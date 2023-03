Desiatky zamestnancov strážia prázdne cely. Detenčný ústav Hronovce nemá väzňov ani riaditeľa

Špeciálny ústav pre kriminálnikov je otvorený od decembra, no jeho cely stále zívajú prázdnotou. Doteraz neprijal ani jedného väzňa, takže viac ako tri desiatky nových zamestnancov sa tam nemajú o koho starať. Zatiaľ vraj prechádzajú školením. Šéfom zariadenia je dočasne poverený Roman Guderna, no rezort zdravotníctva hľadá náhradu. Záujem o túto funkciu zatiaľ nulový.

Kompletne pripravené priestory Detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach predviedli kompetentní tesne pred Vianocami. Ide o prvé unikátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku. Vzniklo z odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Vtedajší dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) avizoval, že v plnej prevádzke tam bude pracovať 90 zdravotníckych aj nezdravotníckych zamestnancov, tiež 79 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Hovorilo sa aj o tom, že prvých duševne chorých väzňov, ktorí môžu byť pre svoje okolie nebezpeční a pre spoločnosť predstavujú riziko, tam premiestnia v marci. Napriek tomu, že sa už blížime k polovici tohto mesiaca, v ústave, ktorého maximálna kapacita je 75 pacientov, momentálne nie je ani jeden. Potvrdil nám to hlavný lekár ústavu Marek Zelman. Na otázku, kde to „viazne“ a kedy by tam mali prísť prví klienti odvetil, že o ich umiestnení procesne rozhodujú súdy.

„Samotný ústav nemôže ovplyvniť termín prijatia prvého klienta. To je možné až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu. Aktuálne prebiehajú konania o návrhoch na umiestnenie. Napríklad z Psychiatrickej nemocnice Hronovce boli podané štyri návrhy,“ priblížil.

O konkrétnych osobách sa, na základe zachovania mlčanlivosti, vyjadrovať nemôže. Je však známe, že do detenčného ústavu budú „putovať“ pacienti s duševnými poruchami, ktorých právoplatne odsúdili za spáchanie trestných činov. V klasických väzniciach im ale nemohli poskytnúť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť.

Detenčný ústav v Hronovciach otvorili koncom minulého roka.

Personál je pripravený

Detencie plánovali spúšťať po etapách, pričom prvá mala nastať na jar, keď by mali prijať do tridsať klientov. Či to stihnú, je otázne. Adeptov na zaradenie do ústavu sú však desiatky.

„Z psychiatrických zariadení očakávame, podľa prieskumu ministerstva zdravotníctva, zhruba 55 návrhov na umiestnenie. Z výkonu trestu by to malo byť 60 až 80 návrhov,“ vysvetlil Zelman. Objasnil, že súd môže na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnúť o umiestnení páchateľa do detenčného ústavu aj vtedy, ak je jeho pobyt na slobode nebezpečný, vykonáva ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a svojím správaním ohrozuje život alebo zdravie iných osôb.

„K 10. marcu bolo z psychiatrických ústavných zariadení na Slovensku podaných na súdy 14 návrhov na umiestnenie do detencie,“ ozrejmil.

Momentálne má ústav v Hronovciach 38 zamestnancov. „Medzi nimi lekárov, psychológov, sestry so špecializáciou v odbore psychiatria, tiež praktické, sanitárov a podobne,“ vymenoval Zelman. Aktuálne podľa neho prechádzajú zaškolením. „Ďalší absolvovali prijímacie pohovory a sú napríklad vo výpovednej lehote u predchádzajúceho zamestnávateľa. Spustenie ostrej prevádzky počíta s postupným napĺňaním ústavu aj prijímaním ďalších zamestnancov,“ povedal s tým, že personálne problémy nemajú.

Podobne je na tom ZVJS. „Na oddelení detencie s miestom výkonu služby Hronovce, ktoré je organizačnou súčasťou ústavu Želiezovce, je systemizovaných 79 funkčných miest našich príslušníkov. Aktuálne je obsadených 56 miest, pričom časť z nich bola obsadená prevedením príslušníkov zo Želiezoviec,“ vysvetlila Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou. „V prípade, že by si to situácia vyžadovala, budú úlohy zboru pri výkone detencie zabezpečovať aj príslušníci zboru služobne zaradení v iných organizačných zložkách zboru,“ doplnila.

V decembri sa tam boli pozrieť aj poverený minister spravodlivosti Viliam Karas a vtedajší poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vpravo hlavný lekár ústavu Marek Zelman.

O post šéfa záujem nie je

Trochu komplikovanejšie je to s funkciou riaditeľa. Dočasne sa tejto pozície ujal Roman Guderna. Záujemcov vystriedať ho je ale žalostne málo. Presnejšie povedané – nula. Už predtým bolo výberové konanie vyhlásené viackrát, no neprihlásil sa žiaden uchádzač. Nedávno ministerstvo zdravotníctva opäť vyhlásilo výberové konanie, pričom záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. marca.

Rezort spresnil, že Guderna bol do funkcie vymenovaný 1. januára tohto roka na dobu určitú. „A to do obsadenia predmetného miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najviac do 30. júna,“ uviedol tlačový odbor ministerstva. Pripomenul, že podľa zákona možno voľné miesto vedúceho zamestnanca obsadiť bez výberového konania najdlhšie na šesť mesiacov.

Či sa aktuálne už nejakí uchádzači prihlásili, ministerstvo neprezradilo. Odvoláva sa pritom na smernicu, podľa ktorej je povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa výberového konania. „Rezortu zdravotníctva neprináleží hodnotiť záujem zo strany uchádzačov o danú pozíciu,“ reagovalo tlačové oddelenie na našu otázku, prečo o túto funkciu nie je záujem.