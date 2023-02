Pýtali sme sa horskej služby, kde je najnebezpečnejšie miesto na lyžovačku. „Výtržníkov“ tam kontroluje Skipatrola

Veľká Rača

Operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS) pre Pravdu uviedlo, že za ostatných sedem rokov došlo v slovenských lyžiarskych strediskách k 9 287 úrazom. Ročne je to v priemere 1 326. „Najviac ľudí ošetrujeme na Chopku, ktoré tvorí 50 percent celkovej úrazovosti,“ priblížili záchranári. Potom nasledujú Tatranská Lomnica, Vrátna a Donovaly.

„V tejto sezóne sme zaznamenali 824 kolízií na lyžiarskych tratiach,“ spresnili. O tom, že majú plné ruky práce, svedčí fakt, že denne vyrážajú k množstvu prípadov. „Na severnej a južnej strane Chopku prevyšuje úrazovosť v silných dňoch číslo dvadsať. V Tatranskej Lomnici sa to pohybuje okolo desiatich. Ide predovšetkým o poranenia končatín, no výnimočné nie sú ani úrazy hlavy či trupu,“ objasnili.

Tri smrteľné prípady v jeden deň Asi najčernejší deň mali v Jasnej začiatkom marca 2012, kedy vyhasli v oblasti Chopku až tri životy. Po zrážke s neznámym lyžiarom, pri páde z vleku do lesného porastu, zahynula v doobedňajších hodinách 26-ročná Češka. Len o niečo neskôr nato umrel 50-ročný slovenský skialpinista, ktorý sa pohyboval na hrebeni medzi Chopkom a Ďumbierom. Na zľadovatenom teréne v lokalite Krupového sedla sa zrejme pošmykol a padal zhruba tristo metrov smerom na Halašovu jamu. Privodilo mu to zranenia nezlučiteľné so životom. V rovnakej oblasti, v poobedňajších hodinách, hlásil turista na tiesňovú linku nájdenie ľudského tela bez známok života. Išlo o 43-ročného muža, ktorý sa nachádzal nad Halašovou jamou.

Záchranári potvrdili, že za spomínané obdobie mali v každom stredisku na lyžiarskych tratiach aj smrteľné prípady. „Išlo najmä o nárazy do pevných prekážok,“ reagovali stručne. Konkrétne prípady však nespomenuli. Pre lyžiarov v zimných strediskách ale majú jasný odkaz. „Nepreceňujte svoje schopnosti a buďte ohľaduplní aj voči iným lyžiarom.“

Podľa štatistiky z rokov 2006 až 2021 mala HZS najväčší počet zásahov na lyžiarskych tratiach v sezóne 2018, kedy ich zaznamenala až 2 014. Celkovo tieto čísla v spomínanom období vždy presiahli tisícovú hranicu, no v roku 2021 ich bolo len 180. Prudký pokles zrejme súvisel s pandémiou a podstatne nižšou návštevnosťou zimných stredísk. Najviac výjazdov mali vtedy, konkrétne 89, v Nízkych Tatrách. Práve v Jasnej je najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku. V Malej Fatre, kde leží aj nedávnou smrteľnou tragédiou zasiahnutý skipark vo Veľkej Rači, mali predvlani horskí záchranári 26 výjazdov.

Majú svoju Skipatrolu

Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts pripomína, že Jasná, ktorá má lanovky na severnej aj južnej strane Chopku, je najväčším lyžiarskym strediskom na Slovensku. Má päťdesiat kilometrov zjazdoviek, množstvo dostupných freeride terénov a tiež veľkú návštevnosť.

„Práve z tohto dôvodu sme tam už od sezóny 2016/17 zaviedli vlastnú Skipatrolu, ktorej pracovníci dohliadajú na klientov v stredisku,“ hovorí Galajda. „Upozorňujú tiež na porušovanie Bieleho kódexu, kontrolujú bezpečnosť na zjazdovkách, zjazdnosť tratí, pomáhajú s orientáciou, organizujú rady v nástupných staniciach a riešia každodenné problémy, ktoré sa v stredisku vyskytnú,“ vymenoval. Skipatrola sa podľa neho najčastejšie stretáva s lyžiarmi, ktorí jazdia príliš rýchlo a nemajú pritom svoju jazdu pod kontrolou.

„Častým javom je nerešpektovanie značenia na zjazdových tratiach ako aj prevádzkového poriadku strediska. V prípade, že lyžiar opakovane porušuje Biely kódex a aj napriek upozorneniu ohrozuje ďalších lyžiarov, Skipatrola mu vie zablokovať skipas,“ povedal. Upozornil, že mali aj prípady, kedy k agresívnym lyžiarom museli volať štátnu políciu. V súvislosti s ňou spomenul, keďže Skipatrola má len obmedzené právomoci, intenzívnejšiu spoluprácu.

„Prítomnosť v strediskách v podobe lyžiarskej polície tak, ako to poznáme z okolitých krajín, by určite zvýšila vymožiteľnosť dodržiavania pravidiel správania sa na zjazdovkách,“ mieni Galajda. Je presvedčený, že v konečnom dôsledku by sa tak určite zvýšila aj bezpečnosť na zjazdovkách.

Systémové zlyhanie?

Súhlasí s ním aj Bohuš Hlavatý, šéf organizácie LAVEX, ktorá zastrešuje prevádzkovateľov vlekov a lanoviek. „V súčasnosti máme v strediskách, podľa veľkosti, od sto až do desaťtisíc ľudí za jeden deň. Stojí za úvahu, či pri takom počte na jednom mieste fungujú všetky zložky štátu rovnako ako v meste s niekoľko tisíc obyvateľmi,“ hovorí. Podčiarkol, že v strediskách nie sú žiadni policajti, ktorí by dohliadali na dodržiavanie Bieleho kódexu. „Je to ako keby sme nemali hliadky na cestách. Žiaľ, vždy sa k tejto téme dostávame len v momente, keď sa stane nešťastie,“ poznamenal.

Hlavatý spomenul tiež obrovské množstvo skialpinistov. „Šlapú nám zjazdovkou smerom hore, proti dole idúcim lyžiarom. Každé stredisko má na to nejaký predpis, ale tým, že nevie, ako to exekuovať silou, ide len o prevenciu. Ľuďom jednoducho len hovoríme, že to nie je správne. Je dobre, že to robíme, ale nestačí to,“ povedal. Tvrdí, že ide o systémové zlyhanie, pričom to na Slovensku už dávno malo byť ako v Taliansku či Rakúsku.

„Tam majú špeciálne vycvičených policajtov, ktorí v strediskách dohliadajú na bezpečnosť,“ podotkol s tým, že tak by to malo byť aj u nás. „Nechcem povedať, že polícia je jediné riešenie, ale určite ide o jednu z vecí, ktorou sa dá začať. Namiesto toho, aby ráno merali v Demänovskej doline rýchlosť, mohli vyslať tých dvoch chlapov do strediska,“ uzavrel.