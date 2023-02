Ani megakríž, ani vyhliadková veža. Nitra bude rozhodovať o lanovke

Na najznámejší vrch nad Nitrou už lanovka kedysi premávala. Zatvorili ju v roku 1993 a demontovali o 16 rokov neskôr. Odvtedy sa pravidelne hovorí o jej obnove. Proti sebe vždy stoja jej priaznivci a odporcovia. Iniciatívy sa chopilo Biskupstvo Nitra a vypracovalo zámer vyhliadkovej kabínkovej lanovky na Zobor.

Koncom roku 2017 ho nitrianske biskupstvo predložilo Okresnému úradu v Nitre. Proti novej lanovke sa ostro postavili ochranári i viacerí občianski aktivisti. O niekoľko mesiacov vydal okresný úrad stanovisko, že pre novú lanovku je potrebné vypracovať štúdiu vplyvov na životné prostredie (EIA).

Úrad zároveň určil, aby dala cirkev vypracovať tri varianty zámeru pre ďalšie hodnotenie vrátane toho predloženého. Jeden z variantov mal byť, naopak, výrazne oklieštený. Diecéza projekt napokon odložila. „Keďže v tom čase sa zdalo, že časť verejnosti je proti, aj keď išlo o relatívne málo podpisov, tak sme v ňom nepokračovali,“ prezrádza diecézny ekonóm Martin Štofko. Zdôrazňuje, že od samého začiatku deklarovali, že projekt bude pokračovať len v prípade, ak oň bude verejný záujem.

Ste za alebo proti?

Postoj k lanovke medzi obyvateľmi mestskej časti Zobor sa onedlho pokúsi zmapovať miestne občianske združenie Zoborský skrášľovací spolok. „Je tu hotový projekt, cirkev ako majiteľ pozemkov je za a momentálne je aj priaznivejšia doba, keď sa na to dajú získať financie,“ zdôrazňuje predseda združenia Andrej Berkes. Doteraz však bolo podľa neho počuť najmä kritikov zámeru.

„Sme presvedčení o tom, že ich je máličko oproti tým, ktorí sú za lanovku,“ dodáva s tým, že chystajú podpisovú akciu. Predpokladá, že na jar by už mohli mať v rukách súhlasný postoj väčšiny Zoborčanov. Vychádza pri tom z rozhovorov, ktoré s nimi vedie ako člen výboru mestskej časti, prevádzkovateľ penziónu a reštaurácie i organizátor trojdňového festivalu Svätourbanské zoborské slávnosti.

Foto: Architektonická kancelária Zuskin s.r.o. Lanovka Zobor vizualizáca Vizualizácia novej kabínkovej lanovky na Zobor.

„Ak to nebude stačiť na rozhýbanie mestských poslancov, aby novú lanovku zaradili do územného plánu, sme odhodlaní osloviť obyvateľov celej Nitry,“ prezrádza šéf združenia. Na Zobore žije oficiálne asi 7 500 ľudí. Berkes odhaduje, že projekt lanovky podporí viac ako polovica z nich. Aby to však malo nejakú váhu, dokopy by chceli získať asi päťtisíc hlasov.

Podľa Berkesa lanovka k Nitre patrí, no projekt nie je len o nej. Jeho súčasťou sú aj ďalšie aktivity, ktoré majú Zobor zveľadiť. Vysvetľuje, že práve o to sa združenie usiluje a poukazuje na slovo „skrášľovací“ v jeho názve. „Nitra má všetky predpoklady, aby bola hlavným turistickým centrom,“ myslí si.

Viac ľudí by príroda neuniesla

Snaha o oživenie témy neušla aktivistom z občianskeho združenia Občianskeho fórum, ktorí s výstavbou novej lanovky nesúhlasia. Jednu petíciu už v tejto súvislosti iniciovali v roku 2018, keď sa malo pre lanovku rozhodovať o zmene územného plánu. Z toho napokon zišlo. Preventívne zatiaľ zakročiť neplánujú, no situáciu budú sledovať.

