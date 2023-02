Zabudnutý kaštielik konečne oživia. Lunterova župa zainvestuje milióny eur

VIDEO: Z historickej ruiny urobia administratívne centrum

Kaštielik, ktorý postavili okolo roku 1900, stojí v pamiatkovej zóne mesta. Od roku 2006 chátral. Už čoskoro sa to ale zmení a nájde svoje nové využitie. Banskobystrický samosprávny kraj sa rozhodol pre jeho kompletnú obnovu. Základný kameň rekonštrukcie a prístavby novej časti je už poklepaný. Dielo by malo byť hotové do decembra 2024. Vo vynovených priestoroch vzniknú kancelárie, ktoré bude využívať kraj alebo komerční nájomcovia.

Historické aj moderné prvky

Župan Ondrej Lunter potvrdil, že budova slúžila v socializme, aj počas deväťdesiatych rokov, ako rehabilitačné centrum pre deti. Potom túto funkciu stratila. Kraj dlho nevedel, čo má s touto stavbou robiť. Nakoniec prišiel s projektom za takmer 3 milióny eur. „Nás to ale stojí len 500-tisíc eur. Zvyšok je hradený cez komerčný úver. Splatíme ho cez nájmy, ktoré tu budeme poskytovať,“ zdôraznil.

Lunter zopakoval, že tam vyrastú moderné, plne vybavené, kancelárske priestory. Pribudne tiež devätnásť parkovacích miest či verejný priestor so sadovými úpravami a zeleňou. Stavbu zrealizuje župný sociálny podnik, ktorý založili pred štyrmi rokmi. „Pomáha dlhodobo nezamestnaným ľuďom s návratom na trh práce a najmä generuje zisk, ktorý použijeme na to, aby sme spolufinancovali rekonštrukciu tohto kaštieľa,“ povedal župan. Konkrétne ide o 400-tisíc eur, ktoré mal podnik za predchádzajúce hospodárske obdobie.

Peter Bučko, konateľ stavebného sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK spresnil, že momentálne majú 35 zamestnancov. „Z nich trinásť je zraniteľných a traja sú čiastoční invalidi. Po vytvorení tohto komplexu plánujeme, s pomocou úradu práce, hľadať ďalších znevýhodnených ľudí na jeho údržbu a správu,“ hovorí.

Areál, v ktorom sa kaštieľ nachádza, má 2 300 štvorcových metrov. „Tým, že tu vybudujeme administratívne centrum, vznikne úžitková plocha 1 300 štvorcových metrov. Malo by tam byť 66 kancelárskych miest a v novej časti budovy sa vytvoria obchodné priestory pre regionálnych predajcov výrobkov z domácich pultov,“ priblížil konateľ. Celý projekt podľa neho robili tak, aby spĺňal všetky požiadavky na modernú architektúru.

„Bol však limitovaný rôznymi obmedzeniami. Nemohli sme napríklad vybudovať parkoviská s nabíjacími stanicami, čo je už v súčasnosti trend, lebo kapacita trafostanice nepostačuje,“ poznamenal. Okrem toho tam nie je zavedený plyn. „Museli sme ísť do alternatívneho vykurovania riešeného tepelnými čerpadlami. Budú tu tiež solárne panely na ohrev teplej vody a na novej prístavbe vyrastie zelená strecha. Postupovali sme tak, aby to spĺňalo aj ekologické požiadavky,“ vysvetlil Bučko. Doplnil, že všetko konzultujú s pamiatkarmi, pričom z vonkajšej strany budovy skopírujú všetky pôvodné prvky.

Majú osemsto budov

Lunter upozornil, že župa má desiatky ďalších objektov, s ktorými nevedeli, čo robiť. „Konečne sme urobili poriadok s našim majetkom a kompletný audit. Máme viac ako osemsto budov, ktoré využívame. O každej do detailu vieme, v akom je stave a čomu slúži. Takisto to, že deväťdesiat z nich je opustených a nevieme ich využívať,“ povedal. Preto sa vraj rozhodli, že vytvoria stratégiu narábania s nevyužívaným majetkom.

„Jednotlivé objekty ponúkame samosprávam a štátu tak, aby ich mohli, ak majú verejnoprospešný zámer, dostať do svojho vlastníctva či dlhodobého prenájmu,“ ozrejmil Lunter. Spomenul tiež pokročilú fázu rekonštrukcie Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. „Pred niekoľkými rokmi sme samotnú školu museli zavrieť, no ten objekt má historickú hodnotu. Veríme, že tento rok tam otvoríme interaktívne múzeum slovenskej literatúry, ktoré je postavené na príbehu Gustáva Reussa,“ poukázal na významného Slováka, ktorý písal o ceste na Mesiac už desať rokov predtým, ako to urobil Jules Verne.

O krok vpred sú tiež s gymnáziom vo zvolenskej časti Sekier, ktoré zatvorili v roku 2004. Vznikne tam zariadenie pre seniorov, tiež priestory pre vzdelávanie, voľnočasové aktivity, komunitnú činnosť, prevádzky obchodu a služieb. Podobne je to v Banskej Štiavnici, kde v ďalšej vyprázdnenej školskej budove vznikne sociálne zariadenie aj byty pre seniorov.