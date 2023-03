Vodiči, pripravte sa na zdržania. Začali veľké opravy, kolóny sa môžu cestou na Donovaly tvoriť až rok

S prácami v dotknutej lokalite začali minulý týždeň. Išli sme sa tam pozrieť osobne. Do banskobystrickej časti Jakub sme dorazili krátko pred obedom, no napriek už odstavenému jednému pruhu bola premávka plynulá. Horšie to určite vyzerá v neskorých poobedňajších hodinách, kedy je tam naozaj veľká frekvencia áut.

Domáci to vítajú

Miestnych sme sa pýtali, či im aktuálny stavebný ruch a očakávané zápchy nebudú prekážať. Stretli sme sa však s pokojnými reakciami. „Treba to dať do poriadku, musíme vydržať. Inak by to tu v budúcnosti vyzeralo ako tankodrom,“ podotkla okoloidúca mladá žena. O chvíľu nato sme v jednej z uličiek natrafili na sympatického dôchodcu.

„Konečne to začali opravovať. Všetci, ktorí tu bývame, sa z toho tešíme, lebo táto cesta sa celé roky len plátala,“ povedal nám Marián Pecko. Dúfa, že v rámci obnovy dôjde nielen k odstráneniu výtlkov či vyjazdených koľají, ale vyrieši sa tiež problém s „padajúcimi“ kanálmi. Tie sú uprostred jedného z jazdných pruhov, no nie v úrovni povrchu cesty. Keď cez ne prechádzajú autá, trpia ich podvozky, ale tiež obyvatelia okolitých domov. „Tí, čo bývajú hneď pri ceste, to cítia najmä v noci. Trasie im celým domom,“ tvrdí Pecko.

Dopravné obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou podľa neho nikoho z miestnych obťažovať nebudú. Najväčšie zápchy a kolóny tam vraj registrujú počas piatkov a nedieľ poobede. „Keď ľudia vo veľkom chodia na Donovaly – v zime lyžovať, v lete na túry,“ vysvetlil. Tvrdí, že vtedy je tam problém prejsť z jednej strany cesty na druhú. „Priechod pre chodcov je tu dobrý, len ho málokto rešpektuje,“ dodal krútiac hlavou.

S prácami začali na trase medzi banskobystrickou časťou Jakub po križovatku v smere na Donovaly a horský priechod Šturec v prvý marcový deň. Obnova cesty sa uskutoční v dvoch etapách, počas ktorých sa uzatvorí vždy jedna polovica vozovky. V druhej je organizovaná obojsmerná premávka. Aktuálne už robotníci frézujú asfalty dvoch pruhov na ľavej strane v smere na Donovaly.

„Súčasťou prác bude, na celom 4,5 kilometrovom úseku, aj obnova chodníkov súbežných s cestou a osvetlenie priechodov pre chodcov. Pribudnú nové zálivy zastávky verejnej dopravy (odstavná plocha pre autobusy, pozn. red.) v mestskej časti Uľanka a opravené budú tiež štyri mosty,“ priblížila hovorkyňa banskobystrickej samosprávy Dominika Adamovičová. Objasnila, že s výnimkou zimného obdobia by komplexná rekonštrukcia, ktorú realizuje Slovenská správa ciest (SSC), mala trvať rok. Zhotoviteľmi stavby sú spoločnosti Metrostav DS, Viakorp a Doprastav. Náklady na to sa pohybujú vo výške takmer 15 miliónov eur s DPH.

Komfort pre všetkých

„Už pred pár týždňami sme začali s výrubom a potom pokračovali frézovaním asfaltových vrstiev. Postupne sa vybúrajú obrubníky v Uľanke a štyri mostné objekty, ktoré prejdú kompletnou obnovou mostného zvršku,“ ozrejmil riaditeľ SSC Banská Bystrica Miloš Kreth. Opravia tiež oporné múry, vybudujú nové obrubníky a chodníky zo zámkovej dlažby. Následne zrekonštruujú podložie celej cesty. Riaditeľ potvrdil, že práce sú naplánované na dvanásť mesiacov.

„Napriek tomu, že budeme robiť všetko pre to, aby sme väčšinu stihli ukončiť v tomto roku, pravdepodobne sa nevyhneme tomu, že pokračovať sa bude aj v roku 2024,“ poznamenal. Upozornil, že v záujme zachovania bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku je potrebné rešpektovať dočasné dopravné značenie aj pokyny kompetentných pracovníkov.

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko považuje opravu tohto úseku za dobrú správu. „Mať kvalitnú dopravnú infraštruktúru je dôležité nielen v centre mesta, ale aj pri jeho vstupoch. Práve táto cesta je významnou dopravnou tepnou v našom regióne,“ podčiarkol. Uvedomuje si, že ide o časovo náročnú rekonštrukciu, ktorá si vyžiada obmedzenia.

„Som presvedčený, že konečný výsledok prinesie komfort nielen našim obyvateľom, ale aj všetkým, ktorí týmto úsekom pravidelne prechádzajú,“ povedal Nosko. Doplnil, že v súvislosti s nevyhnutným znížením kvality vstupu k nehnuteľnostiam, stavebným ruchom či dopravnými obmedzeniami žiadajú všetkých dotknutých, teda obyvateľov aj cestujúcu verejnosť, o trpezlivosť, pochopenie, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť.