravotnými problémami.

„Na oboch sídliskách sme ochotní im dať mestské priestory úplne bezplatne a prevziať na seba aj náklady na energie, aby tam pošta ostala. Odmietajú od nás aj takýto ústretový krok. Neviem, čo sa dá urobiť viac,“ hovorí primátor o ponuke magistrátu. Mestské zastupiteľstvo by to podľa neho schválilo, nakoľko to mal odkonzultované s väčšinou z poslancov. Samospráva sa ešte nevzdáva a listom sa na vedenie pošty obrátila aj pred pár dňami. Momentálne čaká na odpoveď.

Alternatíva? U poštára a kuriéra

Dorčáková zdôraznila, že skončenie prevádzky kamennej pošty neznamená, že Slovenská pošta z danej lokality odchádza. „Mení len formu a spôsob poskytovania poštových služieb,“ doplnila. Pošta tvrdí, že klienti po zrušení pobočiek vybavia takmer všetky služby, na ktoré boli doteraz zvyknutí, u svojho doručovateľa a poštového kuriéra. Janas tomu neverí. Vychádza z negatívnej skúsenosti pri zatváraní pobočky v mestskej časti Dolný Milochov. „Obavy aj sťažnosti miestych boli oprávnené, pretože veľkú časť služieb si nevybavia a musia ísť do mesta.“

Okrem zníženia ich komfortu to malo dopad aj na mestskú kasu. „Museli sme natiahnuť autobusové linky až k pošte, kde pôvodne nechodili a zbytočne to zaťažilo rozpočet mesta,“ priblížil. Či a aký odpad bude mať zatvorenie kamenných pôšt na sídliskách je podľa neho predčasné hodnotiť.

Obyvatelia sídliska majú hlavu v smútku a rozhodnutiu o zatvorení pobočiek nerozumejú. „Kam budeme chodiť na poštu?“ spýtala sa jedna žena druhej, keď sa v utorok dopoludnia stretnú pred potravinami hneď vedľa pošty. „Neviem, asi na hlavnú,“ pokrčila druhá žena ramenami. V priebehu 40-tich minút vybavila pobočka do 20 ľudí.

Dôchodkyňa Jana (72) využíva jedine poštu na sídlisku. V priemere ju navštívi asi tri až štyrikrát do mesiaca, niekedy aj viac. „Neviem si predstaviť so všetkým bežať na pobočku v centre. Býva tam veľa ľudí. Bežne som tam čakala 30 aj 40 minút,“ dodala. Mamičke Radke (27) sa okrem toho nepáči aj elektronický systém, ktorý na danej pobočke funguje.

Obyvatelia sídliska poukazujú na to, že sídlisko Rozkvet sa nachádza na kopci, kde sa navyše plánuje ďalšia výstavba. Žije tu mnoho starších ľudí, ktorí to na najbližšie pobočky (Partizánska ulica a SNP) zvládnu peši len ťažko. Miloš (42) odhadol, že do centra to zdravému človeka trvá rýchlou chôdzou asi 20 min a na SNP približne 40 minút. „Pre prácu chodím na poštu nepravidelne. Najčastejšie si idem vyzdvihnúť zásielku alebo dvom kamarátom – dôchodcom chodím na poštu dobíjať kredit,“ priblížil.

Na pobočku sa utorok dopoludnia vypravil s poštovou poukážkou aj dôchodca Pavol (66), aby mu vyplatili sumu z dôchodkového sporenia. „Na pošte platím plyn a elektrinu, takže sem chodím dvakrát do mesiaca,“ prezradil. Platby na pošte sa však dôsledku rušenia pobočky chystá zmeniť na elektronické. Nezdal sa však z toho nadšený.