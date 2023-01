Hlavné mesto chce posilniť bezpečnosť novinkou. Nadviaže na úspech nových policajných staníc

Od roku 2019 síce štatistiky zaevidovaných podozrení z trestných činov v centre hlavného mierne stúpli, policajti však na základe skúsenosti uvádzajú, že to môže byť aj pozitívom. Vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície hlavného mesta Peter Borko to vysvetľuje dvomi dôvodmi.

Reportáž z nových policajných staníc

Prvým je, že počas predchádzajúcich dvoch rokov, kedy sme bojovali s pandémiou koronavírusu, sa ľudia nechodili zabávať do mesta a mobilita tak bola výrazne nižšia. „A aj z rozprávania kolegov z Obchodnej ulice viem, že práce bolo menej, keď boli prevádzky zatvorené,“ uviedol pre Pravdu.

Obchodná ulica v Bratislave je totiž miestom, ktoré sa v posledných rokoch častejšie ako s nákupmi spomína v súvislosti s početnými a často tragickými incidentmi. Dnes by už však mala byť bezpečnejším miestom. Čoskoro to budú tri roky, čo v priestore bývalého obchodného priestoru mestské bezpečnostné zložky otvorili trvalú policajnú stanicu.

Borko ako druhý dôvod pripomenul fakt, že keď sú v nejakej lokalite prítomní policajti, tak sa aj stretnú s väčším počtom prípadov. „Preto aj narástol počet prípadov po otvorení stanice, neznamená to však, že by sa dialo viac priestupkov alebo trestných činov v tejto oblasti,“ zdôraznil.

Foto: Robert Hüttner, Pravda mestska policia, policajt, obchodna ulica Policajná stanica na Obchodnej ulici v Bratislave.

„Mestskí policajti musia zakročiť v situáciách, kedy je páchaný trestný čin (napríklad bitka na ulici), ale potom musia privolať aj štátnych kolegov, ktorí si prípad preberú na doriešenie,“ vysvetlil ďalej Peter Borko, ako to funguje pri zásahu policajtov. Preto aj v štatistikách mestskej polície sú len tie trestné činy, pri ktorých zasahovali.

Hoci nové policajné stanice podľa policajtov prinášajú do lokalít viac bezpečnosti a pokoja, mesto pripravuje aj iné novinky. Ako pre denník Pravda potvrdila jeho hovorkyňa Dagmar Schmucková, do roku 2025 chce zabezpečiť nasadenie osobných kamier všetkým mestským policajtom slúžiacim v teréne. „A o rok na to, do roku 2026, chceme zase navýšiť počet kamier mestského kamerového systému na 500,“ uzavrela.

Dojazd pod tri minúty

Skúsenosti bratislavskej mestskej polície za ostatné roky hovoria, že vďaka stanici na Obchodnej ulici sa tam obyvatelia, ale aj turisti môžu cítiť omnoho bezpečnejšie, ako tomu bolo kedysi. A to najmä počas večerov, kedy sa chodia ľudia zabávať do podnikov v centre mesta. Tomu určite napomáha aj to, že policajti na mieste činu v celom Starom Meste vedia byť aj za čas, ktorý je kratší ako tri minúty.

Stanica však neslúži len ako zázemie pre policajtov. S podnetom môže kedykoľvek prísť aj verejnosť. „Ľudia nám sem chodia často hlásiť priestupky a podozrenia z páchania protiprávneho konania,“ upresnil vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície hlavného mesta s tým, že na stanici je tiež pracovisko s prístupom do kamerového systému mesta.

Ľudia iniciatívu oceňujú

Či sa po otvorení policajnej stanice cítia bezpečnejšie aj obyvatelia a návštevníci Bratislavy, sa Pravda pýtala priamo na Obchodnej ulici okoloidúcich. „Nápad považujem za dobrý. Bezpečnosť môže vďaka tomuto projektu ešte stúpnuť,“ myslí si postarší pán. Aj mladý muž policajnú stanicu v centre mesta pochválil a podľa neho je to super riešenie.

