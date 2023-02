Život bez elektriny je pre nich rutinou. Navštívili sme obec s najčastejšími výpadkami prúdu

Masívne výpadky elektriny na strednom Slovensku spôsobila ostatný víkend snehová kalamita. Bez prúdu tak zostalo 11-tisíc odberných miest. „Je to zlé, lebo zimy sú tu silné a keď vypadne elektrina, sme úplne stratení. Keby sme zostali bez prúdu dlhšie, nenaštartujeme stroje a nenachováme dobytok,“ hovorí pre Pravdu Miroslava Balážová, ktorá má s manželom farmu v obci Sklené.

Víkendové „biele peklo“ na strednom Slovensku náhle prinieslo výpadky elektriny v tisíckach domácností. Energetici v teréne mali plné ruky práce. Najhoršia situácia bola v sobotu, keď bez prúdu zostalo viac ako 11-tisíc odberných miest. Najviac zasiahnutými regiónmi boli Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava, ale tiež Gemer, Hont či Zvolensko.

„Rôzne poruchy a výpadky sme zaznamenali v celom žilinskom aj banskobystrickom kraji, tiež v časti trenčianskeho. Na mnohé miesta sa elektrikári nevedeli dostať pre sneh, popadané stromy a neprejazdné cesty,“ uviedol hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

Denník Pravda navštívil obec Sklené neďaleko Turčianskych Teplíc – jednu z lokalít, kde k výpadkom dochádza podľa energetikov najčastejšie v krajine. „Je to oblasť, v ktorej keď inde napadne desať centimetrov snehu, tak tam až štyridsať. Pod jeho ťarchou, a ešte keď do toho začne fúkať, tam padajú stromy,“ zdôvodnil.

Trpia ľudia aj spotrebiče

Obec Sklené má necelých sedemsto obyvateľov. Starosta Tibor Rišiaň potvrdil, že s takýmito problémami sa stretávajú často, stačí veternejšie počasie, alebo snehová búrka. „Aj v sobotu bez prúdu zostala celá obec. Údajne bolo potrhané vedenie niekde na hornom konci. Energetici to ale, našťastie, odstránili promptne, takže teraz to trvalo pomerne krátko,“ povedal Rišiaň o výpadku, ktorý trval od skorého rána takmer do obeda. Zároveň však zdôraznil, že takéto situácie ľuďom prinášajú komplikácie. Najmä tým, ktorí kúria elektrinou.

„Spôsobuje to tiež poruchy na počítačoch, chladničkách a iných spotrebičoch. Ide o sekundárny efekt, keď sa v krátkom období nahadzuje elektrické vedenie, pričom dochádza k zapnutiu a vypnutiu počas pár sekúnd,“ hovorí starosta. Takéto situácie tam totiž nie sú ničím výnimočným.

„Častejšie sa to stávalo v letných mesiacoch, keď boli silné vetry a lámali sa konáre na stromoch – tie popadali na blízke vedenie,“ priblížil s tým, že najviac sa objavovali výpadky v tamojšej lokalite Vily. „Vlani v lete tam napríklad popadalo viacero stromov pri veternej búrke a vedenie sa znefunkčnilo na viac ako dvadsaťštyri hodín,“ doplnil.

Závislosť na elektrine potvrdzuje aj farmárka Miroslava Balážová. Na prúd majú totiž nabíjačky na traktory, ktorými denne potrebujú voziť krmivo pre zvieratá.

„Hore, dosť ďaleko, máme porobené stohy. Odtiaľ by sme to sem potom nemali ako prepraviť,“ poznamenala. Pripomenula, že u nich trpia aj mraziace boxy, v ktorých uskladňujú mäso. No a v lete majú starosti aj s potravinami v chladničke.

„Elektrinu potrebuje v dnešnej dobe každý a za tie peniaze by mala, počas výpadku, meškať maximálne päť minút, nie celé hodiny,“ mieni. Prezradila, že mesačne platia 350 eur. „Máme štyri deti, takže aj veľkú spotrebu. Musíme vykurovať veľké plochy a ventilátor v peci je na elektrinu. Máme tiež viacero mrazničiek,“ podotkla. Ak to vraj takto pôjde ďalej, budú nútení zaobstarať si generátory, čo nie je lacná záležitosť.

S výpadkami elektriny ale majú skúseností ľudia v celej obci. Rozprávať vie o tom aj Zdenka Schniererová. „Vlani sa to stávalo dosť často, no potom prišlo nečakane milé prekvapenie. Na účet sme zrazu dostali 32 eur, celá naša ulica. Keď som sa informovala o čo ide, dozvedela som sa, že je to kompenzácia za výpadky,“ usmiala sa.

Momentálne je to podľa nej lepšie, k poruchám dochádza len počas výkyvov počasia. „Predtým sa to stávalo za týždeň aj dvakrát. Zatiaľ sa nám nič nepokazilo, ale elektrospotrebiče tým určite trpeli,“ uzavrela.

Pomôže prepäťová ochrana

Andrej Lednár, konateľ poradenskej spoločnosti Prvá energetická odporúča mať, na ochranu elektrospotrebičov v domácnostiach, v prípade výpadkov prúdu, prepäťovú ochranu. „Pri novších domoch či bytoch je už väčšinou súčasťou rozvodov. Ak ju nemáte, určite je vhodné použiť napríklad prepäťovú ochranu vo forme určených predlžovačiek. Najmä pri citlivejších spotrebičoch budete mať väčšiu istotu, že by nemalo dôjsť k ich poškodeniu ani v prípade búrky,“ hovorí.

Na minimalizovanie negatívnych dôsledkov výpadkov energie radí neotvárať chladničku či mrazničku čo najdlhšie. Vypojiť ich zo siete podľa neho netreba.

„Spotrebič, ktorý by po spustení mal nárazový odber by mohol spôsobiť vyhodenie ističa, ale nič vážnejšie by sa stať nemalo,“ mieni. Pripomína, že moderné chladničky majú kvalitnú izoláciu, ktorá umožní udržať chlad dlhšie. „Ak je, aj mraznička, plná, udrží si teplotu dlhšie. Zvyčajne aj výrobca udáva pri chladničkách a mrazničkách čas, ktorý vydržia,“ podotkol.

Spomenul tiež kritickú infraštruktúru, pre ktorú sa ako záložný zdroj využívajú prevažne dieselové generátory. „Pri domácnostiach sú to menšie generátory. Častejšie sa už objavujú batériové systémy, ktoré vedia utiahnuť aspoň najnutnejšie potreby,“ uzavrel Lednár.

