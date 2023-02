Zo smrti Alexa obvinila polícia 19-ročného mladíka

Po tragickej zrážke na lyžiarskom svahu vo Veľkej Rači, po ktorej zahynul osemročný Alex, vyšetrovateľ obvinil konkrétnu osobu. Potvrdila to žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Lyžiarske stredisko na Veľkej Rači pár dní po tragédii

„Vyšetrovateľ v Čadci vzniesol obvinenie 19-ročnému mladému mužovi z prečinu usmrtenia,“ povedala Šefčíková. „Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že v lyžiarskom stredisku Veľká Rača – Oščadnica, časť Lalíky, mal ísť zjazdom z hornej časti svahu. Tam, pred jeho zlomom do prudšieho klesania, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara pred ním,“ uviedla hovorkyňa. Pripomenula, že chlapec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

„Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ doplnila Šefčíková.