Predĺženie električky v Petržalke má byť hotové do konca septembra 2024

Predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke by malo byť hotové do konca septembra 2024. Vyplýva to z dokumentu, o ktorom tento týždeň rokovala mestská dopravná komisia a ktorý má TASR k dispozícii. Materiálom sa má v marci zaoberať aj bratislavské mestské zastupiteľstvo.