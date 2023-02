V trnavskej predajni ukradli maslo. Ponuka s lákavou cenou bola aj na bazári

„Ak vám niekto pred Silvestrom ponúkal maslo za výhodnú cenu alebo viete o niekom, kto podozrivo veľa napiekol, ozvite sa nám,“ zverejnili uplynulý piatok trnavskí krajskí policajti výzvu prostredníctvom sociálnej siete. Zároveň pátrajú po dvojici, ktorá by im pomohla objasniť krádež 117 kusov masla v trnavskej predajni na Bratislavskej u­lici.

„Dosiaľ neznámy páchateľ zobral maslo rôznych druhov z chladiaceho regálu vo štvrtok 29. decembra 2022 okolo 14.30 h. Sieti potravín tak svojím konaním spôsobil škodu viac ako 370 eur,“ informovala ďalej polícia. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin krádeže. „V prípade dokázania viny môže hroziť páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Pravda oslovila viaceré potravinové reťazce s otázkou, či evidujú podobné krádeže a či sa proti nim nejako poistili. Do uzávierky reagoval len jeden z nich. „V maloobchodnej sieti COOP Jednota neevidujeme krádeže masla,“ informovala Jana Kuklová, PR manažérka spoločnosti COOP Jednota Slovensko. Maslo patrí k produktom, ktoré nie sú vybavené ochrannými prvkami proti krádeži. Na ich vynesenie z predajne bez zaplatenia preto senzory neupozornia. Zlodeja tak môže odhaliť len všímavé oko personálu alebo strážnej služby. V zahraničí sa však už čipy na masle v minulosti objavili, napríklad v nemeckom Lidli.

Pravda oslovila starostov a starostky okolitých obcí, či im ľudia nenahlásili podozrivo lacný predaj masla. „Nič také som u nás v obci nezachytil. Zdá sa mi však, že som niečo podobné zaregistroval na sociálnej sieti,“ prezradil starosta obce Zavar Lukáš Sochor. Maslo za výhodnú cenu si všimol v jednej z bazárových skupín na Facebooku.

„Videl som, že tam niekto ponúkal nejaké maslá. Ešte som nad tým rozmýšľal, že je to dobrá cena a či to nezoberiem. Dobre, že som nezobral,“ poznamenal Sochor. Na cenu ponúkaného masla si už dnes nespomína. „Určite bola výhodná, keďže ma to zaujalo,“ dodal. Odhaduje, že na lákavý inzerát natrafil pred mesiacom či ešte skôr. Dnes však už môže byť zmazaný.

Krádeže masla november 2022 – polícia pátrala po mužovi, ktorý mal v jednom z obchodných domov v bratislavskej Mlynskej doline odcudziť počas otváracích hodín 64 kusov masla z chladiarenské­ho boxu. august 2022 – z predajne v Humennom si dvojica, muž a žena, odniesli bez zaplatenia 80 kusov masla. Okrem neho si do košíka naložili aj iný tovar. november 2017 – pri krádeži masla v obchode na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke tiekla aj krv. Zlodej pri odchode z obchodu bodol pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý ho chcel zastaviť. november 2017 – za 10 kusov masla nezaplatil zlodej v českom Lidli v Jablonci nad Nisou. Predtým už podobný priestupok spáchal, preto mu hrozili až tri roky vo väzení.

„Niekde som o krádeži čítal,“ pritakal starosta obce Malženice Miroslav Macko. Snahu o speňaženie masla však v dedine nezaznamenal. „O tom by sa tu rozprávalo,“ spresnil. V obci majú jednu predajňu a ľuďom by bol akýkoľvek podomový predaj podozrivý. „Predáva sa tu maximálne zelenina, keď prídu priesady,“ dodal.

Výhodnou ponukou masla sa nikto „nepochválil“ ani v obci Bučany. „Ľudia sa mi dosť často sťažujú, ak ich niekto s niečím otravuje. Najmä dôchodcovia, pretože sa boja. Maslo však nespomínal nikto,“ priblížil starosta Rastislav Kurinec. Prípad bol podľa neho dosť medializovaný, preto by sa ozvali, ak by s tým mali skúsenosť.

Pod jedným z príspevkov o „maslovom fantómovi“ z Trnavy upozornil jeden z komentujúcich na podobnú krádež, ktorá sa mala odohrať v jednom z potravinových reťazcov v Prešove. Malo ísť o 350 kusov masla, ktoré mali zlodeji následne predávať za polovičnú cenu v okolitých obciach.

„Takýto prípad neregistrujem,“ povedal prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Pravda oslovila aj starostov a starostky viacerých obcí pri Prešove. Ani v jednej z nich nemajú vedomosť o tom, že by sa niekto pokúšal predávať ľuďom maslo podozrivo lacno.