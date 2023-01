Kto je za požiarom v Nitre? Škodu za 6 miliónov môže mať na svedomí kriminalista

Polygon je niekoľkoposchodová polyfunkčná budova v centre Nitry. Nachádzajú sa tu podnikateľské priestory, kancelárie, garáž a dve najvyššie poschodia zaberá spolu 25 bytov. V súčasnosti sú po požiari prázdne. Ľudia prišli o strechu nad hlavou v priebehu pár minút. Jedným z nich je aj Peter, ktorý len nedávno vylepšil svoj jednoizbový byt. V lete dal opraviť vodu, vymaľoval a kúpil nové spotrebiče.

V čase požiaru sa nachádzal v maminom byte. Presťahoval sa k nej, aby sa o ňu mohol starať. Pre svoj zdravotný stav si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Sám Peter je v čiastočnom invalidnom dôchodku pre problémy s pohybovým aparátom.

Zábery z dronu boli nekompromisné

Správy o požiari budovy sledoval ako mnohí ďalší prostredníctvom sociálnej siete. Na rozdiel od nich však išlo o jeho domov. Silné emócie prežíval pred obrazovkou. „Najväčšie nervy už opadli. Cítil som najmä bezmocnosť,“ hovorí v útrobách budovy, kde sa stopy po nedávnej udalosti vtierajú až k čuchovým receptorom. Na topánky sa lepí čierne blato – zmes sadzí a vody.

Na skazu sa Peter prišiel pozrieť krátko po požiari, v ten deň dopoludnia. Stretli sa tam viacerí susedia. „Dovnútra nikoho nepúšťali. Všetko bolo ohradené, všade boli policajti. Hasiči tu ešte dohášali a kontrolovali stav,“ opisuje. Ako dodáva, prvé dva dni ani nevedel, v akom stave je jeho byt. „Ešte som sa utešoval, že ho to až tak nepostihlo a plamene stihli zahasiť,“ hovorí o falošnej nádeji.

V televízii neskôr videl zábery z dronu. „Vtedy som vedel, že je hotovo,“ vracia sa k spomienkam. K príbytkom pustili ich obyvateľov až na tretí deň. Škodu, ktorú mu spôsobil požiar, zatiaľ Peter nevyčíslil. Byt začne vypratávať až po tom, čo odstránia zvyšky po zhorenej streche. Hoci by mala byť budova staticky v poriadku, stále je to s upozornením, že vstup je na vlastné riziko.

O opravu časti budovy, ktorú zničil požiar, by sa mal postarať správca objektu. Peter uvažuje, že sa zrejme vrátia do holobytov. Čakať ho bude nákup kompletne nového zariadenia. „Bude to niekoľkotisícová investícia,“ vraví. V tejto chvíli nevie, ako to bude financovať. Jednou z možností je, že si na to požičia peniaze.

„Rozmýšľam nad nejakou brigádou, aby som to vedel vykryť spolu so životnými nákladmi,“ hovorí. Situáciu vzala do svojich rúk aj jeho dcéra. Na známej darcovskej platforme preň založila dobročinnú zbierku. Invalidný dôchodca dúfa, že na jeseň by už mohli byť byty znovu obývateľné.

Začali s provizórnym prestrešením

V stredu dopoludnia sa už na mieste pohybovala partia robotníkov. S prácami, ktoré majú zabrániť ďalším škodám, začali v utorok. „Snažíme sa urobiť provizórne zastrešenie,“ hovorí správca objektu Ján Plandora. V danej časti sa nachádzajú pod bytmi kancelárske priestory, do ktorých pozatekalo. Na druhej strane, kde má byt Peter, sa pod obytnou časťou nachádza garáž.

Foto: Žaneta Mikulíková Polygon Nitra Voda z hasičského zásahu a neskôr aj z dažďových zrážok pretiekla až na spodné podlažia garáže, ktorý je súčasťou budovy.

Oheň poškodil podľa Plandoru byty na najvyššom, šiestom poschodí. Ide spolu o 16 bytov. Do zvyšných bytov o poschodie nižšie zatiekla voda, ktorou sa hasiči snažili uhasiť požiar a neskôr dovnútra napršalo cez prepadnutú strechu. „S projektantom sme si prešli stavbu, aby sme našli najlepšie riešenie na novú strechu,“ prezradil správca.

Komu vzal oheň strechu nad hlavou mladá rodina s bábätkom

rodina s chlapcom, ktorý je odkázaný na kyslíkový prístroj

štvorčlenná rodina s imobilným otcom

rodina s dvomi školákmi

čiastočne invalidný dôchodca a ďalší

Stavba je podľa neho ako celok poistená na takú sumu, ktorá by mala postačovať aspoň na hrubú opravu. „Byty sú poistené na dva milióny,“ spresnil. Poistku majú aj samotní majitelia bytov, no nie všetci. „Poisťovne sú ochotné na tom participovať,“ dodal Plandora s tým, že aj v tomto prípade hľadajú nejaký vzorec, ako by sa dalo každému pomôcť. „Predbežná škoda bola vyčíslená v sume 6 miliónov eur,“ informovala hovorkyňa nitrianskych krajských hasičov Andrea Červočová.

Správca si myslí, že strecha by mohla byť hotová do konca apríla. „Potom sa dá pracovať vnútri. V horných bytoch sú spôsobilé len tie hrubé konštrukcie – betónové stĺpy, preklady či murované steny,“ doplnil. Kedy by mohli byť byty opäť obývateľné, si v tejto chvíli netrúfa odhadnúť. Záleží aj na počte pracovníkov.

Foto: Žaneta Mikulíková Polygon Nitra Na Polygone sa už začalo s provizórnym prestrešením bytov. Zhorené časti, končia na nádvorí na stredovej ploche.

Mali ho už vypočuť

V prípade vyhorených bytov začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci v súbehu s trestným činom všeobecného ohrozenia. Domáci zrejme vedia, kto za to môže byť zodpovedný, ukazovať prstom nechcú. Podľa našich informácií už mala polícia podozrivú osobu vypočuť. Prípad však nekomentuje.

„Asi sa ho boja,“ povedal pre Pravdu zdroj. Polícia však v tejto chvíli žiadne ďalšie informácie neposkytuje. „Je to v záujme objektívneho vyšetrenia okolností prípadu,“ reagovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Scenár, že požiar vznikol od zábavnej pyrotechniky, ktorú vystreľoval niekto z domácich, je najpravdepodob­nejší. „To by bola veľká náhoda, ak by to bol niekto cudzí,“ myslí si Peter. Na najvyššie poschodia sa podľa správcu teoreticky nikto cudzí nedostane. „Dole je mreža, stačí ju zatvárať. Ale viete, ako to je,“ povedal.

Objekt nie je pod dohľadom kamier. Niečo však mohli zachytiť tie z vedľajšieho objektu. Vinníka mali susedia podľa našich informácií dokonca aj vidieť. Na streche sa mal zdržiavať dlhší čas a mal na nej manipulovať s pyrotechnikou. Konkrétne však nikoho nemenujú.

„V kauze figuruje príslušník kriminálneho úradu finančnej správy,“ píše týždenník MY Nitrianske noviny s odvolaním sa na svoj zdroj. Ako ďalej uvádza, vyšetrovanie by mal prevziať úrad inšpekčnej služby. Ministerstvo vnútra to však pre týždenník nepotvrdilo.