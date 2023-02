Srnec sa mesiace pohybuje medzi firmami. Uviazol, alebo sa mu tam páči?

V novozámockom priemyselnom areáli vídajú už od júna minulého roka srnca.

Zviera videli v priemyselnom areáli na Budovateľskej ulici na okraji mesta v pondelok i v utorok ráno. Medzi prvými si ho všimol Pavol Vörös, ktorý pracuje ako strážnik v susediacom areáli. „Prvýkrát som videl srnca v júni minulého roka,“ prezrádza. Odvtedy ho aj s kolegami vída asi raz do týždňa.

Pozoruje ho najmä večer. Musí však fúkať správnym smerom. Zviera sa zdržiava najmä v zadnej časti vedľajšieho areálu. Tam mu o plot priviazal kocku soli a prehodil časť slamy z neďalekej rodinnej farmy. „Tu sú čerstvé stopy,“ ukazuje na vychodený chodníček popri plote. V lete mu zabezpečoval hlavne vodu.

Obavy z odstrelu

Vörös si myslí, že srnec sa tam dostal po minuloročnej razii v susednom areáli bývalej sódovkárne. Kriminalisti Finančnej správy tam mali vo februári 2022 zaistiť nelegálny tabak a desiatky cudzincov. Podľa jeho názoru tam uviazol. Denník Pravda sa v utorok pokúšal získať kontakt na jedného z majiteľov areálu. Sprostredkovane odkázal, že s novinármi už komunikovať nechce.

Areál bol počas našej návštevy v utorok okolo obeda otvorený. Pri menšej budove sa nachádzali tri autá, ktoré patrili pracovníkom jednej z tamojších firiem. Ani tí sa nechceli vyjadrovať. Areál býva otvorený, no na noc sa podla Vörösa zatvára. Rovnako je zatvorený aj počas víkendu, ak sa vo firmách nepracuje.

Vörös hovorí, že rozruch okolo srnca sa spustil potom, čo pred Vianocami požiadal na sociálnej sieti v súvislosti so zvieraťom o pomoc. Začiatkom januára prišiel podnet aj na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) v Nových Zámkoch. Tá už o zvierati vedela skôr na základe telefonátu od jednej obyvateľky. „Boli sme sa tam pozrieť, no srnca sme nevideli,“ približuje riaditeľ RVPS Milan Dudáš. Keďže nemali kontakt na majiteľov areálu, dovnútra bez ich súhlasu vstúpiť nemohli. „Podľa informácií, ktoré máme, srnec nie je v zlom zdravotnom stave,“ hovorí Dudáš. Zároveň ani nie je v ich kompetencii riešiť jeho odchyt a transport. „Za takúto zver sú zodpovední užívatelia poľovných revírov,“ podotýka. V areáli sa podľa Vörösa vystriedalo niekoľko poľovníkov. Obával sa, že srnca by mohli odstreliť.

Areál, kde sa zviera zdržiava, sa nachádza pri hranici dvoch poľovných revírov. Na mieste sa bol v pondelok pozrieť Pavol Polarecký z Poľovného a ochranného spolu sv. Huberta v Nesvadoch. „Srnca som videl, je veľmi plachý a citlivý na pohyb,“ opisuje s tým, že ide asi o dvojročného jedinca, ktorý sa začína zbavovať lyka (ochrana parožia, pozn. red.).

Polarecký podotýka, že poľovníci nemajú v tomto prípade právomoc zasiahnuť. „Ide o nepoľovnú plochu a na to sa vzťahujú iné predpisy. V tomto prípade treba požiadať o odlovenie zveri okresný úrad,“ vysvetľuje. Urobiť by tak mali majitelia alebo užívatelia areálu.

Foto: TASR, Jana Vodnáková srnec srnček Ilustračné foto

Neuviazol, vracia sa

Riaditeľ pozemkového a lesného odboru v Okresnom úrade v Nových Zámkoch Marek Šebík potvrdil, že dosiaľ ich nikto o odlov srnca nepožiadal. Situáciu podľa neho riešili prostredníctvom hospodára najbližšieho poľovného revíru. Ide o revír Poľovného združenia Poľnohospodár v Nových Zámkoch. „Srnec nie je uviaznutý. Jednoducho si tam našiel miesto, má tam pokoj. Chodí von i dnu,“ dementuje zvesti o tom, že zviera tam trpí. Zo zadnej strany areálu je podľa neho rozpadnutý plot. Ako dodáva, poľovný hospodár ho tam počas osobnej obhliadky areálu nenašiel.

Šebík zároveň vyvrátil, že by mal prípadný odlov prebehnúť formou odstrelu. „Je mimo doby lovu, čiže srnce sa nevolia. Je to v rámci areálu, v žiadnom prípade by sme tam odstrel ani nepovolili. Ak by prišla žiadosť, odlov povolíme, nie však odstrelom ale nejakým odchytom,“ dodáva riaditeľ odboru. Odchyt nebude podľa Polareckého z poľovného združenia jednoduchý. „V areáli sa nachádzajú rôzne budovy, jazdia tam autá. Keď srnca vyrušíte, behá hore-dole. V tomto prípade by bolo potrebné použiť narkotizačnú zbraň,“ spresňuje.

Po odchyte môže byť srnec pustený do voľnej prírody. „Nebol ľuďmi vychovaný od malička, do areálu musel prísť,“ myslí si Polarecký. Prikrmovanie podľa neho problém nepredstavuje. „Srnčia zver je teritoriálna, uživí sa na malej ploche. Je tam toho dosť, aj prírodnej vody, takže nie je viazaný na umelý chov,“ dodáva.