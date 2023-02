Pochybilo mesto či Remišová? Oprava nitrianskeho dedičstva mešká a predražuje sa o desiatky tisíc

Nitriansky hrad je jeden z bodov, odkiaľ je krásny výhľad na mesto pod Zoborom. Jeho správcom je Biskupský úrad v Nitre, ktorý tu má aj sídlo. Pre návštevníkov sú v rámci hradného areálu prístupné záhrady, diecézne múzeum, katedrála či kazematy. Ľudia si tam našli cestu aj po otvorení hradnej kaviarne s časťou odhalených starobylých hradných múrov a s vyhliadkovou terasou.

Na vrchol sa dá dostať z dvoch strán. Jedna cesta vedie od Župného námestia, odkiaľ je zakázaný vjazd pre autá. Druhou možnosťou je peší chodník na hradnom kopci so vstupom od parkoviska pred zimným štadiónom. „V lete sme tadiaľ niekoľkokrát išli aj s 9-ročným synovcom. Hore sme sa potom najedli v reštaurácii,“ hovorí Mariana (45) z Nitry. V tomto čase stretávali na trase aj dosť ľudí.

Meškanie stojí peniaze

„Je to príjemná prechádzka so zeleňou naokolo a zvládnu to aj deti,“ hodnotí. Chodník prešiel pred pár rokmi obnovou, no i tak by si hradný kopec zaslúžil podľa Mariany revitalizáciu. Taký bol aj plán. Jeho obnova je jedným z takzvaných zelených projektov, na ktoré mesto Nitra získalo nenávratný finančný príspevok z eurofondov cez operačný program ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Išlo o viac ako 760-tisíc eur.

Foto: Žaneta Mikulíková Hradný kopec Nitra Revitalizácia hradného kopca, na ktorú získala Nitra eurofondy, musí byť dokončená ku koncu tohto roka.

„Mnohí obyvatelia mesta si už nepamätajú, že kedysi bol hradný kopec sprístupnený aj bránkou z Jesenského ulice. Tento vstup opäť sfunkčníme. Obnovíme chodníky a osvetlenie, pribudnú vyhliadky, odpočívadlá a lavičky,“ informovala radnica pred rokom. Súčasťou projektu je revitalizácia stromov a ďalších drevín, pribudnúť majú aj protierózne a vodozádržné opatrenia.

„V tejto oblasti robíme tri projekty,“ pripomína nitriansky primátor Marek Hattas. Naráža tým aj na projekt revitalizácie Starého a Nového mestského parku, ktoré nadväzujú na hradný kopec a ťahajú sa ďalej. Časť Starého parku je už v súčasnosti ohradená a prebiehajú v nej práce.

Obnova hradného kopca od Jesenského ulice mala byť v tomto čase už naplno rozbehnutá. Vysúťažená firma mala začať vlani. Dodnes však nie je na kopci žiadny pracovný ruch. Pre meškanie sa „vynoril“ ďalší problém. Ceny stavebných materiálov sa medzičasom zvýšili a vybraná firma už avizovala navýšenie o vyše 100-tisíc eur.

Nekvalitná príprava?

Hattas hovorí o chybách na strane mesta i ministerstva investícií. „Išlo o dokladovanie rôznych dokumentov, teda byrokratické záležitosti, ktoré celý projekt odsunuli takmer o jeden rok,“ vysvetľuje nitriansky primátor. Projekt obnovy hradného kopca je podľa neho jedným z viacerých projektov, kde zaznamenali navýšenie cien.

Ministerstvo investícií odmieta, že by došlo k pochybeniu na ich strane. Na projekt obnovy kopca bolo podľa neho pôvodne schválených 800-tisíc eur. „Počas kontroly dokumentov k projektu sa však zistilo, že mesto sa dopustilo chyby. Z príspevku chcelo financovať aj osvetlenie na pozemku, ktorý nevlastní. Na našu žiadosť preto muselo projekt prepracovať. Túto parcelu z neho vyňalo a na projekt následne získalo menšiu sumu,“ uvádza rezort v zaslanom stanovisku.

Foto: Žaneta Mikulíková Hradný kopec Nitra K Nitrianskemu hradu sa dá dostať pešo dvomi trasami, od Župného námestia a od zimného štadióna.

Foto: Žaneta Mikulíková Hradný kopec Nitra Vstup na hradný kopec od zimného štadióna.

Vysvetlenie a doplnenie zo strany mesta nastalo podľa ministerstva koncom januára tohto roka. Aj tento prípad podľa neho ukazuje, že projekty meškajú pre zlú a nekvalitnú prípravu projektov. „Musia sa dopĺňať, čo vždy spôsobuje časový sklz v schvaľovacom procese aj potom pri samotnej realizácii,“ dopĺňa rezort.

Šibeničný termín môžu stihnúť

Uplynulý týždeň bol Hattas podľa svojich slov doriešiť na ministerstve poslednú vec. V tejto chvíli chýba ešte dotiahnuť zmluvu o poskytnutí dotácie. „Rátam s tým, že bude účinná od začiatku marca, a tým pádom môže nastúpiť aj stavebník, pretože projekt musíme dokončiť do konca tohto roka,“ spresňuje primátor.

Radnica avizovala, že bude žiadať o dodatočný príspevok, ktorým pokryje vyše stotisícové predraženie. Rezort na otázku Pravdy ohľadom dofinancovania zvýšených nákladov neodpovedal. Poslanci podľa Hattasa odsúhlasili, že navýšenie pôvodnej sumy zafinancujú z mestského rozpočtu. „Budeme robiť všetko preto, aby to bolo nakoniec spätne dofinancované z eurofondov,“ dodáva.

S prácami sa musí podľa primátora začať vzhľadom na šibeničný termín pre dokončenie projektu čo najskôr. Počíta, že odštartujú začiatkom marca. Vysúťažená firma podľa neho avizovala, že to v takomto prípade do stanoveného termínu stihne.

Projekt revitalizácie hradného kopca od Jesenského ulice dalo na vlastné náklady vypracovať Biskupstvo Nitra, ktoré je vlastníkom časti pozemkov na hradnom kopci. Diecézny ekonóm Martin Štofko vysvetľuje, že projekt bezodplatne poskytli mestu, keďže sa mohlo uchádzať o eurofondy a ide o verejný priestor.