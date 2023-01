Bratislavskí policajti majú nové autá. Flotilu posilní unikát z Japonska aj dar od Američanov

Špeciálna výbava, ťažné či navíjacie zariadenie. Aj to sa nachádza na netradičnom aute, ktoré začali využívať bratislavskí mestskí policajti. Ako polícia uviedla pre denník Pravda, v rámci dobrých kolegiálnych vzťahov prispeli darom aj Američania.

Do vozového parku bratislavskej mestskej polície pribudli nové autá.

Zbrusu nové vozidlo značky Toyota Hilux budú policajti využívať na riešenie krízových situácií v uliciach mesta, ale aj v ťažšie dostupnom teréne. Okem neho podľa hovorkyne bratislavskej mestskej polície Barbory Krajčovičovej do vozového parku mestskej polície pribudlo vlani ďalších desať úplne nových áut.

VIDEO: Do nového vozového parku polície pribudla aj japonská novinka

Zdroj: Mestská polícia Bratislava

Najstaršie a najmenej spoľahlivé vozy nahradia nové modely Škoda Kamiq. „Je dôležité, aby sme sa na vozidlá mohli spoľahnúť a to najmä v situáciách, kedy je ohrozený ľudský život a mnohokrát rozhoduje každá jedna sekunda,“ uviedol náčelník mestskej polície Miroslav Antal. Autá podľa neho pomôžu policajtom rýchlejšie sa presúvať na miesta, kde sú potrební, chrániť život a zdravie ľudí a v neposlednom rade aj posádok, ktoré vozidlá využívajú.

Vysoká poruchovosť ohrozovala ľudí

Pre vynovenie vozového parku sa polícia rozhodla aj preto, že viaceré autá, ktoré ešte používajú, majú najazdených vyše 350-tisíc kilometrov a policajti sa už na nich nemôžu spoľahnúť. „Ich vysoká poruchovosť totiž ohrozuje nielen policajtov, ale aj ľudí,“ objasnila dôvod kúpy Barbora Krajčovičová. Zároveň dodala, že najkazovejšie a najmenej spoľahlivé autá bude polícia postupne vyraďovať.

Krízové situácie aj s darom od Američanov

Unikátny úlovok mestskej polície, japonský pickup, ktorý pridelili Útvaru zásahovej jednotky a kynológie, je prioritne určený na mimoriadne a krízové situácie. Medzi ne patria napríklad kritické situácie, ktoré môžu nastať v súvislosti so zimným obdobím, povodne alebo iné prírodné katastrofy, hromadné narušenia verejného poriadku, demonštrácie, veľké a rizikové športové alebo kultúrne podujatia.

„Na korbe máme špeciálnu výbavu, ktorú nemá žiadna iná hliadka mestskej polície,“ vysvetlil na margo vozidla veliteľ útvaru Marek Schürger. Tú postupne dopĺňajú, no už teraz obsahuje napríklad vyslobodzovaciu techniku ako páčidlá, kliešte na kov, sekeru, hydraulickú sadu, zimné reťaze na osobné autá, vyslobodzovacie pásy, zarážky pod kolesá do tri a pol tony, teleskopický rebrík, pohotovostnú prepravnú plachtu pre zranených, externé halogénové svietidlá, chemické svetlo, záchranné vesty do vody, plavák, laná, nočné videnie, hasiacu techniku, spútavacie pomôcky, sady prvej pomoci, nosiče balistických plátov alebo balistický štít.

Špeciálne baranidlo dostala do výbavy polícia ako dar od kolegov spoza oceánu. A v pláne polície je do budúcnosti zaobstarať aj nafukovací motorový čln.

„Špeciálna výbava slúži na pomoc hliadkam, ale najmä ľuďom v núdzi, kedy nie je možné počkať na profesionálne záchranné zložky, ako sú napríklad hasiči a podobne,“ objasnil veliteľ Útvaru zásahovej jednotky a kynológie.

Nové prírastky a unikátne auto z japonskej dielne stáli takmer 270-tisíc eur.