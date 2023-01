Firma na Považí rozhnevala pracovníkov. Kým kmeňových nechala doma, najala agentúru

Takmer osem týždňov tápali v neistote. Deviati dlhoroční zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši zostali doma potom, čo skončila výroba konkrétnej súčiastky. Zamestnávateľ ich mal o tom informovať v poslednej minúte a do včerajšieho dňa nemali žiadne informácie, čo s nimi bude ďalej. Zároveň sa dozvedali o nových ľuďoch, ktorých firma mala prijať alebo mali byť v závode na obhliadke.

V roku 2021 vstúpili výrobní zamestnanci strojárskeho podniku do ostrého štrajku. Okrem iného sa im nepáčila aj komunikácia zo strany vedenia spoločnosti.

Obrat nastal potom, čo sa denník Pravda začal o prípad zaujímať.

„Posledný novembrový deň sme boli všetci deviati presunutí na prvú zmenu. O 13:59, minútu pred jej koncom, sme dostali papier, že zostávame doma z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa,“ priblížil jeden zo zamestnancov podniku, s ktorým sa denník Pravda rozprával. Pre citlivosť situácie jeho meno neuvádzame. Spolu s ďalšími ôsmimi kolegami zostal doma od 1. decembra 2022. Zatiaľ ten čas poberali priemernú mzdu. Boli to však týždne plné nervozity.

Už v roku 2021 sa výrobní zamestnanci ponosovali na to, že vedenie s nimi nekomunikuje. V tom čase im výrazne siahlo na platy, pričom sa tak podľa nich stalo bez vysvetlenia. S podobným postojom sa tentokrát stretli deviati dlhoroční zamestnanci. Čakali doma nevedno na čo a báli sa, že môžu byť prepustení z dôvodu nadbytočnosti. Väčšina z nich nie je ďaleko od dôchodkového veku.

Foto: Žaneta Mikulíková, Pravda Beluša, štrajk, odbory Štrajkujúci nepustili kamióny ani do firmy, ani von z podniku.

Postavili sa za nich

Vedenie sa nerozhýbalo ani potom, čo za sa deviatich ľudí postavili desiatky ďalších zamestnancov a svojich kolegov sa rozhodli podporiť. Vedeniu belušského podniku i materskej spoločnosti nadnárodnej skupiny Booster poslali 11. januára list, v ktorom žiadali o stretnutie, na ktorom by im zamestnávateľ situáciu vysvetlil.

„Podpísalo ho 151 ľudí, a to nielen pracovníci vo výrobe, ale aj z iných oddelení, ktorí sa zvyčajne nezapájajú a tiež agentúrni pracovníci,“ spresnil Miloš Kapuš, predseda miestnej odborovej organizácie. Firma podľa neho zamestnáva do 240 kmeňových pracovníkov, vyše polovicu tvoria pracovníci vo výrobe. Okrem toho pracujú v závode aj agentúrni pracovníci. V Beluši vyrábajú komponenty do automobilových turbodúchadiel.

Požiadavka z listu znela, aby sa stretnutie konalo do desiatich dní od doručenia listu. „Zamestnávateľ do tejto minúty nevyvinul žiadnu snahu, aby ho zvolal,“ potvrdil Kapuš v stredu dopoludnia. Reakcia prišla podľa jeho slov len od zahraničného manažéra. Vedeniu podniku mal zadať príkaz, aby zorganizovalo stretnutie so zamestnancami.

Práca sa našla pre iných

Hoci priama komunikácia s vedením firmy chýbala, zamestnanci sú vo vzájomnom kontakte. Volajú si spolu, aj sa navštevujú. „Nejaké informácie sme teda mali a neurobí vám dobre, keď sa dozviete, že sa po firme pohybujú noví agentúrni pracovníci a vás nechajú doma na prekážke,“ pokračoval.

Podľa Kapuša mali tiež informáciu o prípade, kedy firma prijala nového agentúrneho zamestnanca namiesto pracovníka, ktorý sa chystal odísť do dôchodku. Išlo o prácu pri stroji. „Bolo to v čase, keď bolo našich deväť kmeňových zamestnancov doma. Pýtam sa, prečo tam nemohli dať jedného z nich, pričom minimálne jeden z nich ten stroj veľmi dobre ovláda,“ dodal šéf miestnych odborov.

Ďalší nový zamestnanec bol podľa neho prijatý aj na iné oddelenie. „Ak by došlo k prepúšťaniu z dôvodu nadbytočnosti, tak zamestnávateľ má predsa nejakú povinnosť – teda ponúknuť zamestnancovi náhradné miesto,“ pripomenul. Kapuš a opäť sa spýtal, prečo by nemohol ísť na danú pozíciu jeden z deviatich zamestnancov. Zdôraznil, že mnohí zamestnanci vo výrobe už v minulosti na dané oddelenie prešli.

Po otázkach začali konať

Informácie o svojej budúcnosti sa podľa jeho slov snažili získať od svojich priamych nadriadených, zašli aj na personálne oddelenie. Uspokojivé odpovede však nedostali. „Čakal som len na to, kedy mi zazvoní telefón,“ spomína zamestnanec na dennú realitu uplynulých osem týždňov.

Situácia sa náhle zmenila po tom, čo sa denník Pravda včera obrátil na výkonného riaditeľa a konateľa Rolanda Grijpmu, ktorému denník Pravda mailom zaslal niekoľko otázok. Zamestnávateľ začal hneď v ten deň zvolávať dotknutých zamestnancov do práce. Dovtedy ich však nikto z vedenia nekontaktoval. Stanovisko zatiaľ vedenie podniku nezaslalo, ani po opätovnom oslovení.

„Jednému z dotknutých zamestnancov už bola od zamestnávateľa ponúknutá pracovná pozícia, ktorú prijal. Jedinou zmenou je, že bude pracovať pri inom stroji. Ďalší majú prísť na rokovanie s vedením v pondelok,“ potvrdil vo štvrtok šéf miestnych odborov.