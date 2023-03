Kúpele Sliač opäť otvorili. Počas pauzy ušetrili 200-tisíc. V prvých dňoch sa vrátili stovky hostí

Ako písal denník Pravda koncom roka, vedenie pristúpilo k dlhej zimnej odstávke z dôvodu „raketového nárastu cien energií“. Náklady by vraj v dotknutom období vysoko presahovali výnosový potenciál. Prestávku tam však využili na revitalizáciu parku a menšie rekonštrukcie. Pacienti sa vrátili do útulnejších priestorov a kúpele opäť ožili.

VIDEO: Kúpele Sliač opäť otvorili

Oplatilo sa počkať

„Som po kardiooperácii a teší ma, že konečne som sa sem dostala. Musela som počkať, ale oplatilo sa to. Služby sú na úrovni,“ povedala nám staršia pani, ktorá práve vyšla z hlavnej budovy a vybrala sa obdivovať tamojšie prostredie. Neďaleko sedeli na lavičke traja seniori. Na liečení je tam však len jeden z nich – Štefan Malatinec. „Spoločnosť mi teraz robia moja sestra a švagor,“ vysvetlil, ukazujúc na príbuzných, ktorí ho sprevádzali.

Foto: Pravda, Eva Štenclová Štefan Malatinec, hosť, Sliač, kúpele Štefan Malatinec (v strede) je v kúpeľoch prvýkrát. Odprevadili ho tam sestra so švagrom.

„Nikdy predtým som v kúpeľoch nebol a teraz som dostal Sliač. Pochádzam z obce Korytárky pri Detve, ale už 65 rokov bývam v Bratislave. Vlastne som išiel do rodného regiónu a teším sa z toho,“ prezradil nám sympatický pán. „Bolo ťažké vybaviť práve toto miesto, ale počkal som si. Odporučil mi ho aj lekár, ktorý ma operoval. Personál je tu perfektný, sestričky veľmi milé,“ dodal s úsmevom.

O chvíľu nato sme natrafili na manželský pár v stredných rokoch. „Nie sme pacienti, ale so ženou sem chodievame na pravidelné turistické prechádzky. Dávame si tu také kardiotrasy,“ hovorí Juraj Valaščan. „Sme z Banskej Bystrice a prichádzame sem aj trikrát do týždňa,“ objasnil. Počas odstávky to tam vraj bolo veľmi smutné. „Stávalo tu maximálne päť áut, nikde nikoho. Lesy a park boli prázdne. Teraz je už citeľné, že to znova otvorili. Pohybuje sa tu veľa ľudí, aj keď ešte stále to nie je ten vrchol sezóny,“ uzavrel.

Úspora 200-tisíc eur

Hoci zimné odstávky nie sú ničím výnimočným ani v iných podobných zariadeniach, riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch označil tú ostatnú za významnú. Niekde majú totiž takúto výluku niekoľko dní, týždňov alebo aj mesiac. Prekročiť dva je však už naozaj dlhé obdobie.

„Je to znak, že kúpeľné zariadenia sú v súčasných mimoriadne náročných podmienkach nútené pristupovať k ťažkým rozhodnutiam,“ povedal nám ešte v decembri. Teraz zopakoval, že „pauza“ predstavovala ekonomickú nevyhnutnosť, keďže náklady na energie v kombinácii s vysokou spotrebou na vykurovanie historických budov by boli obrovské. Definitívne vyhodnotené to zatiaľ nemajú, no odhadom im výluka mesačne ušetrila 100-tisíc eur.

„Dokopy ide teda zhruba o 200-tisíc eur, ktoré predstavujú úsporu na plyne, elektrine či mzdách zamestnancov,“ potvrdil šéf kúpeľov, kde aktuálne pracuje 125 ľudí. Tí počas prestávky poberali, po vzájomnej dohode, 60 percent mzdy. Niektorí však zostali naďalej v „plnom režime“, pričom sa zúčastňovali opráv a zlepšovania jednotlivých častí zariadenia.

„Jarnú sezónu štartujeme s takmer naplnenými kapacitami. Záujem o prvé pobyty bol veľký a sme radi, že nám naši klienti zostávajú verní. Aj oni svojou návštevou prispievajú k ďalšiemu rozvoju kúpeľov,“ pokračoval Beňuch. Ozrejmil, že už počas prvého týždňa prevádzky, po znovuotvorení, k nim nastúpi 212 hostí, ktorých tam privíta niekoľko noviniek. Výluku totiž využili na rekonštrukciu viacerých priestorov či revitalizáciu kúpeľného parku s rozlohou 46 hektárov. Odstránili tam chorobou napadnuté, náletové a invázne dreviny, ktoré mohli spôsobovať ohrozenie bezpečnosti a zdravia návštevníkov.

„Koruny stromov na hlavnej promenáde prešli arboristickou úpravou, no rekonštrukciou prechádza aj časť mobiliáru v parku. Zachovalé či inak použiteľné drevo z nevyhovujúcich porastov bude ďalej použité pre účely sochárskeho sympózia, ktoré sa u nás uskutoční,“ upozornil riaditeľ.

Popularizácia parku

Obnovou tam prešli aj ubytovacie kapacity, kde v 35 izbách vymenili sprchovacie kúty. Vo vstupnej hale tamojšieho hotela Palace pribudla nová sedacia súprava. Vynovili tiež takzvanú Ľudovú jedáleň, ktorá je určená pre stravovanie hostí, no zároveň plní funkciu poskytovania reštauračných služieb pre verejnosť. Doplnili tam zázemie barového pultu, pričom aj tento rok nebude chýbať možnosť využívať služby stravovania formou bufetu s okamžitým výberom. „Oceňujú to nielen naši hostia, ale aj verejnosť, ktorá pri prechádzke parkom môže využiť plnohodnotné občerstvenie vo vynikajúcej kvalite a bez dlhšieho čakania,“ tvrdí šéf kúpeľov.

Foto: Pravda, Eva Štenclová kaviareň, Sliač, kúpele Kúpeľná kaviareň je vynovená.

Rekonštrukciou prešla tiež kúpeľná kaviareň známa ako Snack bar, kde okrem úpravy jej prostredia pristúpili aj k zmene názvu na Palace club. Symbolicky sa tak vracajú k jej historickému pomenovaniu. „V spolupráci s mestom, tamojšou školou a nadačnými prostriedkami súkromného sektora plánujeme aj popularizáciu parku prostredníctvom pútavých aktivít, do ktorých sa zapoja najmä deti,“ hovorí Beňuch.

Pribudnúť má tiež interaktívna mapa parku, ktorá má ponúknuť väčší pocit pohodlia návštevníkov pri využití jeho širokospektrálneho potenciálu. Viaceré aktivity pripravujú pre verejnosť aj v oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Napríklad Radošinské naivné divadlo tam pre mimoriadny záujem bude mať v blízkej dobe až dve vystúpenia. No a Teatro Tatro tam vo svojom legendárnom šapitó odohrá predstavenie Majster a Margaréta.

Kúpele Sliač sú historicky prvými na Slovensku, ktoré boli vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Pri viac ako dvestoročnej tradícii v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti sa špecializujú na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Okrem už spomínaných sú to indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj postcovidového syndrómu.