Pozreli sme sa, ako sa vyrábajú nové "ŠPZ". Zmizol z nich okres a štát ušetrí milióny

Výrobu evidenčných čísiel vozidiel (EČV) vzal do svojich rúk štát. Jeho akciovka, ktorú na sto percent vlastní ministerstvo vnútra, sa usídlila v Banskej Bystrici. Dôvod je jednoduchý – dobrá poloha priamo v strede republiky. Logistika distribúcie na všetky dopravné inšpektoráty je odtiaľ najefektívnejšia.

VIDEO: Nové ŠPZ vyrábajú v Banskej Bystrici.

Skúšobne začali v januári

Automobilové opravovne ministerstva vnútra, ako znie celý názov spoločnosti, sa nachádzajú v areáli, kde sa servisovali policajné autá. Tabuľky vyrábajú vo veľkej hale na stroji za viac ako 700-tisíc eur. Vznikajú z roliek plechu, ktoré stroj nastrihá, vytlačí na ne štátny znak a tiež znak Európskej únie. Označenie okresov na nich už nie je. Kombinácia sa zadá do systému, pričom nové ešpézetky začínajú podľa abecedy – najskôr písmenami AA.

„Ide o modernú technológiu hodnú 21. storočia. Na ročnej báze sme schopní vyrobiť touto linkou 2,2 milióna kusov. Reálna potreba na Slovensku bola doteraz do 900-tisíc kusov. Po legislatívnych zmenách od 1. januára je predpoklad, že to bude ešte menej,“ hovorí projektový manažér Automobilovej opravovne MV Bystrík Mucha. „Našou úlohou je robiť popri tom sledovanie trendov, takže do tejto linky sme išli aj so zámerom pripraviť produktové portfólio a vyrábať aj niečo iné ako ešpézetky. Ide o rôzne označenia či tabule, kde môžeme ísť do rôznych šírok a veľkostí, napríklad pre potreby štátnej a verejnej správy,“ vysvetlil. Tvrdí, že sa môžu zapájať aj do zahraničných kontraktov.

Projektový manažér akciovky objasnil, že skúšobnú prevádzku spustili začiatkom januára a zamestnaných je tam šesť ľudí. Po doladení linky už boli schopní dodávať všetky veľkosti značiek do distribučného logistického centra v neďalekej Slovenskej Ľupči. „Ale aj priamo na jednotlivé dopravné inšpektoráty v rôznych okresoch,“ podotkol. Doplnil, že v obehu, čiže priamo na autách, je už takmer štyritisíc párov značiek.

Nový dizajn tabuliek s evidenčným číslom vznikol z návrhov študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vedúci tamojšej Katedry vizuálnej komunikácie Michal Tornyai ozrejmil, že postavený je na novom písme vytvorenom na mieru. „Veľmi dôležitým kritériom je odlíšenie znakov, aby sa navzájom nepodobali. Tiež čitateľnosť, ktorú sme docielili, paradoxne, zmenšením písma voči pôvodnému. Vznikol tam biely priestor. To znamená, že samotné znaky sú čitateľnejšie,“ ukázal na jednu zo vzoriek.

Monopol s vysokými cenami

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) tvrdí, že téma novej výrobnej linky bola na Slovensku dlhé roky tabu. „Dvadsať rokov sme brali evidenčné čísla od jediného dodávateľa. My sme začali riešiť zmluvy s ním a podarilo sa nám ho vymeniť,“ uviedol Mikulec. Pokračoval, že od nového dodávateľa z Českej republiky získali značky vo väčších číslach a lacnejšej sume tak, že dochádzalo k úspore. S návrhom, že by sme ich v automobilových opravovniach mohli vyrábať sami, prišli funkcionári v januári 2021. „Toto je príklad, ako môže štát pristupovať k jednotlivým projektom. Návratnosť tejto investície je zhruba päť rokov, čo je veľmi dobré číslo,“ doplnil minister.

Štátny tajomník rezortu vnútra Roman Oparty hovorí, že problematika zabezpečovania EČV bola zo strany štátu dlhodobo zanedbávaná. „Viedlo to, na už aj tak malom trhu, k monopolizácii tohto odvetvia. Malo to za priamy následok neprimerane vysokú cenu za jednu ešpézetku. V roku 2021 bola táto cena trojnásobná v porovnaní s Českom,“ povedal Oparty. Na ministerstve vnútra preto vraj pristúpili k systémovému riešeniu v troch krokoch – v zmene spôsobu objednávania, tiež v zmene legislatívy a dizajnu.

Generálna riaditeľka Sekcie ekonomiky ministerstva vnútra Oľga Grausová priblížila, že pôvodná cena pri najčastejšie používanej ešpézetke bola sedem eur bez DPH za kus, teraz je to 3,7 eura. „Ročná úspora je 5 miliónov eur,“ poznamenala. Predpokladá sa tiež zníženie potreby v súvislosti so zmenou držby vozidiel. Ročne by sa tak mali ušetriť 2 milióny. „Čiže celková úspora voči monopolnému dodávateľovi činí 7 miliónov eur ročne,“ dodala Grausová.

O novú značku už mohli užívatelia žiadať prostredníctvom elektronických služieb. Od začiatku januára doteraz vybavili viac ako 3,8-tisíca podaní. V prípade, že si po novú značku prídete na dopravný inšpektorát osobne, ešte stále tam vydávajú staré typy – treba vyprázdniť sklady. Nové začnú vydávať niekedy v marci. Poplatok zostáva rovnaký, teda 33 eur za dve tabuľky. Viazané sú už na vozidlo, ktorému zostanú, až kým neskončí v šrote.

Celkovo na Slovensku evidovali ku koncu minulého roka 3,5 milióna vozidiel. Z nich vlani pribudlo viac ako 92-tisíc novo prihlásených a 81-tisíc dovezených áut. Zmenu držiteľa hlásilo viac ako 450-tisíc a vyradili 58-tisíc vozidiel. Zaujímavosťou je, že od januára 2017 do konca minulého roka vydali viac ako 17 miliónov kusov tabuliek s EČV.