Lunter varuje pred kolapsom ambulancií. Župa vyzýva ministra k rýchlemu konaniu

Ambulantný sektor je v troskách, tvrdí banskobystrický župan Ondrej Lunter. S krajskými poslancami vyzýva ministra zdravotníctva, aby urýchlene konal. Už o pár dní sa totiž môže stať, že šesťtisíc ambulancií nebude mať zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Doplatia na to pacienti.

„Odkedy bola zverejnená nová mapa stratifikácie nemocníc, snažíme sa zistiť, aký to bude mať dopad na celkovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v našom kraji. Dnes neexistuje informácia o komplexnej zdravotnej starostlivosti, ani čo je cieľom ministerstva zdravotníctva,“ zdôraznil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Tvrdí, že na strane všetkých zmien a procesov, ktoré sú v zdravotníctve, vládne neistota.

„Vyplývajúca aj z laxného prístupu rezortu,“ podotkol. Vzápätí spomenul ambulantný sektor, ktorému podľa neho hrozí krach. Aj preto sa krajskí poslanci na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva uzniesli na výzve, ktorú adresujú ministrovi zdravotníctva.

„Výzva hovorí o tom, že zastupiteľstvo BBSK podporuje oprávnené požiadavky poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti voči vláde a zdravotným poisťovniam na navýšenie ich financovania prostredníctvom nových zmlúv,“ priblížil Lunter. Pokračoval, že priamo v praxi vidia, akým žalostným spôsobom sú niektoré špecializácie financované. Ako príklad uviedol župnú pneumologickú ambulanciu. „Napriek tomu, že má vybookované termíny tri mesiace dopredu a pani doktorka lieči od rána do večera, je v strate. Platby z poisťovní nestačia na jej prevádzku. Z toho vyplýva, že motivácia pre lekárov vstúpiť do tohto sektora, alebo zostať v ňom, je slabá,“ mieni.

Hazard so zdravím verejnosti

Kraj vyzval rezort aj k tomu, aby urgentne uzavrel dohodu so zástupcami ambulantnej siete a zdravotnými poisťovňami, lebo bez toho v krátkom čase hrozia nezvratné dôsledky pre pacientov. „Som šokovaný, že prvé rokovanie so zástupcami ambulantného sektoru bolo až včera. K dohode však nedospeli. Pritom už rok vieme o tom, že sú dramaticky navyšované ceny energií a vyše mesiaca je nám známy štátny rozpočet. Ministerstvo pritom začalo rokovať len pár dní pred vypršaním zmlúv,“ pripomenul župan. „Je to neskoro, ide o hazardovanie so zdravím verejnosti,“ podčiarkol.

Znepokojenie vyjadrila aj lekárka a predsedníčka Komisie zdravotníctva zastupiteľstva BBSK Andrea Baníková. Ministerstvo by sa podľa nej malo touto situáciou vážne zaoberať a rokovania by naozaj mali prebehnúť do konca mesiaca. „Ak k dohode nepríde, šesťtisíc slovenských ambulancií nebude mať od 1. februára zmluvy so zdravotnými poisťovňami,“ povedala s tým, že starostlivosť o pacientov bude ohrozená.

Lekár či podnikateľ?

Župa upozornila, že k nestabilite v ambulantnom sektore prispelo tiež zvýhodnenie zdravotníckeho personálu v sieti ústavnej zdravotnej starostlivosti. „To sa týka ekonomiky ambulancií, ktorá jednoducho už dnes nie je konkurencieschopná pre lekára či lekárku v porovnaní s ich kolegami v nemocnici,“ hovorí Lunter.

„Som veľmi prekvapený, že dokonca aj predseda vlády sa tvári, že tomu nerozumie, keď stavia ambulantných lekárov na úroveň podnikateľov, ktorí sa majú postarať sami o svoje príjmy,“ povedal. Spolu s poslancami sa ohradzuje voči verejným výrokom ministra zdravotníctva, že poskytovanie ambulantnej starostlivosti je v pôsobnosti samosprávnych krajov.

„Všetky dôležité regulatívy a podmienky existencie týchto zdravotníckych zariadení určuje štát a zdravotné poisťovne. Ak nedôjde k dohode medzi vládou, zástupcami poskytovateľov ambulantnej starostlivosti a poisťovňami ešte pred vypršaním platnosti súčasných zmlúv, župa nemá kompetencie ani nástroje na to, aby prinútila ambulantný sektor poskytovať zdravotnú starostlivosť,“ dodal Lunter.

Rokujú od decembra

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková reagovala, že rokovania s ambulantným sektorom a zdravotnými poisťovňami k téme dofinancovania ambulantnej starostlivosti prebiehajú na ministerstve kontinuálne už od decembra minulého roka. Pripomenula, že v stredu sa konalo stretnutie aj na pôde úradu vlády a okrem premiéra Eduarda Hegera sa ho zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

„Po spoločnej diskusii bolo ambulantnému sektoru prisľúbených 172 miliónov eur navyše oproti minulému roku na vykrytie zvýšených nákladov za energie, ako aj na ďalšie oprávnené nároky,“ vysvetlila. „Na stretnutí sa otvorila aj otázka ďalšej finančnej pomoci z rozpočtu rezortu zdravotníctva v celkovej výške 110 miliónov eur. O týchto sumách sa bude rokovať aj v nasledujúcich dňoch,“ poznamenala. Hovorkyňa zdôraznila, že prvoradým cieľom ministerstva je aj naďalej nájsť definitívne riešenie tejto situácie ešte pred vypršaním platnosti zmlúv ambulancií s poisťovňami.