„Ale je smutné, že toto vôbec potrebujeme. Že sa nájdu ľudia s chuťou ubližovať iným,“ dodal. „Snaha sa cení,“ uviedol zase iný mladík, napriek tomu si ale myslí, že väčší efekt by malo, keby zodpovedné orgány si začali robiť svoju prácu a začali kontrolovať predaj alkoholu mladistvým v podnikoch práve na Obchodnej ulici. „Začať vyrubovať za to pokuty pre podniky a zavolať si rodičov detí, ktoré nasávajú na Obchodnej a v okolí, priamo na miesto, a riešiť to pokutou a snáď aj verejná hanba by spravila svoje.“

Počty prípadov na Obchodnej ulici a v jej blízkosti

(Kollárovo námestie, Vysoká, Poštová, Hurbanovo námestie, Suché mýto)

rok 2018 218 prípadov rok 2019 1153 prípadov (v septembri otvorili stanicu) rok 2020 830 prípadov rok 2021 925 prípadov rok 2022 859 prípadov

Len Obchodná ulica: rok 2018 65 prípadov rok 2019 426 prípadov (v septembri zriadili stanicu) rok 2020 295 prípadov rok 2021 460 prípadov rok 2022 493 prípadov

O bezpečnosť v meste sa navyše od roku 2020 okrem polície v nočných hodinách stará aj takzvaný nočný primátor, Martin Královič. „Organizuje tréningy a školenia pre policajtov, má za úlohu zlepšovanie operačného riadenia hliadok, aj zabezpečenie lepšej komunikácie medzi mestskými a štátnymi policajtmi,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková na margo práce Martina Královiča. „Ale chodí aj do terénu s hliadkami,“ dodala.

Foto: Robert Hüttner, Pravda mestska policia, policajt, vrakuna pentagon Policajná stanica na Obchodnej ulici v Bratislave.

Čistejší Pentagon

Okrem frekventovanej Obchodnej ulice patrí v Bratislave k problémovým miestam s vysokou kriminalitou aj neslávne známy Pentagon v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Časté porušovanie zákona, špina, neporiadok a nočné incidenty, všetko často sprevádzané prítomnosťou drog, výrazne znepríjemňovali život a bývanie obyvateľom v tejto lokalite. Aj preto sa napokon mestská polícia rozhodla v septembri minulého roka, podobne ako na Obchodnej ulici, otvoriť na najkritickejšom mieste v oblasti policajnú stanicu.

Tá podľa Petra Borka tiež priniesla obyvateľom lokality pokojnejší spánok. „Od otvorenia riešili policajti 219 oznamov, z toho 10 podozrení na trestné činy a 98 priestupkov. Trikrát sa tiež kontrolovali nebytové priestory na Stavbárskej ulici po tom, ako sme dostali oznámenie, že sa tam zdržiavajú ľudia, ktorí tam nemali čo hľadať,“ spresnil Borko.

Zároveň dodal, že aj keď drogová trestná činnosť nespadá pod mestskú políciu, nemôžu ju ignorovať. „Aj preto sme v tejto oblasti chytili dvoch dílerov drog.“ Ako však pre Pravdu uviedol priamo na mieste z policajnej stanice vo Vrakuni jeho kolega, príslušník polície, snažia sa tam byť pre všetkých a pomáhať aj problémovým občanom.

Čítajte viac Bratislavskí policajti majú nové autá. Flotilu posilní unikát z Japonska aj dar od Američanov

Situáciu pozitívne vníma aj starosta Vrakune Martin Kuruc. „Mestská časť, ako aj jej obyvatelia pociťujú výrazné zlepšenie bezpečnosti v danej lokalite a ja ako starosta musím skonštatovať, že stanica mestskej polície plní úlohu, na ktorú tam bola zriadená. My sme spokojní, vítame to a držíme im palce, aby aj naďalej takto pokračovali vo svojej práci,“ uviedol Kuruc na margo činnosti polície.