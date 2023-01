Krupina odhalila tajomné podzemie. Chodby pod mestom datujú do stredoveku

Krupinské podzemie je opäť prístupné verejnosti

Postupné sprístupňovanie starodávnych krupinských chodieb je cieľom nadšencov, ktorí ich vyčistili. Momentálne je dostupných šesť pivníc. „Celkovo ich krajský pamiatkový úrad zmapoval až 62. Nachádzajú sa pod celým mestom, ktoré je tým známe,“ hovorí Ľubomír Šmakal zo združenia Podzemie Krupiny. Objasnil, že chodby pod tamojšími obydliami vysekali do tufu pravdepodobne v stredoveku.

„Údajne vznikli príchodom Sasov po mongolských vpádoch v roku 1244, keď Belo IV. obnovil práva Krupiny ako slobodného kráľovského mesta. Uhorsko bolo v tom čase vyľudnené, preto na naše územie pozval tento uhorský kráľ spomínaný germánsky kmeň,“ povedal. Vysvetlil, že išlo o baníkov, ktorí začali kopať a hľadať drahé kovy.

Krupina - Čarodejnice

„Keď ich tu nenašli, začali tie priestory využívať ako ľadovne na skladovaníe zemiakov a ďalších potravín, ale tiež vína. V okolí mesta bolo totiž až tisíc hektárov viníc,“ podotkol Šmakal. Ozrejmil, že v 19. storočí postihla vinice choroba a potom zanikli. „Následne zostalo krupinské podzemie pusté. Zanášalo sa sutinami a rôznym neporiadkom – čo kto nepotreboval, jednoducho dával do pivnice,“ poznamenal.

Využitie však našlo toto podzemie aj počas stavovských povstaní a rôznych vojen. „Za tureckých či svetových. Najmä počas druhej, keď fronta stála desať kilometrov od Krupiny dlhé dva mesiace,“ pripomenul. Doplnil, že kvôli bezpečnosti urobili stavebné a iné úpravy na schodištiach, aby umožnili bezpečný vstup a výstup pre návštevníkov. Opravili tiež brány do všetkých týchto pivníc.

Mali najviac čarodejníc

Tajomstvo tamojšieho podzemia umocňujú tiež repliky mučiacich nástrojov, ktoré približuje Múzeum Andreja Sládkoviča. K pivniciam sa totiž viaže aj známe vyšetrovanie krupinských bosoriek, ktoré tam vraj čakali na rozhodnutia o svojom osude. Historik múzea Miroslav Lukáč spresnil, že v podzemí, ktoré aktuálne sprístupnili, čarodejnice nevyšetrovali, no dialo sa to pod mestským domom, ktorý plnil funkciu radnice. V tom období ich v Krupine mali až dva – na hlavnom námestí a pri dolnej bráne. Vtedy mestský fiškus, jeden z členov tamojšej rady, ktorý plnil funkciu akoby dnešného zástupcu primátora, viedol vyšetrovanie v čarodejníckych, aj ostatných, procesoch.

„Na to si z Banskej Bystrice povolával majstra kata, ktorý vedel narábať so špeciálnymi mučiacimi nástrojmi tak, aby ľudia nezomreli vykrvácaním. Patrilo k tomu napríklad drvenie kostí,“ povedal Lukáč. Pripomenul, že prvý známy čarodejnícky proces sa v Krupine odohral pred 403 rokmi. „Tu bosorkám hovorili strigy. Prvou, ktorá sa pri mučení priznala, že počarovala synovi krupinského mešťana, bola Zuzana Semilíniová. Odsúdili ju na trhanie žeravým železom a nakoniec aj upálili,“ spomenul jednu z nešťastníc. Mesto je známe aj tým, že na hranici, teda v ohnivých plameňoch, tam skončilo najviac čarodejníc v rámci Slovenska. „Celkovo asi 44. Väčšinou išlo o ženy, ale ocitli sa medzi nimi aj dvaja muži. Jeden dokonca po smrti. Prezradila ho vdova po ňom. Tvrdila, že aj on bol strigôňom,“ povedal historik.

Aktuálne vystavujú v múzeu aj repliky mučiacich nástrojov, ktoré inkvizícia používala. „Napríklad lomihnát z roku 1676, na ktorom je nápis Trestáni dobri bíwají. Pod ním je meno výrobcu Gabriela Baka,“ ukázal Lukáč na zvláštny predmet. Medzi ďalšími nástrojmi nechýbal radlík na rezanie pásov kože či palica s drevenými hrotmi.

A prečo bolo práve v Krupine umučených najviac bosoriek? „Kooperatívnym výskumom, aj so zahraničím, sa zistilo, že tam, kde sa koncentrovali problémy spojené s vojnami, rôznymi epidémiami a nešťastiami, ľudia akoby potrebovali namieriť prst na niekoho, kto je za to zodpovedný. Pýtali sa sami seba: My sme hriešni? Nás Pán Boh trestá? Alebo je moja suseda tá striga, ktorá za to môže? Často sa to potom v takýchto lokalitách skončilo pálením,“ uzavrel historik.