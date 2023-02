Pellegrini: Naše spájanie sa s liberálmi je klamstvom v priamom prenose

Šéf Hlasu zvolal do Banskej Bystrice rozšírené predsedníctvo strany za účasti okresných a krajských predsedov z celého Slovenska. Pripomenul, že od ich vzniku pred tromi rokmi sa stali štandardnou politickou stranou, ktorá má dnes viac ako 2 200 členov a ich počty sa naďalej rozrastajú. Svoju silu podľa neho dokázali v komunálnych voľbách. „Stali sme sa politickým víťazom veľkej skúšky v prvých regionálnych voľbách, ktorých sme sa ako strana zúčastnili. Získali sme najväčší počet primátorov a starostov, nehovoriac o obrovskom množstve poslancov v obecných, mestských a župných zastupiteľstvách,“ podotkol.

VIDEO: Peter Pellegrini o liberáloch či prípadnej povolebnej spolupráci so Smerom.

Pellegrini opakovane hovoril o tom, že sme sa ocitli v marazme, pričom spoločnosť je rozdelená a on ju chce spájať. Spomenul tiež piate výročie od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tvrdí, že mnohým politikom v tej dobe poslúžila táto udalosť len ako výťah k moci, hoci tých ľudí nikdy predtým nepoznali.

„Sľubovali slušné Slovensko a najmä novinárom rešpekt a ochranu ich práce. Žiaľ, dnes môžeme povedať, že v slovenskej politike možno hovoriť o všetkom možnom, len nie o slušnosti. Hlavný podiel na tom majú práve politici, ktorí meno zavraždených spomínajú pri každej možnej príležitosti,“ povedal šéf Hlasu. Premiér Eduard Heger a predseda OĽaNO Igor Matovič si podľa neho majú odpovedať na otázku, či šírili slušnosť alebo vedome nenávisť. „Tri roky útočili na najnižšie pudy ľudí a rozvracali slovenskú spoločnosť tak, ako to ešte nikdy nebolo,“ podčiarkol.

Hlas sa v Banskej Bystrici uzniesol na spoločnom vyhlásení. Spomenuli v ňom narastajúcu chudobu, vysoké ceny energií a samosprávy pred kolapsom, pričom pomoc štátu je nedostatočná. „Namiesto riešenia zásadných problémov sa vláda venuje sama sebe. Východiskom sú predčasné voľby v čo možno najskoršom termíne. Spoločnosť chceme zjednotiť v mene budúcnosti Slovenska a nádeje na lepší život ľudí v každom kúte svojej vlasti,“ zdôraznili s tým, že chcú byť jedinou alternatívou voči súčasnému marazmu aj návratu do minulosti.

Foto: Pravda, Eva Štenclová Hlas, Peter Pellegrini, Banská Bystrica Peter Pellegrini rokoval s kolegami z Hlasu v Banskej Bystrici.

Pellegrini vysvetlil, že minulosťou myslel aj ľudí, ktorí z politiky odišli pred desiatimi či pätnástimi rokmi. „Boli spojení s rôznymi veľkými kauzami a z politiky museli relatívne potupne odísť. Teraz sú prezentovaní ako veľkí zjednotitelia,“ podotkol. Nevynechal ani tému Ukrajiny. „Akákoľvek pomoc nesmie byť pionierskym aktom Slovenskej republiky. Nemôžeme byť pokusný králik, na ktorom sa bude testovať reakcia atómovej superveľmoci. Preto pri stíhacích lietadlách treba mať rozvážny a obozretný postup,“ mieni. Podčiarkol, že ani v tomto nechcú podliehať vášňam.

„Diskusia nesmie vyzerať tak, že ak podporujeme poskytnutie zbraní, sme vojnovým štváčom a naopak, keď hovoríme o mieri, sme zase prorusky orientovaní. Treba si ale trošku vstúpiť do seba a predstaviť si, že by Slovensku niekto vojnovým spôsobom zabral tretinu územia,“ poznamenal.

Predseda Hlasu potvrdil, že osobne si nevie predstaviť byť fyzicky v jednej vláde so šéfom Smeru Robertom Ficom. Napriek tomu vylúčil povolebnú spoluprácu len s dvomi stranami – ĽSNS a OĽaNO. „O tom, s kým a ako zložiť vládu, rozhodnú len voliči. Je smiešne, keď niekto kamufluje nejakú pseudokoalíciu, o ktorej my nič nevieme. Hovoria o nej len Igor Matovič a Robert Fico,“ reagoval na reči, že sa vybral liberálnou cestou. „Je to zvláštny útok, ktorý na nás tí dvaja používajú a podobajú sa v tom ako vajce vajcu,“ hovorí. Myslí si, že ich cieľom je zneistiť voliča Hlasu, ktorý preferuje ich sociálno-demokratický typ politiky.

„Každému, kto takýto blud počuje, by som odporúčal, aby si pozrel všetkých takmer päťdesiat zákonov, ktoré sme do parlamentu predložili. Rovnako všetky naše vyjadrenia a tiež to, čo robíme. Nech ukážu, kde tam vidia nejaké liberálne konanie. Neštítia sa šíriť klamstvo o nejakej dohode na koalícii so stranami SaS či PS,“ povedal. Tvrdí, že so žiadnym „péeskárom“ sa doteraz nikdy nestretol a s Richardom Sulíkom nemá vzťahy, že by sa bratali.

„Atakujeme ho ako človeka, ktorý je zodpovedný za tento marazmus, tiež za to, že voľby budú až v septembri,“ upozornil. Slovo liberál je vraj možno u niekoho vnímané ako nadávka či niečo hrozivé. „Takže toto nám chcú nejakým spôsobom prilepiť. Je to ich politická taktika, ktorú medzi voličmi šíria, aby asi získali ich hlasy. Normálne klamú v priamom prenose,“ tvrdí. Vzápätí zopakoval, že Smer z povolebnej spolupráce nevylučuje. „Uvidíme, aké budú po voľbách výsledky a čo si želajú voliči,“ doplnil. Všetko o definitívnom odmietnutí ich spolupráce so Smerom alebo to, či s nimi vôbec budú spolupracovať, sú vraj špekulácie.