Dažde im narobili problémy. Hlavný ťah do Štiavnice uzavreli pre valiacu sa vodu

Intenzívne januárové zrážky, ktoré pokračovali aj v ostatných dňoch, spôsobili v Hontianskych Nemciach problémy. Cez hlavný ťah do Banskej Štiavnice preteká voda. Teraz ho museli uzavrieť. Miestnym to komplikuje život, musia používať zdĺhavú obchádzku.

Slovenská správa ciest upozornila, že cesta v Hontianskych Nemciach je z dôvodu pretekania vody cez vozovku uzatvorená. Obchádzka je možná po trase Devičie – Kráľovce – Krnišov. Tá však neplatí pre nákladnú dopravu.

Počasie 25. 2. 2023

Starostka Hontianskych Nemiec Renáta Matejová vysvetlila, že problémový úsek je v ich katastrálnom území. Ozrejmila, že ide o hlavný ťah na Banskú Štiavnicu. „Je to na mieste, kde dochádza k budovaniu mosta. Počas jeho výstavby sa musela urobiť, z dôvodu prejazdnosti osobných aj nákladných áut, obchádzková komunikácia. Tá však nie je správne vybudovaná,“ tvrdí starostka. Podľa nej tam nie je vhodný priepust, takže pri nadmerných zrážkach sa na túto cestu vyplavuje voda z potoka Štiavnička. Miestnym to vraj komplikuje život.

„Najhoršie je, že často ani nemajú ako zistiť, či je vozovka uzavretá. Takže cestou do práce prídu sem, potom sa musia otočiť, vrátiť a ísť na Devičie,“ povedala Matejová. Objasnila, že problém sa začal objavovať koncom decembra, no situácia sa zhoršila ešte viac počas januárových dažďov. Odvtedy sa tam voda na ceste stala pravidelnosťou. Vyvrcholilo to vo februári.

Čítajte aj Silné dažde a zosuvy pôdy si vyžiadali v Brazílii 36 mŕtvych, mestá zrušili karneval

Predtým fungovala obchádzková trasa, pri stavbe mosta, v jednom jazdnom pruhu na svetelnú signalizáciu. Tá je tam aj teraz, no zbytočne. Autá už týmto úsekom neprejdú. Na pôvodnej ceste prebieha už spomínaná výstavba a tá druhá je plná nánosov blata.

„Takže teraz to úplne uzavreli a naši obyvatelia nemôžu použiť do Štiavnice, kde niektorí pracujú, tú najkratšiu trasu. Musia to celé obchádzať cez obce Devičie a Kráľovce-Krnišov,“ pripomenula. Netrúfa si odhadnúť, koľko kilometrov naviac im to urobí, no časovo je to určite zdĺhavejšie.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová zaplavená cesta, Hontianske Nemce Cesta vľavo je obchádzková, tá vpravo pôvodná. Pretekajúca voda dala tomuto úseku „stopku“.

Nevhodné rúry

Hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi potvrdil, že v rámci stavby mosta bola v Hontianskych Nemciach zriadená, vedľa rekonštruovaného mosta, jednosmerná obchádzková komunikácia. Tá je riadená dočasnou svetelnou signalizáciou. Pokračoval, že v násype obchádzky osadili päť rúr s priemerom jeden meter cez potok, ktorý tento násyp križuje.

„Z dôvodu nadmerných zrážok v januári došlo k zaplaveniu tejto komunikácie, lebo kapacita priepustu, teda rúr, nepostačovala,“ uviedol Guzi. „Obchádzka musela byť na niekoľko dní odstavená. Preto sa pristúpilo k jej rozšíreniu, aby v prípade ďalších zrážok, prípadne aj náhleho topenia sa snehu z oblasti Štiavnických vrchov, nedošlo k opätovnému zaliatiu,“ uviedol Guzi. Zopakoval, že osobné vozidlá s autobusmi sú presmerované cez obec Kráľovce-Krnišov. „Nákladná doprava je odklonená na obchádzkové trasy, ktoré sú vyznačené dopravným značením,“ podotkol.

Čítajte aj Zemetrasenie zasiahlo stred Turecka, dotrasy môžu trvať až dva roky

„Momentálne sa pracuje na rozoberaní násypu a cez víkend sa budú ukladať betónové prefabrikáty. Dôjde k tomu v čase medzi siedmou a sedemnástou hodinou, ktorý nám povolili energetici z titulu vypnutia siete vysokého napätia, ktorá križuje obchádzkovú trasu,“ vysvetlil hovorca. Zdôraznil, že premávka na nej by mala byť obnovená od štvrtku 2. marca. „Stavba bude pokračovať podľa aktualizovaného harmonogramu úpravou mostovky a ďalších prác v zmysle projektovej dokumentácie,“ doplnil s tým, že celé by to mali dokončiť v júni.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová zaplavená cesta, Hontianske Nemce, rúry Rúry v násype kapacitne nepostačovali.

Toky sú v poklese

Zaujímalo nás, či v tomto období niekde hrozia záplavy, ktoré by mohli spôsobiť podobné nepríjemnosti aj v iných častiach Slovenska. Hana Hlaváčiková zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave hovorí, že na obavy momentálne nie je dôvod.

„Po minulotýždňových zrážkach sú už toky v poklese viac-menej na celom Slovensku. Prvý stupeň povodňovej aktivity máme len vo Veľkých Kapušanoch na Latorici,“ povedala v piatok doobeda. V noci na sobotu a počas dňa predpokladali hydrológovia väčšinou kvapalné zrážky.

„Najmä v povodí hornej Nitry očakávame vzostup až výrazný vzostup hladín, kde je aj možnosť prekročenia stupňa povodňovej aktivity,“ poznamenala Hlaváčiková. „Počas soboty by sa už malo ochladzovať, čiže zrážky už budú tuhé a situácia by sa poobede alebo v nedeľu mala upokojovať,“ poukázala na blížiace sa sneženie, ktoré sa na severe malo objaviť už v prvý víkendový deň.