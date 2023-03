Pokuty za knihy sa stanú minulosťou. Župy tento týždeň odpúšťajú dlžníkom a registrujú do knižníc zdarma

VIDEO: Tajomstvá Slovenskej národnej knižnice v Martine

Marec vyhlásili za mesiac knihy v bývalom Československu prvýkrát v roku 1955 na počesť legendárneho Mateja Hrebendu. Práve v prvom jarnom mesiaci sa totiž tento milovník kníh narodil a tiež zomrel (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880). Každoročne sa v tomto období koná Týždeň slovenských knižníc, ktoré pre svojich čitateľov pripravujú lákavý program. Od 6. do 11. marca si ľudia v rôznych mestách môžu vychutnať to, čo im v súvislosti s touto tematikou nachystali tamojší knihovníci.

Odhalia „pikošky“

Jedným z najväčších „ťahákov“ je Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine. Jej hovorkyňa Katarína Štefanides Mažáriová nám potvrdila, že v tomto týždni odpustia používateľom poplatky pri registrácii, bezplatné budú aj medzinárodné medziknižničné služby. V bežnom roku si inak účtujú zápisné 5 eur. Študenti zaň zaplatia 3, dôchodcovia a nezamestnaní 1 euro.

„Sankčné poplatky sme sa rozhodli tento rok neodpustiť,“ podotkla hovorkyňa. Objasnila, že k 6. marcu evidujú neuhradené pokuty u 112 registro­vaných používateľov. „V sume 1 279 eur v rozmedzí od 0,10 po 187,20 eura na jednotlivca,“ vysvetlila. Pokračovala, že ku koncu minulého roka mali 180 registrovaných aktívnych používateľov. „Teda takých, ktorí aspoň raz v danom roku urobili výpožičku. Za upomienky za oneskorené vrátenie kníh zaplatili vlani naši používatelia 1 471 eur,“ priblížila.

Štefanides Mažáriová upozornila, že vo svojich fondoch majú tiež mini knižočku, ktorá je len o niečo menšia ako šálka dobrej kávy. Šírku má 2,5 a výšku 3,5 centimetrov. Písaná je v arabskom jazyku, pričom jej pôvod a cesta k nim je zahmlená. V protiklade s ňou je takmer 20-kilogramový Atlas veľkého kurfirstu, ktorý má SNK v zbierke ako svoju najväčšiu knihu. Tento exemplár so šírkou 57 a výškou 80 centimetrov musia pri premiestňovaní nosiť vždy dvaja muži. Tieto „naj kúsky“ budú teraz k dispozícii, pričom návštevníci si s nimi môžu urobiť „selfíčko“. Nahliadnuť môžu aj do vzácnej Kroniky Jána z Turca z roku 1488. Ide o dielo, kde sa prvýkrát v písanej podobe zobrazuje slovo „Slovák“ (zlowacko).

Pútavá prednáška v SNK na tému „Škrabopis alebo krasopis,“ určite tiež nebude nudná. Uskutoční sa vo štvrtok 9. marca. „Spisovateľ nemusí byť vždy odvodený len od slova písať. Niekedy by sa takéto povolanie mohlo odvodiť aj od slovesa škriabať. Naši archivári vám ukážu, ako písal, či škriabal, najznámejší rozprávkar Pavol Dobšinský alebo známy národovec Ľudovít Štúr,“ avizuje knižnica, v žartovnom tóne, ďalšiu „pikošku“. Zároveň sľubuje, že na ukážku nebude chýbať ani tajné písmo Martina Kukučína.

zväčšiť Foto: archív SNK najväčšia kniha, SNK Najväčšia kniha v zbierke SNK, s ktorou si môžete urobiť „selfie“.

Pristihnutí čitatelia

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene má tiež tieto dni „nabité“. Pripomína, že do piatka sa tam môžu ľudia zaregistrovať úplne zadarmo a celoročne tak využívať všetky jej základné služby. Za bežných okolností sú u nich registračné poplatky rôzne – napríklad deti do 6 rokov to majú grátis, žiaci do 15 rokov zaplatia 2 eurá, študenti do 25 rokov 4, dôchodcovia 3 a dospelí 5 eur. „V evidencii máme 6 821 čitateľov. Od minuloročného januára k dnešnému dňu sme zaslali zhruba dvetisíc upomienok a utŕžili za ne viac ako 3-tisíc eur. Pokuty sú od 0,50 až 3 eurá za jednu požičanú knihu,“ ozrejmila vedúca útvaru knižnično-informačných služieb Zlatica Brodnianska. Sankcie ani u nich tentoraz neodpúšťajú.

Počas celého pracovného týždňa robí zvolenská knižnica terénnu akciu „Pristihnutí pri čítaní“. Knihovníci robia v niektorých verejných lokalitách, najmä v kaviarňach, čakárňach či nákupných centrách náhodné hliadky, pričom odmenia darčekom každého, koho uvidia čítať. Už tradične vyhodnotia vo štvrtok 9. marca Kráľa detských čitateľov. V rovnaký deň, v poobedňajších hodinách, majú pripravenú besedu s Alžbetou Bosnyák Bahúlovou, ktorá predstaví, očami svojho fotoaparátu a vlastných zážitkov, Kodaň a jej zaujímavosti.

zväčšiť Foto: archív KSKĽŠ Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen Budova Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Generálny pardon

Niekde v tomto týždni predsa len sľubujú aj „prižmúrenie oka“ nad pokutami. Jednou z nich je Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Počas 8. marca, teda na Medzinárodný deň žien, odpustia ženám a dievčatám sankčné poplatky za knihy vrátené po termíne. „Bonus môžu čitateľky využiť v centrálnej knižnici, na regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej ulici, tiež v pobočkách na sídliskách Terasa, KVP, Furča, Nad jazerom, v Barci a Šaci,“ ozrejmili pracovníci knižnice.

Generálnu amnestiu, ako označujú odpúšťanie pokút, sa rozhodli udeliť aj v Staromestskej knižnici v Bratislave. Ponúkajú tiež bezplatný zápis nových čitateľov a lákajú na hľadanie Zlatých kupónov s prekvapením, ktoré je teraz možné nájsť v ich knihách. Keďže ide o prekvapenie, viac neprezradili.

Vzrušujúce zážitky ponúka aj Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Napríklad v utorok 7. marca si tam na jeden deň môžu ľudia vyskúšať, aké je to byť knihovníkom. V stredu 8. marca ponúkajú zápisné za symbolické jedno euro. No a na Medzinárodný deň žien majú pre každú čitateľku pripravené malé prekvapenie. V piatok 10. marca naplánovala knižnica generálny upomienkový pardon. Amnestiu na pokuty avizuje tiež Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.

