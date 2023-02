Kamionista si splnil sen o lietaní, pri havárii zomreli nadšenci

Lietadlo Diamond DA42 Twin Star, po ktorom zostali na poli len roztrúsené kusy, patrilo leteckej škole JetAge s viacerými pobočkami vrátane Trenčína. Spoločnosť ponúka okrem letových výcvikov aj súkromnú prepravnú službu aerotaxi v rámci Európy a hangáruje tiež lietadlá. Či išlo o letový výcvik alebo prepravný let, nie je známe. Nešpecifikovala to ani spoločnosť.

Róbert Rozenberg, vedúci Katedry letovej prípravy na Technickej univerzite v Košiciach, potvrdil, že toto lietadlo sa využíva primárne na prepravu osôb a výcvikové účely. Podľa medializovaných informácií, ktoré však neboli potvrdené, malo ísť o výcvik. Niektoré lietadlá môžu mať zabudovaný bezpečnostný padák, toto lietadlo ho podľa našich informácií nemá.

Medzi obeťami aj policajt

Polícia potvrdila, že haváriu stroja neprežil ani jeden zo štyroch mužov na palube. Denník Pravda hovoril s mužom, ktorý poznal až tri z obetí. Želal si však zostať v anonymite. Na palube sa mal nachádzať Marián Oravec, vedúci výcvikov na leteckej škole JetAge, architekt Rastislav Navrátil a policajt Roman Zlatovský.

„Dvoch som poznal dosť dobre, boli to kamaráti. Tretieho som poznal skôr z videnia,“ prezradil náš zdroj. Len sa domnieva, že šlo zrejme o výcvik. Štvrtou osobou na palube lietadla tak mohol byť žiak leteckej školy. V tom prípade by sedel vpredu naľavo, inštruktor by sedel napravo. Na tomto mieste mohol byť práve Oravec.

Ak išlo o výcvikový let na dvojmotorovom lietadle, znamená to, že žiak už má skúsenosti s lietaním na jednomotorovom lietadle. „Obvyklou vstupnou podmienkou pre zaradenie do tzv. MEP výcviku (Multi Engine Piston – kvalifikačná kategória pre viacmotorové letúne, pozn. red.) je aspoň 70 letových hodín a licencia súkromného pilota,“ približuje Vladimír Socha, zástupca vedúceho Ústavu leteckej dopravy pri Fakulte dopravnej Českého vysokého učení technického v Prahe.

„Roman mal hotové papiere na malé (jednomotorové) lietadlá a pomáhal v leteckej škole v Trenčíne. Staral sa o hangár. Podľa mojich informácií sedel vzadu,“ povedal náš zdroj. Rastislav Navrátil bol podľa našich informácií architekt, ktorý sa venoval hobby lietaniu. „Nepoznal som ho dobre, ale aj on mal licenciu súkromného pilota na malé lietadlá,“ dodal muž z prostredia letectva.

Úmrtie Zlatovského potvrdila na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia. „Pri leteckej nehode v Trenčianskych Stankovciach zahynul aj policajt trenčianskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky. Lietanie bolo jeho vášňou. Žil pre lietanie a, bohužiaľ, to, čo mal najradšej, sa mu stalo osudným,“ objasnili jeho kolegovia.

Do kokpitu z kamióna

O Mariánovi Oravcovi ako o veľmi skúsenom pilotovi hovorí vedúci výcvikov na trenčianskej leteckej škole Seagle SK.ATO.02 Ján Klačman. „Bol aj examinátorom Dopravného úradu, ktorý rozhoduje o licenciách. Na tomto type lietadla lietal dosť veľa,“ dodal. S Oravcom sa osobne poznal aj televízny moderátor Viktor Vincze, ktorý sa aj vďaka nemu stal pilotom.

„Majo bol ako examinátor Dopravného úradu skúšajúcim pri mojej praktickej skúške na získanie licencie súkromného pilota,“ objasnil pre Plus 7 dní. Doplnil, že mu dodával motiváciu pri náročnom štúdiu dopravného pilota. Vincze si nevie vysvetliť, čo sa hore stalo. Myslí si, že to muselo byť niečo veľmi vážne, pretože Oravec bol podľa neho jeden z najskúsenejších pilotov a inštruktorov, akého poznal.

