Slovenskí medici idú na dračku. O absolventov sa bijú desiatky nemocníc

Získať kvalitnú mladú pracovnú silu do slovenského zdravotníctva je jednou z najväčších výziev, ktorým dnes krajina čelí. Živým dôkazom boli desiatky slovenských a českých nemocníc, ktoré sa v stredu zišli na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, kde sa snažili získať nové posily z radov budúcich absolventov. Na Veľtrhu práce v zdravotníctve sa totiž zúčastnili aj stovky medikov a budúcich zdravotných sestier, ktorí prišli „sondovať“ svoje možnosti. Pozitívom je, že medzi študentmi sme natrafili na viacerých, ktorí chcú zostať a pomáhať doma.

Po troch úspešných veľtrhoch v Českej republike, konkrétne v Olomouci, sa v Martine uskutočnil už druhý ročník. Prezentovať sa prišlo viac ako 25 zdravotníckych zariadení zo Slovenska aj Česka, dokopy zastupujúcich viac ako 60 nemocníc. Podujatie ponúklo študentom medicíny, bakalárskych aj magisterských nelekárskych študijných programov či stredných zdravotníckych škôl prehľad o súčasnej situácii na zdravotníckom trhu práce. Mohli sa tak zorientovať v ponukách a nadviazať kontakty s budúcimi zamestnávateľmi.

VIDEO: Veľtrh práce v zdravotníctve

Chcú zostať na Slovensku

Na veľtrhu bolo ako v mravenisku. Pri jednotlivých stánkoch sa živo diskutovalo. Svoje „stanovištia“ tam mali okrem domácej martinskej tiež žilinská, liptovskomiku­lášska, čadčianska, trenčianska, trnavská, trstenská či dolnokubínska nemocnica. Nechýbalo české a moravské zastúpenie – konkrétne Havířov, Ostrava-Vítkovice, Frýdek-Místek, Vsetín, Třinec či Zlín a jeho Krajská nemocnica Tomáša Baťu.

V dave sme natrafili na tri sympatické medičky, ktoré tam hľadali ponúkané možnosti. Dominika z Lučenca, Tamara z Galanty a Lenka z Martina sú odhodlané vo svojej budúcej profesii pracovať na Slovensku. „Chceme byť užitočné doma,“ zhodli sa. Piatačky na martinskej lekárskej fakulte objasnili, že si prišli urobiť všeobecný prehľad a pýtať sa konkrétnych nemocníc, o ktoré majú záujem, ako to u nich funguje. „Dôležité pri rozhodovaní je pre mňa rodinné zázemie,“ povedala Lenka. Tamara pripomenula, že svoju rolu zohrávajú tiež jazykové znalosti. „Chceme využiť to, že dokonale ovládame našu reč. No a keby sme všetci odišli, ani naše zdravotníctvo sa nezlepší,“ mieni. Dievčatá prezradili, že ich lákajú neurológia, psychiatria a gynekológia.

Kúsok od nich sme stretli Martina Nedeľku, ktorý je študentom štvrtého ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Je Žilinčan a hoci má na výber svojho pôsobiska ešte dosť času, prišiel si zistiť informácie o nemocniciach nachádzajúcich sa v okolí jeho rodného mesta. „Veľmi rád by som zostal doma na Slovensku. Najlepšie v Žiline alebo niekde v blízkosti, aby som do práce dochádzal tak do hodiny,“ vysvetlil. Objasnil, že hľadať chce tú najlepšiu nemocnicu pre jeho budúci odbor. „Momentálne mám v hľadáčiku rádiológiu, ale nebránim sa ani internej medicíne,“ doplnil.

Mikuláš Moravčík a Martin Knihárik sú študenti piateho ročníka. Obidvaja pochádzajú z Považskej Bystrice a pripúšťajú, že pri výbere nemocnice u nich tiež zrejme zaváži rodinné zázemie. Nevylučujú však ani odchod do zahraničia. „Záleží na mnohých faktoroch,“ podotkli. Na veľtrh prišli „sondovať“ príležitosti, ktoré slovenské či české nemocnice ponúkajú. „Uplatniť by som sa chcel v gynekológii alebo na ARO (Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie, pozn. red.). Nie som si však ešte úplne istý,“ povedal s úsmevom Mikuláš. „Ja tiež nemám nič konkrétne vybrané. Možno sa zameriam na niečo internistické alebo chirurgické. Ešte mám chvíľku čas,“ pridal sa Martin.

