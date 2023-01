Tma ako v rohu. Obce vypnutím svetiel odkázali vláde, že potrebujú pomoc

VIDEO: Z dvetisíc na 9,5-tisíca eur mesačne. Aj Horná Súča zhasla.

Svetlá v slovenských uliciach vypli na tridsať minút. Samosprávy takto vyslali odkaz, že sú obeťami zlých rozhodnutí a to, čo teraz najviac potrebujú, je rýchla a efektívna pomoc od vlády. Očakávajú riešenia, ktoré im pomôžu s vysokými účtami za energie za vlaňajšiu jeseň a zimu. Žiadajú tiež o pomoc v tomto roku a pripomínajú, že sa nemá zabudnúť na samosprávy, ktoré využívajú biomasu, pelety a drevoštiepku.

Čítajte viac Slovensko v tme: Samosprávy na protest vypli verejné osvetlenie

Symbolické gesto

Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák ozrejmil, že na symbolickom proteste sa zúčastnilo minimálne 75 percent samospráv. „Z ich celkového počtu 2 900 je to slušné číslo,“ mieni. „Je ešte veľká skupina tých, ktorí nám to neoznámili, ale veríme, že sa zúčastnili,“ podotkol. Zdôraznil, že očakávajú pomoc, ktorá nepríde formou refundácie. Mnohé samosprávy sú totiž podľa neho na pokraji ekonomickej priepasti a je nemysliteľné, aby si brali úvery a potom budú čakať na ich preplatenie od štátu.

Súhlas s jeho slovami potvrdili vypnutím verejného osvetlenia aj v Banskej Štiavnici. Do tmy sa tam ponorilo celé historické centrum. Riaditeľ tamojších technických služieb Miloslav Filjač potvrdil, že lampy zhasli na Námestí Svätej Trojice, no tma sa tiahla centrálnou zónou až po ulicu Andreja Kmeťa. „Vypli sme aj celé sídlisko Drieňová,“ podotkol Filjač.

Čítajte aj V mestách a obciach to vrie. Tvrdia, že vláda ich hodila cez palubu a čoskoro zhasnú

Demonštratívne zhasla časť verejného osvetlenia aj Žilina. „Ide o reakciu na vážnu situáciu v samosprávach, ktoré zápasia s vysokými cenami energií a nedočkajú sa akejkoľvek podpory či pomoci od vlády. Práve naopak, vláda zásadným spôsobom siaha na príjmy samospráv a ich schopnosť zodpovedne sa vyrovnať so situáciou,“ uviedol primátor Peter Fiabáne. Doplnil, že v meste došlo k vypnutiu osvetlenia, pričom križovatky a priechody pre chodcov zostali, z dôvodu bezpečnosti, riadne osvetlené.

K protestnej iniciatíve sa pridala aj Banská Bystrica. Podľa primátora Jána Noska ide o reakciu na chaotické legislatívne zmeny a na rodinný balíček z dielne ministerstva financií. „V čase rekordnej inflácie a energetickej krízy doplácame zo svojho rozpočtu sumou viac ako 13,4 milióna eur. Negatívne dopady na naše rozpočty, prijímanie nekoordinovaných rozhodnutí vlády bez analýz nás ruinujú,“ podčiarkol Nosko. Objasnil, že krátkodobé obmedzenie osvetlenia sa týkalo len Námestia SNP. „Aby sme čo najmenej ohrozili bezpečnosť obyvateľov a nenarušili bežné fungovanie,“ uzavrel.

Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák vraví, že ľudia majú pre tento krok pochopenie. „Vedia, že išlo o symbolické gesto. Samosprávy jednoducho potrebujú schému štátnej pomoci,“ podotkol s tým, že mestá a obce nie sú autormi problémov. „Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády,“ zopakoval.

Štiavničania v obavách

Mnohí ľudia sa obávajú, že osvetlenie začnú v mestách časom vypínať bežne. Pred pár dňami sa napríklad niektorí Štiavničania zľakli, že samospráva začala šetriť a na niektorých uliciach jednoducho lampy vypla. „Platíme podielové dane, no sme odkázaní na vôľu alebo nevôľu mesta, či nám bude svietiť verejné osvetlenie. Smutné. Na ulici Energetikov to nefunguje. Ráno o piatej tma, večer o desiatej tma,“ posťažoval sa Miroslav. Pripomenul, že dotknutá ulica je na sídlisku Drieňová, kde býva zhruba tretina obyvateľov Banskej Štiavnice. Dodal, že by to nespomínal, keby kombinácia tma plus zamrznutá zem nespôsobila jeho horizontálnu polohu na chodníku.

Mladá mamička, ktorú sme tam stretli na prechádzke s malou dcérkou nám potvrdila, že asi dva dni bola na ich ulici „tma ako v rohu“. Nechce si predstaviť, že takýto stav by pretrvával dlhodobo. „Musela som ísť vtedy venčiť psa a bolo nepríjemné chodiť tu v podstate naslepo,“ povedala.

Riaditeľ technických služieb Miloslav Filjač vysvetlil, že problémy s osvetlením im treba hlásiť na zverejnenom čísle. „Vždy, keď nám príde esemeska, že niekde nesvieti, samozrejme to riešime,“ povedal. Zdôraznil ale, že sa to nedá stihnúť za päť minút. „Najmä keď k poruche dôjde niekedy v noci. Na ulici Energetikov sa to napríklad stalo o druhej ráno. Ešte v ten deň to ale bolo odstránené,“ tvrdí.

Čítajte aj Šéf komory miest Jozef Božik: Na demonštráciu do Bratislavy pošleme stovky plných autobusov

Filjač pokračoval, že určite zatiaľ nejde o žiadne šetriace opatrenie. K poruchám podľa neho dochádza pravidelne. „Hocičo tam zatečie, voľakde vyhodí poistku a bodka. Ide o bežný prevádzkový problém,“ povedal. Myslí si však, že skôr či neskôr dôjde aj k vypínaniu svetiel kvôli úspore. „Ešte nám neprišla faktúra, ale sám som zvedavý, koľko to bude. Ideme na spotové ceny, takže začiatkom februára uvidíme,“ doplnil.

Niektorí už vypínajú denne

K šetreniu už ale pristúpili vo viacerých obciach. Určite si viacerí vodiči všimli, že keď cez niektoré prechádzajú, sú zahalené v tme. V okrese Banská Štiavnica ich je niekoľko – napríklad Ilija, Banská Belá, Banský Studenec či Štiavnické Bane. Niektorí upozornili, že svetlá vypínajú aj vo Svätom Antone – zhasnú hodinu pred polnocou a trvá to do pol piatej ráno. Starosta Martin Kminiak potvrdil, že toto opatrenie zaviedli vlani v októbri.

„Od vtedy, ako sme sa dozvedeli, že ceny na trhu nie sú stabilné. Robíme to v rámci šetrenia a snažíme sa to nastaviť tak, aby nám to vychádzalo,“ hovorí. Teraz je podľa neho ešte ťažko odhadnúť, aká bude úspora. „Vyúčtovanie máme len raz ročne, takže sa to dozvieme budúci rok v januári,“ objasnil. Starosta si uvedomuje, že z hľadiska bezpečnosti tento stav nie je ideálny, no ľudia sa vraj nesťažujú. „Nemali sme na to takmer žiadny negatívny ohlas. Zrejme je to aj tým, že vedia, aká je situácia a doma sa snažia robiť to isté,“ myslí si.