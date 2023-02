Trestné oznámenie a hromadné výpovede. Legendárnu školu v Kremnici čaká smutné finále

Učitelia a zamestnanci Súkromného gymnázia a Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Kremnici dali hromadné trestné oznámenie a začali dávať výpovede.

O napätej situácii v škole porozprával Pravde jeden z učiteľov Juraj Cinkanič. „Za nevyplatenie mzdy sme minulý týždeň dali na zriaďovateľa trestné oznámenie,“ povedal. Objasnil, že dokopy ide zhruba o trinásť ľudí, ktorí tam ešte dosluhujú. „Čiže pedagogických a nepedagogických zamestnancov,“ spresnil.

Niektorí už podali výpovede k 28. februáru, ďalší počkajú do marca. „Tí, ktorí máme byť so študentmi na písomných maturitách, tak urobíme k 16. marcu. Pracovný pomer ukončujeme ihneď, bez dvojmesačnej výpovednej lehoty, keďže dôvodom je nevyplatenie mzdy,“ vysvetlil. Ústne a praktické maturity už študenti musia absolvovať inde. Kde, Cinkanič netuší.

„U nás sa to už asi nebude dať, lebo náš zriaďovateľ sa vôbec neozýva. Nevieme, čo sa deje, nekomunikuje s nami. Na e-maily nereaguje,“ hovorí. Ozrejmil, že momentálne ešte zostalo na obidvoch školách, gymnáziu aj ŠUP-ke, po jedenásť študentov. Mieni, že nálada medzi nimi určite nie je „ružová“. Jednoducho čakajú, čo sa bude diať.

„Budova školy je stále odpojená od plynu aj vody. Chvíľu sme sa učili v prenajatých náhradných priestoroch mestského kultúrneho strediska, ale potom zriaďovateľ povedal, že žiaci idú na dištančné vzdelávanie. Odvtedy sa odmlčal. Je jediný, kto mohol dať taký pokyn, lebo riaditeľa nemáme,“ pripomenul učiteľ s tým, že sa ocitli akoby „vo vzduchu“.

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková potvrdila, že v tejto veci prijali oznámenie. „Momentálne je to v preverovaní. Zisťujú sa bližšie okolnosti, na základe ktorých sa rozhodne o ďalšom postupe. Zatiaľ tam ide len o podozrenie z trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného,“ povedala o štandardnom postupe. „Polícia má na to, aby rozhodla, ako bude v danej veci pokračovať, tridsať dní,“ doplnila.

„Boh pomáhaj ŠUP-ke," želali svojej škole absolventi z roku 2021.

Advokát: Klient má zablokované účty

Zriaďovateľom dotknutých kremnických škôl je spoločnosť Swedish Education Group – SE group, ktorú vlastní Švéd Kemal Benali. Jeho advokát Jaroslav Pilát reagoval, že informáciu o trestnom oznámení nemá oficiálne potvrdenú. „Ak je to tak, som si takmer istý, že si tým zamestnanci škôl veľmi nepomôžu. Ich zriaďovateľovi bolo na konci januára doručené oznámenie o začatí exekúcie, čo znamená, že má zablokované účty,“ zdôvodnil. „Podľa mojich informácií od pána Benaliho požiadali exekútora, aby s jeho súhlasom mohli použiť prostriedky na výplatu mzdy zamestnancov. Predpokladám, že bezvýsledne, keďže k tomu nedošlo,“ poznamenal.

Advokát vysvetlil, že na spoločnosť SE group podal návrh na vydanie platobného rozkazu Banskobystrický samosprávny kraj. „Z dôvodu, že dlhuje na nájomnom, pričom župa veľmi dobre vie, že investície, ktoré môj klient do majetku kraja vložil, mu neuznala. Tieto investície sú potvrdené aj znaleckými posudkami,“ tvrdí. Pokračoval, že župa napriek tomu trvala na doložení niektorých dokumentov, pre ktorých absenciu, vraj z byrokratických dôvodov, investície neuznala. „Napriek tomu, že jej majetok sa v skutočnosti zhodnotil,“ tvrdí.

Župa podľa Piláta toto všetko vie, tiež to, že spoločnosť zriaďovateľa nie je žiadnou miliónovou či aspoň inak solventnou firmou. „Namiesto toho, aby bol BBSK nápomocný, v záujme žiakov, pri riešení situácie, podal návrh na začatie exekučného konania. Týmto nezmyslom si deti zobral za rukojemníkov,“ prízvukuje. Župa vraj veľmi dobre vie, že jeho klientovi dali zablokovať účty, kam chodia aspoň štátne dotácie. „Takto nemôže urobiť nič,“ dodal advokát.

Kraj, ktorý v tomto vzťahu vystupuje ako vlastník budov, svoj podiel na problémovej situácii opakovane odmieta. „Na výchovno-vzdelávací proces na tejto súkromnej škole nemáme žiadny vplyv,“ podčiarkla hovorkyňa Lenka Štepáneková.

Foto: archív Kemal Benali Kemal Benali, zriaďovateľ, škola, Kremnica „Boh pomáhaj ŠUP-ke,“ želali svojej škole absolventi z roku 2021.

Koniec zatiaľ neohlásil

Ako to tam teda dopadne so študentmi, ktorí majú už čoskoro absolvovať „skúšku dospelosti“? Kamila Strapková z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici uviedla, že dianie v spomínaných školách sledujú. „V prípade nevytvorenia podmienok pre maturity zabezpečí priestory, organizáciu a priebeh tejto skúšky iná stredná škola,“ podotkla. Vysvetlila, že interná časť maturity v máji alebo v júni sa koná pred predmetovou komisiou, ktorej skúšajúcim členom musí byť pedagogický zamestnanec príslušnej strednej školy.

„Skúšajúcim učiteľom odborných predmetov môže byť aj pedagóg inej strednej školy – s jeho súhlasom a po dohode s riaditeľom. Ak zamestnanci Swedish Education Group podajú výpoveď a škola nie je zrušená, zriaďovateľ by mal zabezpečiť chod školy a vykonanie internej časti maturitnej skúšky,“ ozrejmila Strapková. V prípade, že uvedené školy nedokážu zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a maturity, riešením je podľa nej prestup žiakov na iné školy s rovnakým zameraním. Doteraz však zriaďovateľ ich úrad o tom, že by mal v pláne ukončiť činnosť školy, neinformoval. Začiatkom decembra im len oznámil zmenu formy vzdelávania z prezenčnej na dištančnú – z dôvodu nedostatku peňazí na energie.

Ak zriaďovateľ plánuje svoju činnosť ukončiť, mal by to urobiť v súlade so zákonom a o vyradenie zo siete škôl požiadať rezort školstva. V žiadosti o vyradenie je povinný uviesť, akým spôsobom bude zabezpečená výchova a vzdelávanie žiakov po zrušení školy. „Je na jeho zodpovednosti, aby komunikoval so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl podobného zamerania o umiestnení jeho študentov u nich,“ priblížila Strapková. Ak to vraj neurobí, RÚŠS v súčinnosti so zriaďovateľmi iných stredných škôl určí takú, v ktorej môžu žiaci pokračovať vo výchove a vzdelávaní.