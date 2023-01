Šéf komory miest Jozef Božik: Na demonštráciu do Bratislavy pošleme stovky plných autobusov

Máte už zo strany vlády reakciu na požiadavky, ktoré ste jej adresovali z Kysúc?

Zatiaľ nikto nemá žiadne vedomosti o tom, že by existovala nejaká kompenzačná schéma riešiaca predfaktúry a zálohové platby, ktoré samosprávam prišli.

Čítajte viac V mestách a obciach to vrie. Tvrdia, že vláda ich hodila cez palubu a čoskoro zhasnú

Aké budú vaše ďalšie kroky?

Na dnes som opäť zvolal, po týždni, rokovanie komory miest, na ktorom sme dohodli formu protestu. Mal by sa udiať 30. januára tak, že vypneme verejné osvetlenie, čo symbolicky bude značiť, že nám zhasína aj posledné svetielko nádeje. Pôjde o odkaz, aby sa kompetentní zobudili. Je to vlastne reakcia na to, čo sa momentálne deje v samospráve a ako postupuje vláda v demisii.

Máte na mysli niečo konkrétne?

Sme v situácii, že nevieme, ako ďalej. Je najhoršia od roku 1990. Vláda namiesto toho, aby pomohla, nám zobrala viac ako 600 miliónov eur. Hoci ešte vlani avizovala, že nám s obrovským nárastom cien energií pomôže, máme druhú polovicu januára a nič sa nedeje. Niektoré mestá už zatvorili zimné štadióny aj plavárne a to je len začiatok.

Vráťme sa k protestu. Na ako dlho vypnete svetlá a kde všade?

Pevne verím, že budeme reprezentatívni v každom jednom okrese. Urobíme to o siedmej večer na pol hodinu. Vypneme časť mesta či obce, aby sme jasne demonštrovali, že sme jednotní. Chceme tak vyjadriť názor, že ako zástupcovia všetkých občanov Slovenska máme požiadavku, aby sa našimi problémami vláda reálne zaoberala. Veď sedemdesiat percent činnosti pre obyvateľov vykonáva miestna samospráva – od rodného listu až po úmrtný, prevádzku cintorínov. Toto chápu všade na svete, len tu nás posúvajú niekde bokom.

Ak nezaberie vypínanie osvetlenia, čo bude nasledovať?

Komora miest je teraz aktívna. Snažíme sa byť dynamickí, akcieschopní a zároveň chceme potiahnuť aj obce. Spoločne pripravujeme veľký protest v Bratislave. Osobne nemám problém pripraviť aj štyri autobusy plné ľudí a ísť tam. Ak to urobí stovka miest a obcí, pričom vyšlú stovky autobusov, takú demonštráciu v hlavnom meste ešte asi ani nemali. Zrejme je to potrebné, lebo tak, ako sa slovenská vláda zachovala voči samosprávam, to neurobila žiadna iná vo Vyšehradskej štvorke, ale asi ani v Európskej únii.

Prečo je to tak podľa vás?

Lebo súčasný politický systém vytvára priestor pre existenciu vládnych strán, ktorých majiteľmi sú predsedovia. Majú od štyridsať do dvesto členov, pričom v regiónoch, mestách a obciach vôbec nepôsobia a tak nereflektujú potreby samospráv a občanov. Východiskom z tejto situácie je rozdelenie Slovenska do minimálne ôsmich volebných obvodov, aby tu začala platiť demokracia. Tiež aby poslanci boli nútení počúvať nielen výhradne svojho predsedu, ale aj voličov v danom volebnom obvode. Takto to totiž funguje v štandardných demokraciách na západ od nás. Myslím tým aj Českú republiku, kde má samospráva také meno a význam, že žiadny politik tamojšej vlády si na ňu nedovolí zabudnúť alebo jej ublížiť.

Čo by ste na záver odkázali vláde?

Aby sa zobudili a netvárili sa ako svätí za dedinou. Niekto môže byť dobrým duchovným vodcom v spoločenstve tridsiatich veriacich, ale na to, aby bol dobrým predsedom vlády, potrebuje aj konať. A nie rozprávať, že za chýbajúcu kompenzačnú schému sú zodpovední podnikatelia a samosprávy.