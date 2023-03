Legendárna stanica je v ohrození: Z požiaru sa spamätali, teraz ich pochovávajú ceny energií

Oslavy štvrťstoročnice sa zmenili na boj o prežitie. Nezávislí umelci fungujú v meste pod Dubňom v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie už 25 rokov. Za ten čas si „preskákali“ všeličím, no teraz je ich existencia ohrozená najviac. Sú za tým neúnosné ceny energií, ktoré im stúpli až o 400 percent. Zatiaľ majú istotu len v tom, že vydržia do leta.

Žilinskú kultúrnu stanicu prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique, ktorému šéfuje Marek Adamov. Ešte pred pár dňami to podľa neho vyzeralo tak, že budú musieť definitívne skončiť. Potvrdil, že je za tým súčasná kríza. Ročne predtým platili za elektrinu a kúrenie 20-tisíc, teraz im to vyčíslili na 60-tisíc eur. Túto sumu zo svojej činnosti nemajú ako získať. Podčiarkol, že v ich réžii je tiež žilinská Nová synagóga, o ktorej rekonštrukciu sa pred pár rokmi pričinili a jej priestory sú obrovské. Takisto náklady na ňu.

Štedrý darca

Čerstvou správou však je, že sa našiel podnikateľ, ktorý ich potešil finančným darom. „S balíkom peňazí od neho máme istotu, že do júna to máme vykryté,“ povedal Adamov. Objasnil, že od IT podnikateľa dostali 30-tisíc eur. Čo bude nasledovať potom, je ale vo hviezdach.

„Od januára bojujeme s najskôr 800-percentným, nakoniec s 300– až 400-percentným zvýšením cien energií. Naozaj to vyzeralo na zatvorenie, lebo nie je možné, aby sme to dokázali zarobiť nejakým zvýšeným vstupným,“ hovorí Adamov. „Je paradox, že taká obyčajná vec, ako sú kúrenie a svietenie, ktoré má predsa každý, sa zrazu stane nedostatkom. Bez toho ale jednoducho nemôžu kultúrne akcie fungovať,“ podotkol. Upozornil, že zvyšovanie bolo spojené s chaosom, keď sa ceny energií menili na dennej báze.

Čítajte aj Pre nárast cien energií zatvorili prvú materskú školu. Gröhling vyzýva rezort školstva, aby začal konať

„Štát do toho zasahoval niekedy až spätne. Pomáhal iba tým, ktorí najviac kričali – napríklad lekárom. Neziskovky ale nechal v jednom vreci so súkromnými firmami,“ poznamenal riaditeľ kultúrneho centra. Pripomenul, že momentálne sú ceny stále obrovské, no podarilo sa ich aspoň stabilizovať – niekde medzi spomínanými 300 až 400 percentami. „Bez štátnej dotácie by išlo o 800 percent a už by sme boli zatvorení,“ zopakoval.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Stanica Žilina-Záriečie, kultúrne centrum, Žilina Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie.

Snažia sa šetriť

O prežitie bojujú tiež verejnou zbierkou, ktorú vyhlásili. „Oslovujeme ľudí s dvoma percentami, stretávame sa s podnikateľmi, ktorí nás zachraňujú sponzorskou pomocou a obraciame sa na mesto,“ pokračoval. Až 90 percent ich divákov sú Žilinčania, no samospráva sa vraj na ich rozpočte doteraz podieľala ani nie tromi percentami. Mestské zastupiteľstvo im každoročne schvaľuje príspevok 10-tisíc eur.

Adamov tvrdí, že veľa šetria a „zbavili“ sa spotrebičov, ktoré nie sú efektívne. V budúcnosti by tam chceli inštalovať fotovoltické panely, na ktoré chystajú projektovú dokumentáciu, a žiadať o dotáciu. Na elektrine by potom mali polovičnú úsporu. V rámci vykurovania riešia výmenu kotolne, s čím im pomáha ďalší miestny podnikateľ.

„Uvidíme, koľko bude ten finálny účet. Je to hrozivé. Najmä to, že nevieme, do kedy táto situácia potrvá,“ pokračoval. Zároveň spomenul požiar sály, ktorý ich zasiahol pred štyrmi rokmi, aj pandémiu, no v obidvoch prípadoch prežili. „Takúto ťažkú situáciu, akú máme teraz, sme nemali ani vtedy. Aktuálne je problém so základným fungovaním,“ doplnil Adamov.

Čítajte aj Krajniak: Dotácie štátu na ceny energií budú priamo vo faktúrach