Kaštieľ Štúrovej Adely je zachránený. Pozrite si, ako sa zmenil v rukách nového majiteľa

VIDEO: Navštívili sme sídlo Adely Ostrolúckej

Keď sme kaštieľ v Ostrej Lúke neďaleko Zvolena navštívili pred štyrmi rokmi, jeho väčšinová časť patrila obci a jedna šestina súkromným osobám. Už na prvý pohľad však pôsobil spustnuto. Samospráva ho chcela zrekonštruovať s pomocou eurofondov, no spoluvlastníci nesúhlasili. Zostali tak na „mŕtvom bode“ a pamiatka dlhodobo chátrala. Na lepšie časy sa jej začalo „blýskať“ pred tromi rokmi. Vzácnu nehnuteľnosť odkúpil podnikateľ z okolia Bratislavy a hneď sa pustil do veľkej rekonštrukcie. Dnes je už dielo kompletne dokončené a všetko nasvedčuje tomu, že aj obývané.

So súčasným majiteľom sme sa chceli porozprávať, ale počas našej opätovnej návštevy nikto nebol doma. Pred historickou budovou sme nevideli ani žiadne zaparkované autá. Spoza plota však na nás brechal veľký biely pes. Miestni nám prezradili, že väčšinou sa tam vlastník zdržiava cez víkendy, no s médiami nekomunikuje. Podľa nich ide o developera, ktorý má vzťah k histórii. Koľko do rekonštrukcie investoval, sme sa nedozvedeli.

Vežička pre verejnosť

Starosta Ostrej Lúky Juraj Jelok je rád, že významná pamiatka je zachránená – veď predtým to s ňou vyzeralo takmer beznádejne. Sám vtedy konštatoval, že strecha je ako rešeto, pričom dovnútra poriadne zatekalo. Najviac na to doplatila izba Adely Ostrolúckej, ktorej strop sa na niekoľkých miestach prepadol a odpad z neho sa povaľoval na vydutej podlahe. Keďže domáceho pána sme nezastihli, s otázkami na aktuálny stav nehnuteľnosti sme sa obrátili na spomínaného „richtára“.

„Ťažko je vyjadrovať sa k tomu, keďže kaštieľ je už v rukách súkromníka. Začal ho opravovať hneď po získaní do svojho vlastníctva, pričom začal strechou. Teraz je už všetko porobené aj vnútri,“ hovorí starosta. Pokračoval, že obec má s majiteľom dobré vzťahy a spoločné plány.

„Tento rok chce verejnosti sprístupniť park aj izbu Adely, ktorá je vo vežičke. Od hlavnej cesty do nej vedie miestnosť, ktorou sa tam dá vojsť – takže bude mať samostatný vchod,“ vysvetlil Jelok. Objasnil, že by k tomu malo dôjsť niekedy v lete. „Otvorené by to malo byť denne, v určitých hodinách, a bez plateného vstupného. Ľudia tam nájdu informácie o rode Ostrolúckych a podobne,“ podotkol. Materiály k tomu by podľa neho mali zostaviť odborníci z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde majú expozíciu rodiny Ostrolúckych a Ľudovíta Štúra.

Starosta v minulosti dúfal, že do plánovanej pamätnej izby by sa mohli dostať aj nejaké osobné predmety patriace Adele, no nakoniec k tomu nedôjde. „Samozrejme, že sa tam počíta s bezpečnostnými kamerami, ale na stálo tam nebude žiadny pracovník. Preto pôjde najmä o informačné materiály a predmety, ktoré odtiaľ nie je možné odniesť, lebo niektorí ľudia sú nevyspytateľní,“ poznamenal s úsmevom narážajúc na fakt, že priestory budú prístupné bez „dozoru“.

Adeline vlasy a vejár

Vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene Veronika Horská Šebíková potvrdila, že odborne pomôžu s expozíciou v Ostrej Lúke veľmi radi. „Pripravujeme textové podklady pre informačné tabule, na nich možno aj vyobrazenie niektorých predmetov z našej zbierky. Keďže to bude voľne dostupné, samotné exponáty tam pravdepodobne neumiestnime. Určite nie to, čo máme v našej expozícii,“ povedala. Záujemcovia o túto tematiku si však môžu z kaštieľa „odskočiť“ do ich múzea, ktoré je odtiaľ vzdialené len dvanásť kilometrov.

„Tie najlepšie kúsky sem koncepčne zapadajú a v dohľadnej dobe to neplánujeme rušiť,“ pokračovala Horská Šebíková. Ozrejmila, že unikátnu expozíciu otvorili v roku 2015. „Snažili sme sa ten priestor prispôsobiť a vytvoriť verný interiér obydlia Ostrolúckych. Najzaujímavejšia je časť knižnice, ktorú sme po nich zdedili. Obsahuje zhruba dvetisíc titulov,“ priblížila. Za pozornosť u nich stojí aj originálny spinet (hudobný nástroj, pozn. red.), ktorý mala Adela vo svojej izbe či jej písací stolík. „Máme napríklad tiež jej vejár a rámik s venčekom a iniciálami, čo je vytvorené z jej vlasov,“ doplnila šéfka múzea.