Tisíce absolventov ročne

Lekár Vladimír Váňa, jeden z hlavných organizátorov akcie, upozornil, že zamestnávatelia sa snažia osloviť medikov už počas štúdia a prilákať ich k sebe na stáž, odbornú prax alebo ponuku svojich štipendijných programov. Štandardne vraj mávajú zhruba šesťsto návštevníkov.

„S týmto veľtrhom sme s kolegami začínali pred piatimi rokmi ešte ako štvrtáci na medicíne. Dôvodom bolo, že ako zdravotníci sme si mohli vyberať a vedeli sme, že tých možností je veľmi veľa,“ hovorí. Poznamenal, že zdravotnícke zariadenia po celej republike aj v zahraničí sú v situácii, keď musia presvedčiť uchádzačov, aby nastúpili práve k nim. Absolventov, ktorí každoročne ukončia štúdium v zdravotníckych odboroch, sú podľa neho tisíce. „My im pomáhame urobiť si rozhľad v budúcom možnom uplatnení už počas štúdia,“ povedal Váňa. Pokračoval, že veľtrh sa stále snažia posúvať niekam ďalej.

„Máme tu aj množstvo workshopov, takže návštevníci si môžu vyskúšať tiež svoje praktické zručnosti. Napríklad chirurgické šitie či ošetrovanie stómie (otvor, vývod, pozn. red.). Sú tu tiež laparoskopické simulátory. Ďalší workshop je zameraný na starostlivosť o pacienta na intenzívnom lôžku a na základy prístroja ECMO,“ spomenul pomôcku, ktorá slúži ako dočasná náhrada srdca a pľúc.

Čítajte aj Nová rana pre štát: Skúsení lekári a sestry hromadne odchádzajú. Láka ich súkromník

Má to zmysel

Šéfka personálneho oddelenia nemocnice Třinec Lenka Samiecová vysvetlila, že ich cieľom je na veľtrhu osloviť čo najviac budúcich lekárov. „V tejto chvíli ich máme v Třinci na niektorých oddeleniach akútny nedostatok,“ povedala. Pri ich stánku sa podľa nej zastavovali študentky zdravotníckych stredných škôl s odborom praktická sestra, ale tiež medici od štvrtého až po šiesty ročník.

„Pýtame sa ich, kam chcú smerovať a oni zase, či máme vo výučbe akreditáciu. To znamená, či sa v rámci našej nemocnice budú môcť ďalej vzdelávať. Samozrejme, každé naše oddelenie akreditáciu má, čo je pre nich obrovské plus,“ priblížila Samiecová. Na mnohých lekárov si vraj hneď berú kontakty. „S tým, že potom ich oslovujeme a dohodnú si prehliadku nemocnice, nejaké praxe a stáže. Prípadne posúvame kontakty na nich primárom jednotlivých oddelení. V minulosti sme už prostredníctvom tohto veľtrhu našli viacerých lekárov, takže nám to dáva zmysel,“ doplnila.

Nových zamestnancov takto získala už aj trnavská nemocnica, pri ktorej stánku sme sa pristavili. „Študenti sa tu dozvedia o všetkých možnostiach a pracovných ponukách. Pomáha to nám aj im,“ podotkol jej hovorca Matej Martovič. „Momentálne máme lekársky personál stabilizovaný, no niektoré odbory chceme rozvíjať. Pyšní sme na rádiológiu, ktorá je srdcom nemocnice, lebo bez nej sa už dnes medicína robiť nedá. Preto hľadáme nových lekárov v tejto oblasti, ale tiež neurológov, internistov či chirurgov,“ vymenoval. Tvrdí, že záujem zo strany študentov je pomerne veľký. „Vymieňame si kontakty a vizitky. Väčšinou si ich už potom volá primár, ktorý sa s nimi dohodne na konkrétnych veciach, aj na postgraduálnom vzdelávaní,“ dodal Martovič.

Čítajte aj Chýbajú tisíce sestričiek. Štát im chce aspoň krátkodobo zvýšiť plat