Martinská nemocnica v trojke ako Žilina? Je to nespravodlivé, reagujú ľudia

Nad novou kategorizáciou nemocníc stále mnohí krútia hlavami. Ich rozdelenie do piatich úrovní sa im nepozdáva, pričom viaceré by si podľa nich zaslúžili vyšší „level“. Takou je podľa niektorých napríklad nemocnica v Martine. „Ocitla sa v jednej skupine so žilinskou, no jej kvalita je nepochybne oveľa vyššia. Je to nepochopiteľné,“ mienia.

„Je to svinstvo urobené od stola v kancelárii na ministerstve,“ nedáva si servítku pred ústa Mikuláš Adamský, ktorý to hodnotí z pohľadu pacientov. „Bol sa niekto z tej partie, čo o tom rozhodovali, vôbec pozrieť v tých nemocniciach?“ pýta sa. Je presvedčený, že Univerzitná nemocnica Martin (UNM) si zaslúži vyššie zaradenie, aké sa jej dostalo.

„Kvalitou je niekde úplne inde ako napríklad žilinská. V rámci kategorizácie sa pritom ocitli v rovnakej skupine,“ povedal pripomínajúc, že v metropole Turca je tiež Jesseniova lekárska fakulta. „Je tam obrovský komplex budov, majú všetko – aj pristávaciu plochu pre vrtuľníky. Kompetentní by sa nad sebou mali zamyslieť,“ uzavrel.

Súhlasí s ním aj pani Alena. „Keď som sa dozvedela, že Martin sa dostal do tretej úrovne, nechápala som. Nie je to spravodlivé,“ myslí si. „V našej nemocnici sú špičkoví odborníci, pomáhajú pacientom z celého Slovenska. Určite by to mali prehodnotiť,“ odkázala tvorcom kategorizácie. Ďalší miestni tento krok nechápu o to viac, že už o pár rokov tam má vyrásť úplne nová moderná Nemocnica svätého Martina, ktorej výstavba bude financovaná z plánu obnovy. Základný kameň poklepali vlani začiatkom novembra, s prácami by sa malo začať o pár mesiacov.

10. novembra 2022

Do roka chcú ísť vyššie

So zaradením do tretej úrovne nesúhlasí ani vedenie UNM. Jej riaditeľ Dušan Krkoška upozornil, že sú koncovou nemocnicou pre celé severné Slovensko so spádom vyše 1,2 milióna obyvateľov. „Sme najkomplexnejšou nemocnicou na Slovensku. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť novorodencom, deťom a dospelým pacientom, a to všetko v rámci jedného zdravotníckeho zariadenia,“ uviedol. Pokračoval, že majú rad špecializovaných pracovísk vrátane intervenčnej kardiológie či rádiológie, centra klinickej onkológie, transplantačného centra a iné.

„Sme univerzitná nemocnica a väčšina našich klinických pracovísk reálne vykonáva programy zaradené v štvrtej úrovni. Zabezpečujeme pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu v lekárskych aj nelekárskych programoch,“ poznamenal. O excelentnej úrovni martinských pracovísk podľa neho svedčí aj ich zapojenie do medzinárodných projektov v oblasti medicínskeho výskumu.

„Nemocnica poskytujúca najvyšší typ zdravotnej starostlivosti by preto mala byť, tak ako je to vo vyspelých krajinách, zaradená do najvyššej úrovne,“ tvrdí riaditeľ. „Aktuálne sme poslali ministrovi zdravotníctva žiadosť o zaradenie UNM do 4. kategórie. Máme ambíciu obhájiť naše požiadavky a do roka sa stať nemocnicou štvrtej úrovne,“ doplnil Krkoška.

Chýba jej plný rozsah

Číslo úrovne podľa ministerstva zdravotníctva nehovorí o kvalite nemocnice, ale o tom, aké medicínske programy, teda minimálny rozsah zdravotnej starostlivosti, musí poskytovať. Tiež aké musí mať personálne a materiálno-technické zabezpečenie plus počty výkonov. „Cieľom reformy je mať dobré a kvalitné nemocnice od prvej až po piatu úroveň. Nakoniec, viac ako 75 percent všetkých hospitalizácií naďalej zostáva na bedrách nemocníc prvej a druhej úrovne,“ povedala hovorkyňa rezortu Petra Lániková. Martinská nemocnica dnes podľa nej nemá plný rozsah pre štvrtú úroveň.

„No projekt výstavby novej, ktorý minulý rok začal, s rozvojom počíta. Aj nemocnica avizovala záujem požiadať o zaradenie do vyššej úrovne po dostavbe novej,“ uviedla Lániková. Objasnila, že každá nemocnica má každý rok možnosť podať žiadosť o zaradenie či preradenie. „Samozrejme, musí splniť požiadavky nastavené odborníkmi pre všetky povinné programy spadajúce do danej úrovne,“ dodala.