Z bratislavskej stanice Nivy chcú presmerovať niektoré prímestské autobusy

Z autobusovej stanice Nivy v Bratislave zvažujú presmerovať niektoré linky prímestskej autobusovej dopravy na iné zastávky v rámci hlavného mesta., potvrdili z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je objednávateľom regionálnej autobusovej dopravy. Upozornil na to portál Zregiónu.sk.

„V tejto veci sa uskutočnilo úvodné stretnutie za účasti BSK, Bratislavskej integrovanej dopravy, mesta Bratislava, Dopravného podniku Bratislava, kde sa načrtol zámer presmerovania niektorých liniek prímestskej dopravy na iné zastávky,“ uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Téma podľa jej slov ešte nie je uzatvorená. „Je to v rovine uvažovania a budú nasledovať ďalšie rokovania,“ podotkla. Ako tvrdí, súvisí to aj s plánovanou júlovou reorganizáciou bratislavskej mestskej hromadnej dopravy.

Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, uviedol, že o zavedení či zrušení zastávky na trase autobusovej linky rozhoduje BSK.

„Prípadné skrátenie trás liniek prímestskej autobusovej dopravy a presunutie koncových zastávok do okrajových častí Bratislavy je v súlade s aktuálnymi trendami vo verejnej doprave. Vyžadovalo by si však vybudovanie kvalitných prestupových terminálov so službami pre cestujúcich a zázemím pre vodičov,“ skonštatoval hovorca dopravcu Peter Stach.

Novú autobusovú stanicu v komplexe Nivy na bratislavských Mlynských nivách otvorili koncom septembra 2021. Najbližších 40 rokov ju má prevádzkovať dopravca Slovak Lines. „Keďže sme neboli súčasťou spomínaných rokovaní k téme zmeny využívania autobusovej stanice prímestskou autobusovou dopravou BSK, k spomínanému zámeru obmedzenia využívania stanice sa nevieme vyjadriť,“ uviedol hovorca spoločnosti Štefan Bako.

Autobusová stanica Nivy bola, ako priblížil, dimenzovaná na 1200 a viac spojov denne. „V súčasnosti stanicu využíva denne len 970 spojov, čo je o 20 percent menej, ako bolo predpokladané minimum,“ skonštatoval hovorca. Aktuálna cena za využívanie stanice dopravcami podľa jeho slov odzrkadľuje reálne náklady vynakladané na jej prevádzku.

Pripomína, že súčasťou stanice je aj nepretržitá prevádzka bezpečnostnej služby, sociálne zázemia, úschovňa batožiny, moderná čakáreň, služba strát a nálezov či bezplatná wifi. „Veríme, že v budúcnosti budeme súčasťou prípadných rokovaní a akékoľvek rozhodnutia v tomto smere neovplyvnia úroveň štandardu cestujúcich, ani samotnú prevádzkyschopnosť stanice Nivy,“ uviedol Bako.