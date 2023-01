Budovu vymenili za perón, ľudia čakajú v daždi. Zmeny na železniciach pokračujú

Zmeny na stanici poslali ľudí čakať na perón bez strechy

Fiľakovská veľká stanica v týchto dňoch zíva prázdnotou. Na ešte nedávno frekventované miesto je smutný pohľad – žiadny pohyb pred historickou budovou a vnútri opustená čakáreň. Natrafili sme len na pár zamestnancov, ktorí okolo prešli, a pracovníčku v pokladnici. Tá je otvorená len počas pracovných dní. Občas sa k nej ešte zatúla nejaký cestujúci, no odtiaľ ho „navigujú“ preč. Lístky tam vraj budú predávať už len do konca mesiaca.

Čo sa stalo? S novým grafikonom železničný dopravca presmeroval spoje na iný perón.

„Každého tvorcu terajšieho grafikonu by som označil nálepkou, že on je jeho autorom, a posadil ho do vlaku. Nech tak cestuje po celej republike. Určite by to vyvolalo zaujímavú reakciu,“ povedal nám s úškrnom človek, ktorý sa pri nás pristavil, no nechce byť menovaný. „Je to grafikon ekonomický, nie pre ľudí,“ dodal.

Na malej stanici postávalo pár ľudí čakajúcich na vlak. Pršalo, no pred dažďom sa nemali kde ukryť. Budova, ktorú začali rekonštruovať len nedávno, je totiž oplotená. Vstup nie je možný.

„My nejdeme dopredu, ale vraciame sa o tridsať rokov späť. Ešte aj vtedy to bolo na vyššej úrovni, ako teraz. Niekto hore si jednoducho zmyslel, že takto to má byť a viac ho nezaujíma,“ sťažuje sa Štefan, ktorého sme tam stretli. „Teraz tu mokneme. Keď vedeli, čo s tým chcú urobiť, mali to tu poriadne pripraviť ešte pred tou zmenou a až potom zrušiť veľkú stanicu,“ podčiarkol.

Súhlasí s ním aj pani Ester. „Toto nie je pre ľudí. Všetko je hore nohami. Človek nevie, kde má kúpiť lístok, žiadna pokladnica tu nie je. Musíme si ho kúpiť vo vlaku, ale tam ten, čo ich kontroluje, na to šomre – ako keby som ja bola na vine,“ dodala.

Či je ešte šanca, že spoje sa v budúcnosti vrátia na tamojšiu veľkú stanicu, záleží podľa ZSSK od krokov manažéra tejto infraštruktúry, teda Železníc slovenskej republiky (ŽSR), no najmä od objednávky ministerstva dopravy. „Ak nám ako dopravcovi doručia zmenenú objednávku výkonov, urobíme všetko pre to, aby sme tieto požiadavky naplnili,“ konštatoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Nový poplatok predraží nákup lístka na stanici V ostatných dňoch sa hovorí aj o zavedení nového poplatku 0,50 eur za nákup vlakového lístka „s obsluhou“, čiže cez okienko. Objavila sa v prepravnom poriadku platnom od januára 2023, no podľa prepravcu definitívna podoba opatrenia ešte nie je známa. „Isté je, že určite nebude zavedený v prvom polroku 2023,“ uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Momentálne vraj o tom prebiehajú diskusie vo vnútri spoločnosti aj s ich akcionárom, ministerstvom dopravy. Zmenou chcú motivovať ľudí zmeniť nákupné správanie. „Chceli by sme zákazníkov motivovať na kúpu cestovných dokladov online formou, teda prostredníctvom nášho e-shopu, aplikácie Ideme vlakom, esemeskou či z automatov na predaj lístkov,“ zdôvodnil hovorca. „Keďže naše ceny prepravného sa nezvyšovali od roku 2011 a ceny energií aj mzdy každoročne rastú, je to jeden zo spôsobov úspor personálnych a ďalších nákladov. Tiež smerovanie k väčšej efektivizácii našich výdavkov v pomere k počtu prepravených cestujúcich,“ spresnil. Kováč tvrdí, že klienti budú o zavedení tohto poplatku informovaní, aj s presným popisom podmienok, v dostatočnom predstihu. Oznámia to na ich webe, sociálnych sieťach a výveskách. Už teraz podľa neho vedia s istotou povedať, že poplatok sa nebude týkať, okrem už spomínaných nákupov cez mobilnú aplikáciu či automaty, produktov, ktoré sa nedajú zakúpiť online. „Oslobodení“ od toho budú tiež nevidiaci s preukazom ŤZP a starší ľudia, pričom veková hranica je predmetom diskusie. „Pôjde zrejme o všetkých dôchodcov s nárokom na bezplatnú prepravu,“ ozrejmil hovorca. Poplatku sa vyhnú aj nakupujúci cestovných dokladov na bicykel či batožinu.

