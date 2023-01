Rozčúlený Soták: Ak na Horehroní nebude nemocnica, prekľajem celé ministerstvo zdravotníctva

Dôležité rozhodnutia robia ministerskí úradníci, ktorí sú „nedovzdelaní a bez životných skúseností“, reaguje generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták. Horehronská fabrika je akcionárom breznianskej nemocnice, ktorú zaradil rezort zdravotníctva do najnižšej úrovne. Šéfa železiarní to poriadne „rozčertilo“.

Soták spomenul kvality breznianskej nemocnice s tým, že s ňou má aj osobnú skúsenosť ako pacient. „Pred tromi rokmi ma tu museli zachraňovať. Po ochrnutí nôh som tu ležal dva mesiace,“ podotkol. Vzápätí začal uvádzať vzdialenosti medzi mestami, v ktorých zostali nemocnice, po novej kategorizácii, vo vyšších úrovniach ako tá ich. Medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom, ktoré sú v dvojke (2. úroveň nemocnice, rozdelené sú do piatich, pozn. red.), je to podľa neho dvadsať minút. Nové Zámky a Komárno delí 32 minút, z Rimavskej Soboty do Lučenca to trvá rovnako. Nechápe, prečo Brezno dopadlo inak.

„Napriek tomu, že tu bol premiér a videl nemocnicu, aj s ministrami zdravotníctva a dopravy,“ povedal. Servítku pred ústa si pritom nedával. Šéfovi rezortu zdravotníctva odporúča, že ak v tejto súvislosti svoje rozhodnutie nezmení, nech sa vzdá svojej funkcie.

„Nepotrebujeme ministra, ktorý si myslí, že si s nami môže vytierať zadok. To nech si vyhodí z hlavy,“ rozohnil sa Soták. Tvrdí, že v dotknutom rezorte robia zlé rozhodnutia. „Zodpovednosť sa tam rozplynula. Pred dvomi rokmi tam pôsobilo 2 400 ľudí, teraz ich je tam 3-tisíc. Keby boli zodpovední, prišli by sa sem pozrieť a porozprávať s primátorom či županom, až potom by rozhodli. Železiarne sú tu akcionárom, no robia to o nás bez nás,“ pokračoval so zvýšeným hlasom. Pripomenul, že železiarne zamestnávajú viac ako tritisíc ľudí a štátu odvedú cez 40 miliónov eur. „A ministerskí úradníci si myslia, že s nami si budú robiť, čo chcú. Ak vo fabrike k niečomu dôjde a breznianska nemocnica by nefungovala, prekľajem celé ministerstvo zdravotníctva,“ hovorí. Zároveň sa pýta, či sa to celé ide položiť na lopatky.

Soták o cenách energií

Napriek všetkému zostáva Soták optimistom. „Som presvedčený, že tu dvojka bude, pretože to veľmi radi zmenia,“ mieni. „Lebo na nich dáme žalobu,“ uviedol a viac to nekomentoval. Minister podľa neho nemá skúsenosti, vedomosti a poznanie. „Preto vymenuje komisiu, ktorá má minimálne dvadsať členov. Keď ich urobia dve, je ich štyridsať. Čaká sa, čo navrhnú. To, čo sa tu udialo, je jeden bordel, neúcta k Horehroniu,“ hovorí. Teší ho vraj, keď do regiónu prichádzajú za lyžovaním Bratislavčania, ale keď sa niekomu stane úraz, ako prvému zavolajú práve jemu.

„Vlado pomôž, zavolaj do nemocnice. Vezú mi tam manželku, syna, mňa. Ja volám primárov, lekárov, aby sa postarali o priateľa z Bratislavy. Nepoviem, že je to ministerský úradník, lebo taký chirurg by sa naštval a hlavu by mu prišil k zadku,“ pokračoval šéf železiarní. „A oni, odborníci, nedovzdelaní ľudia bez životných skúseností a úcty k občanovi rozhodnú, že breznianska nemocnica bude v jednotke. Bez toho, aby ma niekto oslovil,“ vraví znechutene. „S tým rozhodnutím samozrejme nesúhlasíme a komisii vytýkame, že nás na rokovania neprizvali. Žiadame ministra aj premiéra v demisii, aby to zmenili a správali sa k Horehroniu slušne,“ doplnil.