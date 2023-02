Dopravný analytik chváli nové "ŠPZ": Je to neskutočná pomoc pre majiteľov áut

Pri nových „ešpézetkách“ je podľa dopravného analytika Jána Bazovského bonusom číslo jeden dostupnosť na každom slovenskom dopravnom inšpektoráte. To znamená, že vlastník vozidla o ne nemusí žiadať v meste svojho trvalého bydliska. Jednoducho si značky môže vybaviť tam, kde auto kúpil.

Vozidlá už nebudú identifikovateľné podľa okresov, v ktorých bývajú ich majitelia. Je to výhoda či nie?

Jednoznačne ide o dobrý krok dopredu. V prvom rade je to neskutočná pomoc pre majiteľov áut. Veľmi komfortne si, tak ako občiansky alebo vodičský preukaz, vybavíte hocikde na Slovensku už aj ešpézetky. Dá sa to vyriešiť okamžite, bez akýchkoľvek problémov. Človek nemusí cestovať cez polovicu republiky, aby si vozidlo mohol prihlásiť v mieste trvalého bydliska.

VIDEO: Nové EČV vyrába štát v Banskej Bystrici.

Mnohí na to ale frflú, že označenie miest im bude chýbať. Čo by ste im odkázali?

Majú to tak aj inde v Európe – napríklad v Maďarsku, Česku či Taliansku. Je to tam tak už roky a sú spokojní.

U nás je v tom možno aj kus nostalgie alebo sa mýlim?

Veď ak tam chce niekto mať svoj okres, pokojne si ho tam môže dať. Číslo mu vyrobia a bude tam mať svoje mesto. Okrem toho v prípade, že máte auto a predáte ho, evidenčné číslo si môžete nechať. Ak sa s ním neviete rozlúčiť, je to umožnené.

Aký význam vlastne mali písmená označujúce okres a prečo už nie sú potrebné?

Pomáhalo to pri zisťovaní majiteľov vozidiel. V súčasnej dobe už ale túto funkciu prestávajú plniť, lebo podľa evidenčného čísla vie ktorákoľvek policajná hliadka priamo na mieste zistiť, komu auto patrí. Keď je napríklad dopravná nehoda a niekto ušiel preč, vlastníka vedia vypátrať hneď a nie je potrebné volať, ako v minulosti, na okres. Z Bratislavy sme napríklad kedysi museli telefonovať do Popradu a nejaký kolega, chudák v papučkách, išiel v nedeľu ráno otvoriť dopravný inšpektorát. Tam vytiahol z registračky kartu vozidla podľa čísla a nadiktoval nám meno majiteľa. Teraz sú už centrálna evidencia a informačné systémy také prepojené, že nie je problém vydať akýkoľvek doklad kdekoľvek na Slovensku.

Zbavíme sa, podľa vás, aj stereotypov posudzovania šoférov podľa ešpézetiek?

Či sa na mňa niekto hnevá alebo nie, označenie okresu je aj určitým zásahom do identity človeka. Vznikalo pre to množstvo animozít. Viacerí za volantom nadávajú na šoférske schopnosti jednotlivcov práve podľa mesta, ktorého označenie majú. Niekedy úplne bezdôvodne na toho druhého trúbia – už len preto, že nie sú domáci.

Niektorí sú podráždení aj vtedy, keď auto pred ním ide podľa nich pomalšie, ako by malo. Zrejme to zhodnotia tak, že určite to tam dotyčný šofér poriadne nepozná a zbytočne ho trúbením znervóznia.

Presne tak, no súvisia s tým aj ďalšie veci, ktoré prinášali nevýhody.

Napríklad?

Veľmi to pomáhalo zlodejom. V Bratislave sme vedeli, že sa tam kradnú autá, preto si ľudia do nich dávali pomocné systémy – aby páchateľa čo najskôr vypátrali. Keď tam ale prišiel niekto na návštevu z Revúcej či iného mesta, nič podobné vo vozidle nemal. Doma predsa parkuje v garáži a je malá šanca, že mu ho niekto ukradne. Takže večer prišiel do Bratislavy a ráno už bol bez auta. Zlodeji totiž vedeli, že taký systém sa v ňom určite nenachádza.

Čítajte viac Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

Jednoducho povedané, zameriavali sa na autá „cezpoľných“.

Áno. Takisto kadejakí výtržníci, ktorí si skôr trúfali poškriabať auto alebo prepichnúť pneumatiku niekomu z iného mesta. Doplácajú však na to napríklad aj kuriéri, ktorí majú bratislavskú značku a parkujú tam, kde bývajú – teda v Martine či Žiline. Ľudia potom reagujú podráždene – myslia si, že im zaberá miesto nejaký cudzinec.

Takže na záver to môžeme zhrnúť tak, že táto novinka umožňuje väčší komfort?

Samozrejme, viazanosť k okresu stratila opodstatnenie. Univerzálne značky umožňujú majiteľom vozidiel lepšie služby. Auto kúpia napríklad vo Zvolene a rovno zo servisu či z predajne ho môžu ísť prihlásiť na tamojší dopravný inšpektorát. Dajú im čísla a nikoho nemusí zaujímať, odkiaľ je. Policajti to zistia, v prípade potreby, podľa evidencie okamžite.