Oravec presedlal do lietadla z kamióna. „Lietadlá ma priťahovali už od detstva. Nikto v rodine ani v okolí však nemal nič spoločné s letectvom, a tak som sa k nemu nemal ako dostať,“ zaspomínal si v príspevku, ktorý bol pred dvoma rokmi uverejnený na portáli Letectvosr.sk. Geodézia, ktorú študoval na strednej škole, ho za srdce nechytila. Medzinárodnú kamiónovú dopravu, v ktorej sa zamestnal, považoval za prestupnú stanicu.

Zlomový bod prišiel v roku 2008. „Rozchod s vtedajšou partnerkou pre mňa znamenal zrútenie sveta. Vtedy som si často v hlave „prechádzal“ životné spomienky a jednou z nich bol aj môj prvý let dopravným lietadlom. Na palube A320 v roku 2006 som celej partii oznámil, že sa mi to veľmi páči a chcem byť pilotom z povolania. Reakcia? Všetci ma vysmiali. Vraj som starý a nemám na to. Mal som 26 rokov…,“ opísal, čo predchádzalo jeho ceste za snom.

Nemusia byť len dvaja

Po nehode sa objavili dohady, koľko ľudí mohlo byť na palube, ak šlo o výcvik. Viacerí ľudia z prostredia letectva, s ktorými sme sa rozprávali, nám povedali, že okrem inštruktora a žiaka sa nemôže na palube nachádzať nikto iný. Klačman z trenčianskej leteckej školy Seagle však hovorí, že na palube môže byť aj viac osôb. Môže to byť napríklad ďalší človek zo školy. Za pravdu mu dáva aj inšpektor Dopravného úradu Ivan Hrčka, ktorý zodpovedá za dohľad a certifikáciu výcvikových zariadení.

„Zákon o tom hovorí vo všeobecnej rovine. Môže o tom rozhodnúť inštruktor, plus je tu ďalší človek, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť a letovú stránku, a to je vedúci výcvikov. Aj ten môže rozhodnúť o tom, či je charakter letu taký, že tam môže alebo nemôže byť ďalšia osoba,“ vysvetlil.

Zvyšné miesta tak podľa neho môže obsadiť ďalší študent, ak by sa neskôr študenti menili, prípadne technický personál leteckej školy. „Nemali by tam byť cudzí ľudia za účelom prepravy,“ dodal Hrčka. Zároveň priblížil, aký je postup v prípade, ak počas letu nastanú problémy.

„Vždy je stanovený veliteľ lietadla, ktorý v týchto prípadoch preberá riadenie letúna a zároveň to oznámi ostatným členom posádky,“ objasnil s tým, že v tomto prípade by to bol inštruktor. Veliteľ lietadla sa stanoví ešte pred štartom.

O príčinách havárie sa dá v tejto chvíli len špekulovať. Viac informácií môžu poskytnúť záznamy z radarov či zapisovačov z lietadla, ak boli prítomné. Podľa jednej z verzií mohlo ísť o skúšku núdzového vypnutia a zapnutia jedného z motorov, pričom motor nenaskočil.

„Vypnutie a zapnutie motora je v tejto kategórii lietadiel bežnou výcvikovou procedúrou pre nácvik postupov pri vysadení motoru,“ uviedol Socha z českého Ústavu leteckej dopravy. Premenných, ktoré mohli prispieť k tejto tragédii, je podľa neho nespočetne mnoho. „V súčasnej chvíli nemá zmysel nad nimi polemizovať, a tým vytvárať teórie, ktoré nie sú založené na dôkazoch,“ myslí si.

„Možno došlo k zlyhaniu pohonnej jednotky, možno tam bol následne neadekvátny manéver pilota, ťažko povedať,“ hádal Hrčka. Ak by podľa neho došlo k zlyhaniu motorovej jednotky v prípade jednomotorového lietadla, pilot by sa snažil o núdzové pristátie.

„Pri dvojmotorovom lietadle je možnosť doletieť na letisko a bezpečne pristáť,“ poznamenal. Aj trenčiansky pilot Ján Jando, ktorý momentálne lieta na jednomotorových lietadlách, hovorí o zvláštnych okolnostiach. „Havarované lietadlo má dva motory. Dva motory nikdy naraz nevysadia. Čo sa mohlo stať, ťažko povedať,“ uzatvoril.