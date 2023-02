Štiavnica štartuje veľkú obnovu radnice. Obdivovať ju chodia aj odborníci zo zahraničia

Mestský úrad v Banskej Štiavnici čakajú zmeny

Kaplnka sv. Anny z konca 15. storočia vznikla ako súčasť mestskej radnice. Juraj Chrenko z banskoštiav­nického oddelenia výstavby, územného plánu a životného prostredia potvrdil, že v minulosti sa tam nachádzala tiež kancelária a v ostatných rokoch sklad kníh. „Ten tu bol ešte vlani. Stále sa však k tomuto priestoru pristupovalo s rešpektom a úctou,“ podčiarkol.

Torzo schodiska pod sklom

Momentálne kaplnka na prvý pohľad nepripomína svoj pôvodný účel – nie je tam žiadny oltár, chýbajú náboženské sochy či obrazy. Keď sa ale človek lepšie poobzerá, všimne si to na detailoch. Najvýraznejším a najvzácnejším je konsekračný kríž, ktorý objavili a zreštaurovali na jednej zo stien. Tento kresťanský symbol býva často najstaršou maliarskou výzdobou stredovekých kostolíkov.

„Pod konsekračný kríž sa kedysi umiestňoval malý svietnik so sviečkou zapaľovanou iba vo výročný deň posvätenia kostola,“ priblížil Chrenko. Pokračoval, že obnove predchádzal reštaurátorský výskum. Práce pozostávali najmä z odstraňovania nadbytočných vrstiev omietok, čistenia a vytmelenia poškodených častí. Urobili tiež základné výtvarné scelenie a retuš malieb. Nevynechali ani reštaurovanie kamenných prvkov či torza točitého schodiska a gotickej pätky s nábehom lomených oblúkových rebier.

„Zaujímavosťou je navýšenie podlahy do úrovne vstupných dverí a súčasne vytvorenie presklenej časti podlahy, cez ktoré je viditeľná, s podsvietením, tá pôvodná,“ vysvetlil Chrenko s tým, že vykurovanie priestoru pod sklom zabezpečuje teplovdzdušný ventilátor. Ten vylepšuje teplotu aj nad podlahou. Na stenách sú osadené infražiariče.

„Kaplnka je komunikačne prepojená s veľkou zasadacou miestnosťou, v ktorej sa konajú rokovania mestského zastupiteľstva, sklenými dverami. Slúžiť bude na propagačné a prezentačné účely,“ podotkol. Pripomenul, že jej interiér tvoria okrem konferenčných stolíkov so stoličkami tiež digitálny projektor s plátnom a podsvietené obrazy vybraných záberov z historického mesta. Celkové práce stáli 265-tisíc eur, dotáciu na ne poskytlo ministerstvo financií. Peniaze na to zo svojho rozpočtu vyčlenilo aj mesto.

Obdiv z cudziny

Banskoštiavnickú primátorku Nadeždu Babiakovú teší, že kaplnku sa podarilo vynoviť. „Je zreštaurovaná naozaj unikátne. Máme však projekt na celkovú rekonštrukciu radnice. Chceme pokračovať v obnove ďalších priestranstiev, kancelárií a postupne celého objektu,“ povedala Babiaková.

Chrenko upozornil, že drevený krov je na budove už obnovený. „Cez krajský pamiatkový úrad sa sem naň chodia pozerať aj zahraničné návštevy. Je totiž unikátny konštrukčným systémom, takzvanou ležatou stolicou,“ spomenul techniku používanú od 15. do 19. storočia. „Tie prvky sú tam umiestnené tak, že sa to páči aj odborníkom z cudziny. Poškodené časti boli nahradené takzvanými protézami. Čiže konštrukcia krovu sa zachovala, len tie poškodené zložky nahradili zdravými,“ ozrejmil. Poznamenal, že špecialisti zo zahraničia sa do Štiavnice vlastne chodia učiť.

„Do mesta prichádzajú obdivovať viacero podkrovných priestorov striech. Boli napríklad aj v Kostole sv. Kataríny či v evanjelickom, ktoré s nami susedia,“ povedal Chrenko.

Radnicu chcú zrekonštruovať od samotnej vežičky až po vnútorné priestory. Obnova má obsahovať tiež riešenie statiky, sanáciu vlhkosti a výmenu fasády. Začať by chceli už tento rok. Pomôcť by pritom mali peniaze z ministerstva kultúry, ktoré žiada mesto o dotáciu vo výške približne 750-tisíc eur. Cena celého projektu je zhruba 1,1 milióna eur.

