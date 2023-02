Mesto Žilina vyhlásilo pre požiar na Hájiku mimoriadnu situáciu

Oheň zachvátil jeden z podkrovných bytov na Ulici Juraja Hronca, ktorý bol v čase požiaru prázdny a aj väčšina ostatných nájomníkov nebola doma. Hasiči pri zásahu evakuovali do bezpečia 10 obyvateľov, a hoci požiar v krátkom čase zlikvidovali, predsa len vznikli materiálne škody. „Pri požiari došlo v byte k prasknutiu stúpačky teplovodného kúrenia a k úniku veľkého množstva vody a následnému vytopeniu bytu a znečisteniu schodiska. Unikajúca voda vytopila tiež stúpačky rozvodov, poškodila stavebné a podhľadové konštrukcie a zatiekla až do prízemia susedného vchodu, kde sa nachádza výmenníková stanica," uviedla Zigová.

Zatečené rozvody a stúpačky mali za následok znefunkčnenie elektrických rozvodov. „Vzhľadom k tomu, že ich bude treba opraviť, byty budú niekoľko dní bez elektriky, a rovnako i bez plynu. Z tohto dôvodu bude bytový dom dočasne neobývateľný. Požiarom poškodený byt bude zabezpečený voči vzniku ďalších škôd," dodala hovorkyňa mesta Žilina.

Ako doplnila Zigová na záver, v prípade, že by nájomcovia potrebovali náhradné bývanie až do doby návratu do pôvodných bytov, mesto Žilina má k dispozícii dočasné nájomné byty, prípadne možnosť hromadného dočasného ubytovania.