Prisťahovali by ste sa kvôli odmene? Veľké mestá lákajú ľudí na byty, MHD či parkovanie zadarmo

Motiváciou k trvalému pobytu v meste mala byť karta Trnavčana. Hoci sa viackrát dostala do mestského rozpočtu i do volebných programov, samospráva od toho nakoniec upustila. S nápadmi na benefity pre "domácich", ktoré by pritiahli do sídiel viac rezidentov, prichádzajú aj ďalšie mestá. Naprieč krajinou ich totiž trápi spoločný problém: odliv obyvateľov.