Hanba, fuj, kričali ľudia na radnicu. Exhokejista Handzuš spôsobil v Bystrici rozruch

„Nekradnite nám hokej, prosím podporte nás či hokej je môj život,“ zneli heslá na transparentoch, ktoré držali mladí športovci pod oknami vedenia Banskej Bystrice. Spred budovy radnice neskôr prešli priamo do vnútra, pričom skandovali „hanba“ a „fuj“. Okrem predsedu mládežníckeho klubu Barani Michala Handzuša, rodičov či detí nechýbali na proteste tréneri s odchovancami tamojšej mládeže Tomáš Ziga a Tomáš Matoušek.

VIDEO: Protest Michala Handzuša a mládežníkov.

Handzuš: Sme slovenský unikát

„Tento rok mesto vyčlenilo na prevádzku zimného štadióna, priamo a nepriamo, verejné zdroje dokopy vo výške 1,3 milióna eur. Je to historicky najvyššia suma, no ani za také obrovské peniaze samospráva nedokáže zabezpečiť a garantovať, aby deti mohli využívať mestský štadión bezplatne,“ vyjadril sa k dramatickej situácii Handzuš.

„Mesto od nás požaduje uhradiť 160-tisíc eur ročne. Sme asi jediný mládežnícky klub na Slovensku, ktorému namiesto dotácie na činnosť začali vystavovať faktúry za používanie ľadu,“ povedal. Je presvedčený, že túto situáciu nepriniesla energetická kríza. „Cenu energií má mesto rovnakú ako minulý rok, veľmi výhodnú. Problém je niekde inde a my sa pýtame kde?“ Rovnakú otázku vraj položí tiež priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom požiadal o vystúpenie.

V klube Barani momentálne trénuje približne štyristo detí. Handzuš označil postup mesta a jeho sto percent akciovej spoločnosti MBB, ktorá je vlastníkom zimného štadióna, za likvidačný. „Dnes sme tu preto, aby sme presadili pre deti rovnaké podmienky, ako majú v iných mestách za oveľa menej peňazí daňových poplatníkov,“ vysvetlil Handzuš.

„Ak by sme mali zvýšiť poplatky a odvádzať ich mestu, väčšina detí bude musieť s hokejom skončiť. Ako je to možné? Čo je väčšia priorita mesta na zimnom štadióne z verejných zdrojov, ak nie stovky hokejových detí?“ pýta sa.

Handzuš chápe, že mládežnícky hokej v Banskej Bystrici tento rok nedostal priamu dotáciu od mesta – tak ako iné športy alebo kultúra. S navýšením klubových nákladov v čase krízy to bude predstavovať výpadok na činnosť zhruba 150-tisíc eur. Tieto peniaze vraj dokážu zabezpečiť bez toho, aby rodičom v tejto sezóne zvýšili poplatky. Tie sú momentálne približne v takej výške ako v iných podobných kluboch na Slovensku. Nová platba 160-tisíc eur za užívanie ľadu by bol slovenský unikát a znamenal by zvýšenie poplatkov rodičov štvor- až desaťnásobne.

„Ak sa to stane realitou, rozpadne sa nám členská základňa,“ tvrdí Handzuš. Na zastupiteľstve chce preto žiadať, aby bola obrovská suma z verejných zdrojov, ktorú ostatných desať rokov do štadióna, aj počas rekonštrukcie, preinvestovali, použili v prospech detí.

Matka: Je to smutné

Chlapcom s transparentmi prišla prejaviť podporu aj Naďa Murínová, matka desaťročného hokejistu. „Táto situácia sa už vyostrila tak, že nám chcú zobrať ľad alebo zvýšiť poplatky. Pre niektorých rodičov je to neúnosné. Už teraz je to tak, že máloktoré dieťa si môže dovoliť hrať hokej, čo je tiež smutné,“ mieni. Pokračovala, že stále sa hovorí, aké potrebné je viesť deti k športu, no keď konečne niečo robia, príde takáto nepríjemnosť. „Vo všetkých okolitých štátoch sú prostriedky na to, aby šport prekvital a u nás teraz prichádzajú takéto rozhodnutia. Pre mňa je to nepochopiteľné,“ doplnila.

Primátor Ján Nosko sa postavil pred skandujúcich chlapcov a rodičov so slovami, že hľadá riešenia. Tí ho však príliš nepočúvali poznamenajúc, že k súčasnej situácii vôbec nemuselo dôjsť.

„Vyzval som pána Handzuša, aby sme spoločne hľadali riešenie ako pomôcť hokeju v Banskej Bystrici. Celú situáciu chceme objasniť a rozanalyzovať na rokovaní mestského zastupiteľstva,“ povedal Nosko. Zároveň potvrdil navrhnutý poplatok 160-tisíc na prevádzku štadióna, ktorý od klubu žiadajú. „Práve toto potrebujeme nejakým spôsobom vyriešiť. Myslím, že nielen mne, ale všetkým, ktorí v tomto meste žijeme, záleží na tom, aby tu hokej fungoval aj naďalej,“ hovorí s tým, že vníma emóciu protestu, no podľa neho to nie je vhodná forma. Poukázal pritom na to, že tam majú aj iné športy – futbal, basketbal, volejbal, lyžovanie.

„Tí rodičia prispievajú svojimi poplatkami na aktivity mládežníckych klubov. Na misku váh môžeme dať aj to, že tu sa bavíme o štyristo deťoch, čo je obrovská masa. Máme však aj 75-tisíc obyvateľov mesta, z ktorých daní by sme mali prispieť práve Baranom. Takže nájsť riešenie nie je jednoduché,“ doplnil s tým, že legislatíva im urobila dieru v rozpočte vo výške 12 miliónov eur.