Veľká železničná stanica vo Fiľakove bola kedysi dôležitým dopravným uzlom. „Máme tu historickú trať z Budapešti cez Zvolen po Vrútky. Potom sa tu odbáčalo na Gemer až do Košíc. Južnou trasou sem chodili rýchliky Bratislava – Zvolen – Košice a medzinárodné z Poľska cez Slovensko, Maďarsko až na Balkán. Boli sme takou križovatkou,“ hovorí primátor Attila Agócs. Fungovalo to vraj ešte pred viac ako pätnástimi rokmi, no teraz neexistuje žiadna takáto cezhraničná doprava.

Momentálne je veľká stanica v prevádzke už len provizórne. Väčšina spojov stojí iba na malej železničnej stanici. Tá je síce bližšie k centru mesta a do priemyselnej zóny, no chýba logistika. „Nie je tam riešené parkovanie, miest na to je v celom okolí málo,“ tvrdí primátor. Okrem toho vidí ako problém železničné priecestie s rampami, ktoré sa tam nachádza. „Budú vznikať dlhé kolóny áut. Takže keď chce niekto priviezť svoje dieťa, študujúce napríklad na vysokej škole v Bratislave, na rýchlik, možno sa tam ani nedostane. Zostane trčať v zápche,“ mieni.

Upozornil, že cez priecestie chodia aj zdravotní záchranári či hasiči. „Keď budú závory zatvorené, v kolóne môžu stratiť veľmi cenné minúty,“ podotkol. Už teraz to tam podľa neho blokuje priechodnosť dopravy, keďže tadiaľ chodí aj množstvo kamiónov.

Veľký krok späť

Keď sa vlani samospráva dozvedela o plánoch stopnúť prevádzku spojov na veľkú stanicu, protestovali aj petíciou. Za pár týždňov vyzbierali takmer štyritisíc podpisov. „Je to zásah aj do urbanizmu mesta. Veď pred dvomi rokmi nám od železníc prišiel list, aby sme sa venovali obnove predstaničného priestoru. Do projektov sme vrazili desaťtisíce eur a potom nám ten uzol presunuli inde,“ poznamenal Agócs. Dúfa, že dôjde k naplneniu sľubu zo strany Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a rezortu dopravy, že ide len o prechodné riešenie.

„Rokovali sme s nimi a máme z toho na papieri zápis. V rámci nového cestovného poriadku chcú pri Fiľakove ušetriť 3,5 minúty, ale ak by došlo k oprave úseku Holiša – Fiľakovo, dalo by sa pred mestom ušetriť 7,5 minúty. Teda dvakrát toľko, ako chceli,“ zdôraznil. Vysvetlil, že spomínaný úsek je jedným z troch najhorších na Slovensku, kde rýchliky stále chodia päťdesiatkou, pričom hrozí, že pôjdu ešte pomalšie. Vyžiadalo by si to ale viac ako desaťmiliónovú investíciu, na ktorú sa čaká. „Žiaľ, stále to do plánu rekonštrukcií tratí v aktuálnom roku nie je zaradené,“ podotkol.

V súčasnosti prebieha na malej stanici rekonštrukcia. „Trošku s časovým posunom, lebo nový cestovný poriadok prišiel do platnosti pár dní predtým, ako ju začali opravovať. Ľudia však oprávnene kritizujú, že budova je oplotená a oni musia čakať na spoje na peróne – za každého počasia,“ povedal primátor. Objasnil, že zatiaľ tam došlo k obnove strechy a výmene okien, pribudne nové vykurovanie a sociálne zariadenie. Predaj lístkov tam bude možný len cez automaty, ktoré tam inštalujú. „To je zase veľký krok späť. Z nášho pohľadu sa to nevyvíja, ale skôr degraduje,“ hovorí.

Vzápätí spomenul elektrifikáciu trate Zvolen – Fiľakovo, čo považuje za ďalší „zádrhel. Je už vraj na to vydané územné rozhodnutie, ale otázkou zostáva, či sa nepôjde cestou navrhovanou Útvarom hodnoty za peniaze, teda elektrifikovať len po Lučenec. „To by nasvedčovalo, že na obnovu medzinárodnej vlakovej dopravy ani nepomýšľajú,“ doplnil Agócs.