Za podstatné považujú aktivisti dve veci – vplyv na prírodu a vplyv na obyvateľov, ktorých by sa nová lanovka dotkla. „Už teraz je miestny liečebný ústav (východiskový bod náučného chodníka, pozn. red.) a jeho okolie intenzívne rekreačne využívané. Chodí tam veľa ľudí nielen z Nitry, ale aj zo širokého okolia. Počas víkendu sa tam nedá zaparkovať. Zámer lanovky by priniesol ešte vyššiu návštevnosť,“ dôvodí Peter Mederly z Občianskeho fóra.

Celý Zobor je podľa neho jediné rekreačné zázemie pre mesto a široké okolie. „Ide o malé územie, ktoré je z prírodného hľadiska veľmi citlivé. Má pomerne nízku únosnosť, pokiaľ ide o návštevnosť. Keď hore vyženiete 500 ľudí, tak to tam z prírodného hľadiska skolabuje,“ podotýka Mederly. Už teraz je to tam podľa neho zdevastované tým, ako sa od pandémie zvýšila návštevnosť daného územia.

Lanovku odmietajú aj štátni ochranári. „Vybudovaním lanovej dráhy, ako aj vynútených sprievodných investícií a pridružených aktivít by celá oblasť zásadne zmenila charakter ako oblasť masového turizmu so všetkými negatívnymi vplyvmi na prírodné prostredie," reagoval riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Radimír Siklienka.

Štátni ochranári argumentovali najmä tým, že oblasť Zobora je najvzácnejším a najvýznamnejším územím v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Spadá tiež do chráneného územia európskeho významu s názvom Zobor, ktoré je zaradené do európskej siete chránených území NATURA 2000. Ich cieľom je ochrana prírodných biotopov a voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín.

Radnica má podmienky

Na výsledky podpisovej akcie si počká aj diecéza. „Nezáleží na tom, koľko súhlasných podpisov považujeme za relevantné my. Dôležité je to, čo budú za relevantné považovať iné úrady, ktoré majú k tomu čo povedať,“ domnieva sa diecézny ekonóm. Pripomína, že biskupstvo nechce byť investorom a aj štúdiu môže zastrešovať niekto iný. So skrášľovacím spolkom sú kontakte.

Mesto je ochotné vznik novej lanovky podporiť. „Z pohľadu turizmu a cestovného ruchu má takáto atrakcia potenciál pritiahnuť návštevníkov do nášho mesta. Rovnako môže byť lanovka silným a pozitívne vnímaným rekreačným prvkom na mape mesta,“ podotýka hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Zdôrazňuje však, že projekt samospráva podporí za predpokladu, že sa vysporiada s viacerými problematickými vecami. Magistrát bude trvať najmä na tom, aby lanovka nemala dosah na prírodný charakter Zobora. Ďalšie požiadavky sa týkajú zásobovania staníc a nadviazania lanovky na MHD.

Novú lanovku treba zapracovať do územného plánu mesta. „Budeme prehodnocovať verejnoprospešnosť tejto stavby. Ak bude zámer spĺňať všetky náležitosti a bude naň spoločenská objednávka, budeme lanovku riešiť v zmenách a doplnkoch územného plánu,“ spresňuje hovorca. V územnom pláne je vytvorená len územná rezerva pre lanovku v jej pôvodnej trase.

Štofko pripomína, že projektom vyhliadkovej lanovej dráhy reagovali na viacero zámerov, s ktorými prechádzali súkromní investori. Hoci sa to týkalo ich cirkevných pozemkov, nikto s nimi zámery vopred nekonzultoval. Biskupstvo preto pripravilo zámer lanovky s novým trasovaním ponad nezastavané územie.

Projekt počíta aj s doplnkovými službami pri dolnej i hornej stanici. V dolnej časti by malo vzniknúť parkovisko, bufet a požičovňa bicyklov. Na vrchole, v priestoroch pôvodnej hornej stanice, má dostať priestor reštaurácia a ubytovanie. V projekte je zahrnuté aj vybudovanie bežeckých dráh.